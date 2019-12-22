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 Политика Украины, Экономика
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Все про:АЭС (356) Герус (108) Зеленый тариф (9) электроэнергия (334)

 Государственные АЭС перевели на малую мощность, чтобы обеспечить работу частных СЭС и ВЕС по "драконовскому" тарифу, - Герус

Сегодня ночью было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, причиной является низкое потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке "зеленых" производителей.

Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси (1,3 грн) отсутствует, добавляет Герус.

Смотрите также: Атомная энергетика самая "зеленая", которую только можно придумать - почитайте в интернете, - Скороход. ВИДЕО

"Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе тарифом 3-5 грн за кВт/час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших. Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое?" - пишет Герус.

Государственные АЭС перевели на малую мощность, чтобы обеспечить работу частных СЭС и ВЕС по драконовскому тарифу, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166774
 
   
 Топ комментарии
 
Какого хрена? Где рынок электроэнергии? Почему люди должны покупать дорогой товар, когда производство дешевого приостанавливается??
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Здирають з людей гроші по зеленому тарифу.
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Для того щоб я з тобою почав діалог,тобі свинорилому треба перепросити за какцапську лярву, а якщо на те нема бажання то пішов ти під три чорти потвора. Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус - Цензор.НЕТ 2779
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господи хто цьому уроду пельку заткне
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"...ночью было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации..." ВНОЧІ!!! СОНЯЧНІ ЕС мертві! Шо вони там курять? Чи ше від корпоративу не відійшли?
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Ночью работают ветровые станции. Сегодня ночью, как раз, поднялся ветер. Ну и плюс ко всему ночью большинство промышленных предприятий снижает потребление электроэнергии.
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Пан , чи товариш Казіміров , а Ви хоч зелене поняття маєте про принцип роботи сонячної чи вітрової електростанції? Невже , Ви думаєте , що коли дує вітер світить сонце , Ви зразу в розетці маєте 220 В при 50 Гц . Поінтересуйтеся... і будете дуже здивовані...
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При Порохе промышленное производство медленно, но неуклонно росло. А при зеленой плесени начался спад.
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Пр калываешься? Индекс гривни - показатьель этого самого "роста".
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Це треба пам'ятати кожному українцю кожну мить: Віталій Портніков: "Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины."
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А для чего аграрной супердержаве АЭС?.... Промышленность? Так это пережиток проклятого совка.....
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в совке была промышленность? извольте назвать страны и продукция куда экспортировали (газ и чёрная жижя, да низкого качества но дешёвый метал не в счёт)
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браво, вы это достигли, мммда, весма скоро некоторым зесоплям спрошу - каков ваш доход.
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А зачем ты нас спрашиваешь? Это тебя надо спрашивать.
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Государственные АЭС перевели на малую мощность/ Справка. Общая мощность АЭС Украины 13 107 МВт . Доля всех возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии в Украине составляет около 2%.
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туда же :Сегодня ночью было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт.
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Мне вот другое интересно, откуда ночью взялась электроэнергия, то её так много стало. Герус лжет и не краснеет. Ночью солнечные электростанции электричество не вырабатывают. А в стране вторую неделю практически нет ветра, так что и ветряки стоят. Так откуда у нас электричество вдруг поперло?
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мале споживання, нічний провал в споживанні.
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Станом на 01.07.2019 року в Україні працює 12 639 (751 промислові та 11 888 СЕС домогосподарств) об'єктів відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф, загальною потужністю 3 910 МВт, https://saee.gov.ua/sites/default/files/RE_II_2019.pdf
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Майже 4 реактора ВВЕР-1000.
Коли сонечко пригріває.
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Действительно ,за год процент вырос:Доля возобновляемых источников энергии в энергосистеме Украины по состоянию на конец июня 2019 года составила 5%, тогда как в июне прошлого года она составляла 1,8%.Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности./Ну и слава Богу.
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Вночі сонячні електростанції взагалі - 0%. В добрий сонячний день вже сьогодні до 12%. Через рік при збережені тенденцій наблизятьсядо 20% електробалансу. Німці щоб вирівняти перекоси будують ГАЕС.
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Для Ахметова и сотоварищи - "слава Богу". Для потребителя - "Господи упаси"

"Прогнозированное производство "зеленой" э\э в 2019 году будет равно 6 млрд кВт-ч (3-4%), а сумма выплат за данный объем - 28 млрд грн (здесь и далее без НДС).

