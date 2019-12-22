 Государственные АЭС перевели на малую мощность, чтобы обеспечить работу частных СЭС и ВЕС по "драконовскому" тарифу, - Герус

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, причиной является низкое потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке "зеленых" производителей.
Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси (1,3 грн) отсутствует, добавляет Герус.
"Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе тарифом 3-5 грн за кВт/час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших. Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое?" - пишет Герус.
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Майже 4 реактора ВВЕР-1000.
Коли сонечко пригріває.
"Прогнозированное производство "зеленой" э\э в 2019 году будет равно 6 млрд кВт-ч (3-4%), а сумма выплат за данный объем - 28 млрд грн (здесь и далее без НДС).
В 2020г, уже 6% генерации, выплаты объектам ВИЭ можут достигать 45 млрд грн. (20% от всего обьема).
По оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 до 13,5 млрд грн . Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162319"
"Откуда деньги, Зин?"(с)
Гос. АЭС нагнуты - дальше некуда. Вангую: заплатит Иван Петрович Сидоров и прочие сотоварищи
Так ведь герпес? Дело то не в зеленом тарифе...а в том что благодоря тебе скоту электроэнершию в паРаше начали покупать...
"По данным Госстата, в 2018 году в России было закуплено 335,2 тонны ядерного топлива на 374,2 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 71,6%)"
Для особо наблюдательных:
"Сьогодні протягом 02.00-06.00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації АЕС на величину 400 МВт, яке триває дотепер.Імпорт електроенергії із РФ та Білорусі (1,3 грн) ВіДСУТНіЙ.…"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219265328837691&set=a.3734460273756&type=3
Самый короткий день в году...и вдруг такая генерация...что атомные станции чуть ли не остановили...
"Причина - низький попит/споживання електроенергії (тепла погода та падіння промисловості) при високому виробітку «зелених» виробників."
Или тебе еще ликбез нужен о том, что ВЭС - это не только СЭС, но и ветряки ...
Посмотрите дятлы...какой составляет процент зеленой электроэнергии в общей генерации...и будет вам зедятлам счастье...
Однако, при всем том, Герус малость п...дит, т.к. доля зеленой энергетики пока что на порядок ниже доли тепловой генерации, которую разгрузить все же гораздо проще, чем АЭС, другое дело, что тепловая генерация тоже принадлежит Ахметову и ей тоже нужно дать заработать, а государственные станции могут и перебиться.
Зеленка Украине "навязана" "крепкими хозяйственниками" братьями-акробатами Клюевыми во временя Януковича. Тогда и были установлены на десятилетия вперед непомерные "зеленые" тарифы в пользу Клюевых и сотоварищи.
Позже эстафету подхватил Ахмето, ныне №1 в Украине по СЭС и ВЭС, плюс многочисленные залетные "инвесторы" меньшего калибра, слетевшиеся на запах немерных тарифов со всего мира. Законы же изменять пока не собираются, бояться гнева "инвесторов" и Ахметова )
схемы Порошенко перешли по наследству
а Зеленский креативный менеджер, любит эпотаж
...
короче Зеленский наш Президент
если кто не в курсе - именно сейчас происходит самая минимальная солнечная электрогенерация в годУ!.. - мои сетевые солнечные инверторы последние два дня не могут тупо даже включится - не хватает дневного света.. на больших солнечных станциях, понятно, что-то вырабатывается, но уж точно не настолько дофига, чтобы задавить атомных производителей..
аматоры и продажные зекадры погубят эту страну - солнечный привет зебилам-"господам", понабиравших таких тупых слуг во власть
ВЭС - это не только СЭС, но и ветряки ... К примеру, об одном из них:
"Порошенко открыл ВЭС Ахметова
В начале февраля Госархстройинспекция в Запорожской области уже ввела в эксплуатацию первые 7 из 26 очередей строительства Приморской ВЭС.
Позже НКРЭ установила тариф для этой ВЭС в размере 108 евро за МВт-ч - будет действовать до 1 января 2030г (!).
Ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС по 100 МВт планируется до 2020 года, станция будет ежегодно производить 650-700 МВт*ч "зеленой" электроэнергии.
Что делать - готовится к отлову герусов.
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·4 ч
Про газові домовленості з РФ: укр влада своїми руками вирішила врятувати Газпром від фінансового та санкційного знищення. Газпром, який є гаманцем Путіна і енергозброєю агресора. Небезпечно, що укр влада пообіцяла відмовитись від нашого потужного козиря - міжнародного правосуддя.
Paulwastaken
@_paulwastaken
·1 ч
В ответ
@k_yelisieiev
Газові домовленності це 1в1 як повернення моряків - коли практично настає момент перемоги над рашкою, ЗЕбіли відступають і піддаються кремлю.
Зато Ах-мет-нет, ушел на зимнюю подработку. Бабло побеждает АЭС.
Тем, кто только заголовки и методичку читает ...
Из оригинала: "Сьогодні протягом 02.00-06.00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації АЕС на величину 400 МВт, яке триває дотепер.
Імпорт електроенергії із РФ та Білорусі (1,3 грн) ВіДСУТНіЙ.…"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219265328837691&set=a.3734460273756&type=3
1. А как это 22 декабря, самом несолнечном дне года, произошла перегенерация солнечной энергии? Раньше было меньше? Это как?
2. Компенсировать перегенерацию солнечной энергии снижением атомной может только круглый идиот. Почему не снижена угольная и газовая генерация? Что угля задофига? Еще вчера же не хвалало.
3. Португалия гордится тем, что смогла сутки прожить на одну зеленую энергию, остановив всю остальную генерацию. А у нас это оказывается катастрофа. Дураки вишь в Португалии, а у нас умные, у нас свой путь, особенный. Потому что кто-то прочитал в интернете, что "атомная энергия самая зеленая".
4. То, что 3-5 грн/кВт*час это самый высокий тариф в Европе, это полная чушь.
Вывод из этого один. Либо к власти пришли владельцы угольной и газовой генерации и хотят уничтожить конкурентов, которые занимаются солнечной. Либо стало надо больше уголька и газка покупать у России.