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 Политика Украины
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Все про:Киев (18353) обыск (1406) Труба (243) ГБР (796)

 ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань

ГБР осуществляет обыски на основании постановлений следственных судей Печерского районного суда города Киева, а не Шевченковского, как этого требует закон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке адвокат Игорь Головань, представляющий интересы 5 президента Украины Петра Порошенко.

"Согласно части 2 статьи 234 УПК Украины, обыск проводится на основании постановления следственного судьи местного общего суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. Общеизвестно, что адрес ГБР - ул. Симона Петлюры, 15, Киев, 01032. Это прямо указано на сайте. Поэтому решение об обыске согласно закону должен был принимать следственный судья Шевченковского районного суда города Киева", - отмечает он, комментируя позавчерашний обыск в офисе "Евросолидарности".

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По мнению Голованя, директор ГБР Роман Труба "любит только известный одиозными решениями в пользу его любимого заявителя Портнова Печерский суд. Ради того, чтобы следователи ГБР обращались с ходатайствами именно в Печерский суд, Роман Труба готов на все, готов лгать, даже совершить служебный подлог".

Так адвокат Порошенко поясняет тот факт, что Труба в своем приказе №310 от 11.11.2019 написал, что следственные подразделения ГБР располагаются на 7 этаже дома 26 на бульваре Леси Украинки. В том же приказе, по его словам, Труба утверждает, что помещение по адресу: г. Киев, Грушевского, 12/2 и С. Петлюры, 15 используются следователями ГБР как вспомогательные.

"Однако это наглая и откровенная ложь. Помещения, расположенные по адресу: г. Киев, бул. Леси Украинки, 26 арендованы отдельным юридическим лицом - Территориальным управлением ГБР в Киеве. Субаренда договором не предусмотрена, поэтому нет никаких правовых оснований для размещения там следователей центрального аппарата ГБР", - отмечает Головань.

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"Следователи центрального аппарата ГБР работают на Петлюры, 15 вызывают на допросы на Петлюры, 15... Факт нахождения органа досудебного расследования ГБР именно в Шевченковском районе города Киева установлен Постановлением Киевского апелляционного суда от 16 декабря 2019 года по делу №761/44873/19. Внесение заведомо ложных сведений в официальные документы является преступлением. Роману Трубе и его сообщникам придется отвечать", - подытоживает юрист.

ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань 01
ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань 02
ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань 03
ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань 04

Источник: https://censor.net.ua/n3166773
 
   
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ЗЕботы, ваша тема. Начинаем гадить
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Будемо сподіватися, що колись і вони СЯДУТЬ. Як там написано в Конституції - довічно.
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Гадят тут в основном порохоботы.
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Петя це любееее...
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Картинка для инфантилов? Рога Порошенко пририсуй, так они анализы начнут сдавать не добежав до Евролаба.
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Картинка враки!!!
Там вообще-то в мужской раздевалке подглядывали..
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Так может упитанный тухес адвоката Голованя тоже есть на видео из раздевалок, вместе, скажем, с подкачанными мальчиками из Рошена и 5 канала... ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 5146
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Видно,тема задниц и подкачанных мальчиков тебя очень завела.
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Вот интересно, а кто был на посту президента, когда этого "плохого" Трубу назначили на его должность?
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зю планирует до конца срока на Петра кивать?
как "оригинально"... ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 8369
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Я не знаю, что там планирует Зе. Я к нему не имею никакого отношения. А что касается "кивать на Петра", то "замечательная" команда Петра наделала за эти годы столько всякого "дерьма", что не кивать на них никак не получается Особенно учитывая тот факт, что они теперь еще имеют наглость обвинять других (в том числе и Зе) в этом своем "дерьме".
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Малоросс, а когда Трампа избрали, но не по конкурсу, - кто был на посту президента?
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Пороходебил, какое отношение имеет Трамп к Украине и почему он меня должен интересовать?
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Белоросиянец,как там поживает губернатор белоросийского субъекта шурик лукашенкоВ?
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Тогда это было не важно,теперь ухнетение демократии
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Прокололся адвокат! Забашлял Шевченковскому районному суду, а постановления на обыск выписывает Печерский! Да брать этого адвоката за жабры и в каталажку! ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 4690
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Всех зеботов поздравляю с их большим праздником - ханукой!
Желаю в следующем году сраться от одного вида компьютера!
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А народ Украины ,ты гад ,законно обворовал до трусов ???
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Зеб, ты посмотри, может и трусов у тебя нет, которые ***** украл вместе с унитазами, когда Зелемойский позволил ***** отмазаться от трибунала?
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Мешок на голову 🐷 и на кичу!
Мона сначала и по крышам его погонять и будет
Законно!!
🤣
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По-моему, экс-припидент заслуживает, чтобы его отправили куда-нибудь на "повышение". . .
Вот вам мыло душистое и верёвка пушистая! !
😇
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Когда Педро ложил на законы все ж было классно.Теперь кушаем.
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Але за порушення закону у частині протиправних обшуків прийдеться відповідати.
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Как бы то ни было, но вальцман еще раз показал кто он на самом деле. И не надо после всего этого словоблудить. оборудование с Банковой нашли у него, за людьми вели наблюдение - просто стыдобище. И это при всем этом глава ЕС - стыд. Так низко не опускался ни один политик, нормальный политик.
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Про любвеобильного кнура забыли, он продолжает возглавлять комитет Рады.
Как ни в чем и не бывало.
ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 6298
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**** Хряк живе на цьому світі незаконно, а комусь претензії пред'являє.
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С таким адвокатом Петро разорится быстрее, чем суд конфискует его имущество! ДБР незаконно використовує для обшуків постанови Печерського суду, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 6837
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