В 2020г, уже 6% генерации, выплаты объектам ВИЭ можут достигать 45 млрд грн. (20% от всего обьема).
По оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 до 13,5 млрд грн . Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162319"

"Откуда деньги, Зин?"(с)
Гос. АЭС нагнуты - дальше некуда. Вангую: заплатит Иван Петрович Сидоров и прочие сотоварищи
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а якщо твое зелене дерьмо у десяток разів дорожче за "атомну" ...то скільки вийде ?
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Сам насрал-сам кричит,что воняет. Зелёный трэш.
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Якщо песик Коломойського гавкає,значить так треба хазяїну....
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Ну конечно...если электроэнергию в паРаше покупать...то скоро эти станции совсем остановятся...
Так ведь герпес? Дело то не в зеленом тарифе...а в том что благодоря тебе скоту электроэнершию в паРаше начали покупать...
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В Штатах...уже почти все АЭС перевели на американские...
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Да? А погуглить?
"По данным Госстата, в 2018 году в России было закуплено 335,2 тонны ядерного топлива на 374,2 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 71,6%)"
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Это было в 2018-м, в 2019 на топливо Вестингхауса перешли ещё две станции. Сейчас примерно напополам. Что тоже плохо, кацапов - нахрен, вот совсем нахрен. Где угодно и за какие угодно деньги, но не у кацапов. В сторону кацапов должны уходить совершенно бесплатно только боеприпасы. Своим ходом.
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...Україна купила в РФ ядерного палива на суму майже 68 мільйонів доларів. Майже 30% ядерного палива для українських АЕС закупили на шведському заводі Westinghouse, решту 70% - на російському заводі «ТВЕЛ»...це за 18 рік ...але ж тепер у нас нові реалії
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Процесс перевода АЭС на американское топливо идет..и он необратим...и даже зеленое стадо его не остановит...
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Привету - привет Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус - Цензор.НЕТ 5225
Для особо наблюдательных:

"Сьогодні протягом 02.00-06.00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації АЕС на величину 400 МВт, яке триває дотепер.Імпорт електроенергії із РФ та Білорусі (1,3 грн) ВіДСУТНіЙ.…"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219265328837691&set=a.3734460273756&type=3
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Ага...зеленое стадо как не сбрешет...то соврет..
Самый короткий день в году...и вдруг такая генерация...что атомные станции чуть ли не остановили...
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Тем, кто только заголовки и методичку читает ...
"Причина - низький попит/споживання електроенергії (тепла погода та падіння промисловості) при високому виробітку «зелених» виробників."
Или тебе еще ликбез нужен о том, что ВЭС - это не только СЭС, но и ветряки ...
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Специально для особо одареных зебилов дам рекомендацию...
Посмотрите дятлы...какой составляет процент зеленой электроэнергии в общей генерации...и будет вам зедятлам счастье...
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Може примусите бєню купляти в АЕС електрику, а не загонятиме Центренерго у борги, знижками для феросплавних заводів та дорогим вугіллям з фєдєрашки й луГандонії???
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Откуда у нас зеленая энергетика и зеленый тариф? Нам это 100 лет не нужно было, но навязано Европой. которая продает за прекрасные деньги оборудование для зеленой энергетики. Зерно брошено в благодатную почву, т.к. малые зеленые станции до недавна было проблематично подключить к системе. зато огромные олигархические станции без проблем построились и подключились, причем тариф себе пробили чудесный. Как обычно, интересы неоколонизаторов и вождей папуасов тактически совпали. На самом деле у нас и так прекрасное очищение воздуха за счет деиндустриализации, депопуляции и одичания, так что все эти модные штучки могли бы начать строить последними в Европе, если не в мире, но белые господа заставили бежать впереди паровоза ради европейских ценностей.
Однако, при всем том, Герус малость п...дит, т.к. доля зеленой энергетики пока что на порядок ниже доли тепловой генерации, которую разгрузить все же гораздо проще, чем АЭС, другое дело, что тепловая генерация тоже принадлежит Ахметову и ей тоже нужно дать заработать, а государственные станции могут и перебиться.
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Пот том что Ахметов скорее всего представитель уголовных авторитетов типа хранителя общака а хозяева его в других странах. 90е все никак не отвяжутся от нас.
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Любую, в целом не лишенную смысла идею можно извратить до неузнаваемости.
Зеленка Украине "навязана" "крепкими хозяйственниками" братьями-акробатами Клюевыми во временя Януковича. Тогда и были установлены на десятилетия вперед непомерные "зеленые" тарифы в пользу Клюевых и сотоварищи.
Позже эстафету подхватил Ахмето, ныне №1 в Украине по СЭС и ВЭС, плюс многочисленные залетные "инвесторы" меньшего калибра, слетевшиеся на запах немерных тарифов со всего мира. Законы же изменять пока не собираются, бояться гнева "инвесторов" и Ахметова )
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А чому знижають генерацію атомних, а не теплових? Теплові головні забруднювачі, плюс заради них купується вугілля в московії. Регулярно ж розказували казки, що ТЕС потрібні, бо вони (на відміну від АЕС) мобільні, хочеш зменшуй, хочеш збільшуй виробництво.
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Зеленский не бесплатно у Авакова прокурором подрабатывает,
схемы Порошенко перешли по наследству
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точнее Порошенко предпочитал быть за главного всегда,
а Зеленский креативный менеджер, любит эпотаж
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Споконвіку ТЕС використовували як маневрову генерацію. Але, певно, треба "покласти" "Енергоатом", щоб швиденько його "приватизувати"
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Аваков и Зеленский подружились с Охметовым
...
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а ещё прибыльно перепродавать энергию аэс как солнечную ночью,
короче Зеленский наш Президент
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ага, и ни у кого не вызовет подозрения генерации СЭС ночью, и превышение ее проектной мощности)))
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походу эксперд Герус вообще не в теме: "при високому виробленні "зелених" виробників"..)

