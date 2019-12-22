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 Политика Украины
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Все про:депутат (2809) Зеленский (4083) помощник депутата (17)

 Зеленский подписал закон о совместительстве помощников нардепов

Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросу совместительства работников патронатной службы Верховной Рады Украины.

Обэтом свидетельствует информация на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Перед этим Верховная Рада приняла проект закона за основу и в целом – решение поддержал 321 народный депутат на заседании 3 декабря.

Документ вносит изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы.

На них также не распространяется требование антикоррупционного законодательства относительно передачи другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Данное положение также распространяется на работников секретариатов спикера Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, сотрудников секретариатов депутатских фракций и групп.

Читайте также: Отец супруги Зеленского работает помощником депутата от СН Бондаренко, - ЧЕСНО

Источник: https://censor.net.ua/n3166771
 
 
 Топ комментарии
 
а че так мелко
подписал бы сразу что на доблесных слуг народа никакой закон не распостраняется
да *уй с ним -пусть отменит и сам суд Божий
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То есть и из бюджета денежки получают ни за что,и занимаются своими мутняками уже законно. Вот она-зелёная "епоха благополуччя". А вы говорите...
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Совместительство это когда работают сразу и на СН и жопоблок.
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а че так мелко
подписал бы сразу что на доблесных слуг народа никакой закон не распостраняется
да *уй с ним -пусть отменит и сам суд Божий
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Совместительство это когда работают сразу и на СН и жопоблок.
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Неа, это когда работают одновременно и на пороха и на кацапов.
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"На Пороха і на кацапів" - ага, а ще одночасно на Ватікан та ІГІЛ.
Це приблизно як "раввин Waffen SS".
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Але можна бути СН та тримати чи працювати у борделі. Яременко, Ківа та багато інших СН це підтримують.👯
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А чего ты язвишь? Партию РыгоАналов выродил порох, Головы дал поднять ОПЗЖ- порох. Кабальный минск подписал- порох, формулу штанмаера подписал- порох, заморозил конфликт на Донбассе- порох, 190 предприятий под себя подмял- порох, нажился на войне- порох, ... .
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А ещё застрелил Кеннеди и распял русскоязычного мальчика в трусиках.
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А я часом,подумал ты на порохлятину намекаешь
🐽
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То есть и из бюджета денежки получают ни за что,и занимаются своими мутняками уже законно. Вот она-зелёная "епоха благополуччя". А вы говорите...
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Но согласись, для них эпоха бедности таки закончилась
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Все равно этому зеленому стаду не стать ни законодателями, ни даже воспитанными, порядочными людьми. А все эти курсы, тренинги.. до одного места. Книжки надо было умные читать, причем с детства. Вспомнилось, по случаю.
Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів - Цензор.НЕТ 8308
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Связался, говорят на послезавтра есть свободное местечко, нююю, типа горррячая путевка туды..Готовся..
😇
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тебе мамка не вчила що не копай яму іншому ...ні ?
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Агга, не мама..
А в училище: не копай яму ближнему, использует, падлюка, как окоп...
😇
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я так і зрозумів що ти "детдомовский" ...і не здивуюся якщо даунбаса
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Ви майже вгадали. А ще він у своєму житті майже не працював і тому його бізнес - збирати пляшки на смітниках😊
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А чим зрозумів??
Та і так зрозуиіло..
Краще б помовчав, за розумного може й був..
Бувай, "розумнику", памперс на "розуму" міняй ,
тхе від тебе шаКАЛадом..
😁
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Фууу, мля... А то чета прочитал о "совокуплении"..
🤑
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Про це можеш тепер тільки читати👯
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Ойц! Ночной 🐒Абу проспался!!
Тримай 🍌🍌 и по известному маршруту, пахучий!
😁
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Я тільки з вулиці😊 А тобі тепер вистачає маленької пенсії на кордони, чи ти користуєшся старими радянськими виробами N 2?
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Один підпис і все. Корупцію подолано !!! Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів - Цензор.НЕТ 4390 Вона стала законним бізнесом
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Всё что угодно подписует, но только не то, что надо для народа. Нахрена там такой през.?
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Тобто можна робити родичів СН підприємцями і на них не розповсюджується антикорупційне законодавство😊
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Документ вносит изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы. Источник: https://censor.net.ua/n3166771
ЦЕ ВАЖКО БУЛО ПРОЧИТАТИ?
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Я это прочитал, и не нашел тут ничего о родственниках депутата - предпринимателях. Поэтому и спросил.
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А вони на ці посади влаштовують саме таких. Тепер я вірю, що ви не з України.
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А это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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0:22









K04EGAR IV

@K04EGR

·52 мин
Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів - Цензор.НЕТ 9045
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Заинтересовался, почему фотка с логотипом сайта Херсона 0552. Прошерстил ресурс, однако- так и остался в неведении. Не нашел я там эту фотку.
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Основные лоббисты демократов в Украине - наверное приготовят Вовку к победе Клинтон.
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ОП не включена в список на люстрацию, в отличие от АП, дипломы негосударственного образца включены в список дипломов государства...
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Нам Г не очень-то хватило,
И плюсанули ещё Г,
В мозгах всё сразу же застыло,
Но стало проще быть в г..не...
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Ви повинні гордитися, бо це був ваш вибір.
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Если эти типа умные помощники работают за безмозглых слуг , так раздайте сразу же по два конверта и тому и другому ( за тексты законов и за кнопкодавсвто за них) ... Но чтобы давать помощникам халтурить еще и на стороне ... Скоро это зеленое плесневое стадо своим же абсурдом и подавится...
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Как давится сейчас своими абсурдными идеями герой Вовы малого Вова типа великий - замахнулся уже на федерализацию , как основную ошибку трупа из Мавзолея . Чтобы лечь на место этого трупа он и свою федерализацию скоро отменит , после того, как Вовке малому навяжет с Даунбассом...
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