 ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко Головань

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке адвокат Игорь Головань, представляющий интересы 5 президента Украины Петра Порошенко.

"Согласно части 2 статьи 234 УПК Украины, обыск проводится на основании постановления следственного судьи местного общего суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. Общеизвестно, что адрес ГБР - ул. Симона Петлюры, 15, Киев, 01032. Это прямо указано на сайте. Поэтому решение об обыске согласно закону должен был принимать следственный судья Шевченковского районного суда города Киева", - отмечает он, комментируя позавчерашний обыск в офисе "Евросолидарности".

Смотрите также: НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV". ВИДЕО

По мнению Голованя, директор ГБР Роман Труба "любит только известный одиозными решениями в пользу его любимого заявителя Портнова Печерский суд. Ради того, чтобы следователи ГБР обращались с ходатайствами именно в Печерский суд, Роман Труба готов на все, готов лгать, даже совершить служебный подлог".

Так адвокат Порошенко поясняет тот факт, что Труба в своем приказе №310 от 11.11.2019 написал, что следственные подразделения ГБР располагаются на 7 этаже дома 26 на бульваре Леси Украинки. В том же приказе, по его словам, Труба утверждает, что помещение по адресу: г. Киев, Грушевского, 12/2 и С. Петлюры, 15 используются следователями ГБР как вспомогательные.

"Однако это наглая и откровенная ложь. Помещения, расположенные по адресу: г. Киев, бул. Леси Украинки, 26 арендованы отдельным юридическим лицом - Территориальным управлением ГБР в Киеве. Субаренда договором не предусмотрена, поэтому нет никаких правовых оснований для размещения там следователей центрального аппарата ГБР", - отмечает Головань.

Читайте также: "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ"

"Следователи центрального аппарата ГБР работают на Петлюры, 15 вызывают на допросы на Петлюры, 15... Факт нахождения органа досудебного расследования ГБР именно в Шевченковском районе города Киева установлен Постановлением Киевского апелляционного суда от 16 декабря 2019 года по делу №761/44873/19. Внесение заведомо ложных сведений в официальные документы является преступлением. Роману Трубе и его сообщникам придется отвечать", - подытоживает юрист.







