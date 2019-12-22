 "Белыми нитками": на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
Музыкальный марафон под названием "Белыми нитками" стартовал в полдень. По замыслу организаторов, он продлится до 22 часов.
Организаторы и участники марафона считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой". Они убеждены, что "доказательств для обвинения мало, а имеющиеся не выдерживают никакой критики".
"Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества", - заявили организаторы марафона.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы пока не знаем мотива и заказчиков, - замглавы МВД Геращенко о деле об убийстве Шеремета
В марафоне заявлены 24 исполнителя и спикера. Среди них – "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри" Сергей Танчинец ( "Без Обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олекса Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа (экс-басист "Воплей Видоплясова ", участник @Traktor).
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Автор фото и видео – Олег Богачук
Не рассматривал такой вариант?
Потужно, що тут можна сказати.
...пам'ятаю, коли деякий час працював поруч із пролетаріатом зі складу (наша адмінбудівля та склад були поруч) - трапилася ситуація. З однієї з ячейок на складі почали красти запальнички. Служба охорони розібралася, блть, "геніально" - зовсім трошки прокрутили назад записи відеокамер... і повісили крадіжки на хлопця-комплектувальника, що останнім підходив відбирати товар до цієї ячейки. "По-простому: кто последний, тот и вор!" І жодних аргументів навіть слухати не стали: "кто тут разбираться будет? пиши заяву на увольнение, расчет пойдет в возмещение - а будешь права качать, полицию вызываем, будешь им рассказывать за свои права!"
Що характерно, інші роботяги виявили "еталонну робочу солідарність" - на озвучену на перекурі пропозицію підтримати та вступитися за хлопця почалося - "га-га-га! а ты шо, в сказку попал? кто тут кого искать будет? тут крайнего нашли - и всё! хозяин барин, а наше дело не вмешиваться! все под богом ходим, захотят - и нас крайними сделают, и шо такого?"
Б - бидло
Саакашвілі відкрито та відверто працював на дестабілізацію, за що й був видворений (і правильно, скажу я вам).
А тут бачимо дійсно грубу фальсифікацію кримінальної справи.
Цього разу проплатили лише музикантам. А масовка, то просто зіваки які зупинились послухати музику.
https://www.youtube.com/watch?v=ws8rLiT0A9k
І - крапка.
Але чи ви впевнені, що Антоненко, Кузьменко та Дугарь є вбивцями?
(ніт)
Или о них "случайно" забыли?...
На плакаті - основні фігуранти.
(чи у нас дійсно внутрішній конфлікт?)
Настане час і справжні злочинці постануть перед судами. Ніщо їх не врятує.
Или их уже "списали"? Может у них "шито суровыми нитками"?
Странно-избирательная поддержка...
"Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на
всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". - сказал он.