если кто не в курсе - именно сейчас происходит самая минимальная солнечная электрогенерация в годУ!.. - мои сетевые солнечные инверторы последние два дня не могут тупо даже включится - не хватает дневного света.. на больших солнечных станциях, понятно, что-то вырабатывается, но уж точно не настолько дофига, чтобы задавить атомных производителей..
аматоры и продажные зекадры погубят эту страну - солнечный привет зебилам-"господам", понабиравших таких тупых слуг во власть
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Ты просто лох, у Герпеса, если следовать его логике, СЭС максимум энергии ночью вырабатывают. Ты пробуй свои панели ночью включить, может тоже такой же приход будет, как у Геруса.
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"если кто не в курсе " - да тут таких хоть пруд пруди Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус - Цензор.НЕТ 4851
ВЭС - это не только СЭС, но и ветряки ... К примеру, об одном из них:
"Порошенко открыл ВЭС Ахметова
В начале февраля Госархстройинспекция в Запорожской области уже ввела в эксплуатацию первые 7 из 26 очередей строительства Приморской ВЭС.
Позже НКРЭ установила тариф для этой ВЭС в размере 108 евро за МВт-ч - будет действовать до 1 января 2030г (!).
Ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС по 100 МВт планируется до 2020 года, станция будет ежегодно производить 650-700 МВт*ч "зеленой" электроэнергии.
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Виноват Герус.
Что делать - готовится к отлову герусов.
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Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·4 ч

Про газові домовленості з РФ: укр влада своїми руками вирішила врятувати Газпром від фінансового та санкційного знищення. Газпром, який є гаманцем Путіна і енергозброєю агресора. Небезпечно, що укр влада пообіцяла відмовитись від нашого потужного козиря - міжнародного правосуддя.
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Paulwastaken

