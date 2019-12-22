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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
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Все про:майдан (3978) музыка (606) Богачук Олег (952) Антоненко Андрей (28) Кузьменко Юлия (28) Дугарь Яна (14)

 "Белыми нитками": на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ФОТОрепортаж

Десятки музыкантов выступаю на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Музыкальный марафон под названием "Белыми нитками" стартовал в полдень. По замыслу организаторов, он продлится до 22 часов.

Организаторы и участники марафона считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой". Они убеждены, что "доказательств для обвинения мало, а имеющиеся не выдерживают никакой критики".

Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 01Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 02

"Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества", - заявили организаторы марафона.

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Читайте на Цензор.НЕТ: Мы пока не знаем мотива и заказчиков, - замглавы МВД Геращенко о деле об убийстве Шеремета

В марафоне заявлены 24 исполнителя и спикера. Среди них – "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри" Сергей Танчинец ( "Без Обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олекса Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа (экс-басист "Воплей Видоплясова ", участник @Traktor).

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.




Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 13
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 14
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 15
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 16


Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 17
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 18
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 19

Автор фото и видео – Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3166772
 
   
 Топ комментарии
 
Ви називаєте їх вбивцями без рішення суду і навіть не бачивши матеріали слідства?
Потужно, що тут можна сказати.
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дело сшито не белыми, а скорее зелёными нитками
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Спеціально для зеботів-прихильників "права"... "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 8499

"Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 9282

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Так вже стало зрозуміло, що це антиукраїнський політичний суд, який порушує права людини.
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Или тебя в интернете обманули.
Не рассматривал такой вариант?
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Розглядав, але не почув від вас доведені факти. Такий варіант ви не розглядали?
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Ви фахівець у праві, що можете розглядати факти, і давати їм оцінку?
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дивно, як це суд може порушувати права підозрюваних? Йде слідство. на цей час ці особи тримаються під вартою. Ефенді, схаменіться
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Порушує тим, що тримає їх під вартою.
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алі, звичайні люди роками сидять вартою в оголошенні вироку, а вас бентежать ці волонтери і атовці-вбивці. Знаєте скільки безвинних людей вмерло втиху без реклам тому що вони звичайні люди. А своїх волонтерів забаблованих не виставляйте жертвами.
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Те, що порушили права інших людей не да права порушувати права людей у справі Шеремета. Зрозуміло? Тому не навалюйте тут купу лайна.
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кому "стало зрозуміло"? порохоботам???
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Не тільки порохоботам. Багатьом, хто мати справжні судочинство з дотриманням прав людини.
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капец - порохоботы, передовой отряд украинской демократии! рыдаю))))))))))))))
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и тебе не хворать
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Не так. Говори, чтоб ты жил долго не болея и пережил всех родных и близких, а глаза тебе закрывали чужие люди.
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Ви ще Саакашвілі згадайте, яке Барига проти нього справжнє судочинство організував.
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Кого, Баригу? Ні, він скоро у тюрмі сидітиме.
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А що це взагалі сталося? Зеленський розміняв з Аваковим підняття собі рейтингу вбивством його ігрового бізнесу (заодне й конфєтка для ***** у вигляді справи проти волонтерів) на прем'єрство Арсена замість Гончарука?
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Сначала надо изучить вопрос, а потом писать.
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У знайомих Космолот арендував приміщення. З'їхали, приміщення здається. І я теж не можу зрозуміти схеми. Аваков собі в мінус не піде.
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фанаты убийц
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Ви називаєте їх вбивцями без рішення суду і навіть не бачивши матеріали слідства?
Потужно, що тут можна сказати.
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У неї чисто зебільний погляд. Зрозуміло, що вона голосувала за СН.
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Ось такі й підтримають будь-яке беззаконня - аж до "приговоров СМС-голосованием".
...пам'ятаю, коли деякий час працював поруч із пролетаріатом зі складу (наша адмінбудівля та склад були поруч) - трапилася ситуація. З однієї з ячейок на складі почали красти запальнички. Служба охорони розібралася, блть, "геніально" - зовсім трошки прокрутили назад записи відеокамер... і повісили крадіжки на хлопця-комплектувальника, що останнім підходив відбирати товар до цієї ячейки. "По-простому: кто последний, тот и вор!" І жодних аргументів навіть слухати не стали: "кто тут разбираться будет? пиши заяву на увольнение, расчет пойдет в возмещение - а будешь права качать, полицию вызываем, будешь им рассказывать за свои права!"
Що характерно, інші роботяги виявили "еталонну робочу солідарність" - на озвучену на перекурі пропозицію підтримати та вступитися за хлопця почалося - "га-га-га! а ты шо, в сказку попал? кто тут кого искать будет? тут крайнего нашли - и всё! хозяин барин, а наше дело не вмешиваться! все под богом ходим, захотят - и нас крайними сделают, и шо такого?"
Б - бидло
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Трохи вище скрін є. Його застосувати і до Тамари можна.
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Руководить значит предвидеть.Аваков давая команду начать Шереметгейт- операцию прикрытия продажи Коломойским украинской земли- был уверен что закон о продаже земли ВР будет принят.Он не предвидел что четыреждыуклонист , увидев серьёзных ребят-атошников, решит: Коломойский друг, но своя шкура дороже.И отложит принятие закона о продаже земли./"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли .
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дело сшито не белыми, а скорее зелёными нитками
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Шо, без музыкальных марафонов собирать массовку поцреотов сложновато? "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 2562
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Фанаты Петушария не могут, чтоб не высратся! "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 5726
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Фанаты ********* не могут чтоб не высунуть свое рыло и не хрюкнуть в ответ! "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 2929
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Не сподівайтеся. Людей може почути і зрозуміти лише людина.
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Пятый элемент"Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 5407
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Позивний персонаж серіалу Голобородько з одного боку , та великий комбінатор-комік з іншого боку це несумісні речі ,це як цукерка в яскравій обгорці та начинена лайном і чим раніше це зрозуміють люди що проголосували за популіста, тим буде краще для України..та українців...
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Люди, які вітали фейкові справи проти Саакашвілі та його незаконне вигнання з України, тепер верещать про беззаконня...
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Різницю взагалі не бачиш?
Саакашвілі відкрито та відверто працював на дестабілізацію, за що й був видворений (і правильно, скажу я вам).
А тут бачимо дійсно грубу фальсифікацію кримінальної справи.
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"Саакашвілі відкрито та відверто працював на дестабілізацію"... Ага, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси... "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 1536 "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 1536 "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 1536 А розкажи мені, як там просувається справа про державну зраду, яку Луценко анонсував? Він же казав, що у нього 100% докази! "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 4478
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Кто финансирует? Сцену бесплатно никто не поставит. Ворьё совсем голову потеряло, то воров генералов выкупает, то террористов оправдывает до окончания суда. Ради денег маму родную продадут.
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А чому ви їх називаєте терористами "до окончания суда" ?
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Ви б ще гей-парад на підтримку ув'язнених організували.
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Організують....... 1 січня, мабуть...
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Не очень-то и сильно их поддерживают. Народу совсем мало. Патриотизм в Украине мутировал в диванную форму. Как бабочка которая стала личинкой.
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Так все сторонники Порошенко сейчас на Цензоре собрались, поэтому там и нет никого. "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 965
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Мало знайдеться охочих підтримувати злочинців безкоштовно.
Цього разу проплатили лише музикантам. А масовка, то просто зіваки які зупинились послухати музику.
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Вбивці Шеремета мають бути покарані!
І - крапка.
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Не можна не погодитись. Покарати треба.
Але чи ви впевнені, що Антоненко, Кузьменко та Дугарь є вбивцями?
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Залізна аргументація, 100% достатньо для вироку
(ніт)
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Это сепар.Он считает что у нас гражданская воцна.Можешь у него сам спросить.Его бывший ник-андруша смитницкий.Не поленись-спроси.
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Нижче спитав. Таки дійсно - "не фсьо так адназначна, ентому делу надоть дать взвешенную оценку..."
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А вы уверены, что добровольцы "Буча" и "Пума" - просто не поместились на плакате?
Или о них "случайно" забыли?...
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Не переживай, не забудуть нікого.
На плакаті - основні фігуранти.
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А вбивці українського патріота на Донбасі, якого вбили за українську мову?
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увы,киевлянам пофиг, они на мост кличка молются
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Просто киянам не хочеться, щоб їх градами обстріляли.
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Ти серйозно вважаєш, що у ветеранів їсти плани підтягнутися до Києва усіма пологами військ (вмикаючи хутро бригади) та відчинити вогонь по місту?
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Так ми дійдемо до того, що "русских на дамбасе нет", "россия ни при чем" і "у нас гражданская война, а нацгвардия распинает снегирей в трусиках"
(чи у нас дійсно внутрішній конфлікт?)
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Судячи з того, як відразу ж "банять" лише за згадку про Римський стату - все однозначно. "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 5482
Настане час і справжні злочинці постануть перед судами. Ніщо їх не врятує.
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Так, ***** постане перед судом (якщо його не помножать на нуль до цього). І ще багато хто з кацапів та колаборантів.
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"нацистской порохоботской идеологии"? "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 5086 Аваков это ты что ли, или может Зеленский с Рябошапкой?
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А где на плакате добровольцы "Пума", и "Буча", семейство Грищенко? Почему их не поддерживают? Они проходят по делу Шеремета. Они "не считаются"?
Или их уже "списали"? Может у них "шито суровыми нитками"?
Странно-избирательная поддержка...
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Это просто позор. Уверен что данный шабаш проплатили руские. Такая картинка нужна прежде всего руским сми. И против чего это протест? Идёт следствие, будет суд где все будет всем видно. Д и сейчас очевидно что никаких алиби у задержанных нет, пресуха адвоката Кузьменко это подтвердила.
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Порохоботы!! Еще раз спрашиваю, кто финансирует сцену на Майдане?!?! Не можете ответить? Отвечу я, это тот же кто платил за выход из СИЗО генерала подставившего солдат под пули. Исключительно патриотическая ситуация " украинские патриоты" платят тем, кто уничтожает армию Украины и кто сеет в Украине ненависть и нестабильность.
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А тобі не однаково? Яке ти маєш взагалі відношення до України?
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да всем и так понятно кто финансирует. петя со своим 6% имбицильным электоратом))))
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Чёт слишком мало людей пришло. Нормальные музыканты и исполнители щас по корпоративам отжигают, и хер бы согласились на такой шняге репутацию портить.
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Концертный директор Софии Ротару подтвердил, что во время пребывания в Москве звезда отыграла "на всевозможных огоньках".
"Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на
всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". - сказал он.
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Гарний фоторепортаж.Не вистачає тільки хлопчиків збоку і в дворах.Впевнений,у цих нациків теж є УБДшка,чесно зароблена в теплій кімнатці десь на третій лінії.
"Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 9132

"Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 1522
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