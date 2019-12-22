 "Белыми нитками": на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Музыкальный марафон под названием "Белыми нитками" стартовал в полдень. По замыслу организаторов, он продлится до 22 часов.

Организаторы и участники марафона считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой". Они убеждены, что "доказательств для обвинения мало, а имеющиеся не выдерживают никакой критики".

"Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества", - заявили организаторы марафона.

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В марафоне заявлены 24 исполнителя и спикера. Среди них – "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри" Сергей Танчинец ( "Без Обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олекса Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа (экс-басист "Воплей Видоплясова ", участник @Traktor).

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

























Автор фото и видео – Олег Богачук