@_paulwastaken

·1 ч

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@k_yelisieiev

Газові домовленності це 1в1 як повернення моряків - коли практично настає момент перемоги над рашкою, ЗЕбіли відступають і піддаються кремлю.
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Чернобыль рванул из за такого понижения мощности..
Зато Ах-мет-нет, ушел на зимнюю подработку. Бабло побеждает АЭС.
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НЕ ВЕРЮ! Герусу не верю. Причина проста и банальна, как и сам этот ГОНДОрус. Продавив закупку Беней в Параша электроэнергии при переизбытке собственных генерирующих мощностей, этот обсос пытается обелить себя- подонка и своего мерзавца хозяина.
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Станиславский, персонально для тебя Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус - Цензор.НЕТ 5505
Тем, кто только заголовки и методичку читает ... Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус - Цензор.НЕТ 6095
Из оригинала: "Сьогодні протягом 02.00-06.00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації АЕС на величину 400 МВт, яке триває дотепер.
Імпорт електроенергії із РФ та Білорусі (1,3 грн) ВіДСУТНіЙ.…"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219265328837691&set=a.3734460273756&type=3
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А разве не этот разносмотрящий разрешил импорт электроэнергии из Московии? Гандон использованный.
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Видається , що більшість коментів на Цензорі кандони Ахмєтова. Прямо верещать, щоб електроенергія була по 8 гривень за кіловат.
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Похоже зелень в мозгах неизлечима. Что ТЭС, что СЭС принадлежат Ахметову. И при избытке мощностей выключать должны сначала ТЭС. Но этого почему-то не происходит, а выключают государственные АЭС, которые вообще нигогда не должны выключаться. Странно, да? Ну и наглый звиздеж, что солнечные электростанции НОЧЬЮ дали максимум генерации может налезть на уши совсем уж тупам зеленым лохам.
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Да такого быть не может, максимум до 2-х грн. за киловатт даже на газу себестоимость с очень низким КПД электростанции. Я не понимаю почему не снижают зеленый тариф, рынок же открыли?
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Молодец президент и его команда, теперь остается сказать лохторату шо энергия дорогая и поднять тариф в 5 раз!!! КИНЭЦЬ ЭПОХИ БИДНОСТИ
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Вугілля для ТЕЦ в мокшандії потрібно купувати, а от купувати електроенергію - ЗРАДА!!!!!
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Вот гнида , как обычно **** передергивает факты . АЭС нужны для постоянного и устойчивого потребления , а из за теплой зимы на отопление идет минимальное потребление электричества , а ТЕЦ , как и ГЭС сглаживают пики потребления , в часы пик с 18 часов до 22 часов и с 7 часов до 9 часов .Этот мудак не хочет объяснить людям , что АЭС нельзя даже за день вырастить мощность их неделями разгоняют. Но для того что бы Бене обеспечить дешевое электричество из Мордора , он еще и не такое будет петь для безмозглых зебилов. Только когда в результате такой охренительной деятельности начнут ТЕС вырезать на металлолом ,кацапы нам уже не будут электрику дешевле продавать , а будут по супер ценам ,а у кого память отшибло , то ГУГЛ в помощь вспомните идиоты как Украина газ по 500 баксов покупала.
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а чому патріот ахметов не скидає ціни, і не знищує ворожі електростанції,нехай кацапи свої ріжуть на метал.
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О, какю чушь начали народу в головы заливать. Похоже за переделом игорного рынка грядет передел рынка энергетического. К Герусу, который вероятно тоже "прочитал в интернете" есть несколько вопросов:
1. А как это 22 декабря, самом несолнечном дне года, произошла перегенерация солнечной энергии? Раньше было меньше? Это как?
2. Компенсировать перегенерацию солнечной энергии снижением атомной может только круглый идиот. Почему не снижена угольная и газовая генерация? Что угля задофига? Еще вчера же не хвалало.
3. Португалия гордится тем, что смогла сутки прожить на одну зеленую энергию, остановив всю остальную генерацию. А у нас это оказывается катастрофа. Дураки вишь в Португалии, а у нас умные, у нас свой путь, особенный. Потому что кто-то прочитал в интернете, что "атомная энергия самая зеленая".
4. То, что 3-5 грн/кВт*час это самый высокий тариф в Европе, это полная чушь.
Вывод из этого один. Либо к власти пришли владельцы угольной и газовой генерации и хотят уничтожить конкурентов, которые занимаются солнечной. Либо стало надо больше уголька и газка покупать у России.
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Мало того, что сегодня самый короткий день в году. У Геруса максимум генерации, из-за которых АЭС отключали, произошел НОЧЬЮ. То, что он круглый идиот, я и так знаю, но мне не очень нравится, когда он меня считает идиотом.
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На китайской торговой площадке Taobao начали продавать сувенирные денежные купюры с изображением президента Украины

Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус - Цензор.НЕТ 2265
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Хрень это! Кто хочет, пусть ставит себе ветряк или солнечные батареи для личных нужд и автономии, а навязывать другим покупать эту дорогую по стоимости энергию никак нельзя
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Государственные АЭС перевели на малую мощность/Энергоблоки с ВВЭР 1000 спроектированы для работы только в базисе-номинальной мощности.В отдельных случаях допускают снижение нагрузки до 85% по тепловой и 75% по электрической мощности.Как эксперимент на 5 блоке ЗАЭС кратковременно была снижена нагрузка до 30%. Государственные АЭС перевести на малую (30% и менее ) мощность -большой риск. Но Герус об этом не знает.
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Кто кроме государства может снизить производство ЭЭ государственных АЭС? Власть в руках слуг, завтра Герусу в партии объяснят, про что можно говорить,а о чем лучше помалкивать
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ой да кому нужна та э/энергия по 70 коп, вот по 3, а еще лучше по 5, это совсем другое дело..., предлагаю АЭС совсем остановить и перейти только на ту, что по 5, а еще лучше поднять до 10....
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Герус похоже продавливает ради своего барина развал электроэнергетики в стране. Это работа у него такая. А остальное - хобби.
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Як ,я ненавиджу оце патріотично маніпулююче базікало.Яке до речі з самого центра бандерівщини і яке продалось жидам з потрохами...
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Какую АЭС в этот раз планируют подорвать?
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Герус бреше як і вся інша ЗЕсволота. Просто засРашка, (чи інші оператори-прокладки) запропонували вночі майже дармову електрику (ну не можна зупиняти парашковські потужності, Зе домовився). ***** як не на газі то на електриці обідре Україну
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