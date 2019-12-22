 Зеленский подписал закон о совместительстве помощников нардепов

Обэтом свидетельствует информация на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
Перед этим Верховная Рада приняла проект закона за основу и в целом – решение поддержал 321 народный депутат на заседании 3 декабря.
Документ вносит изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы.
На них также не распространяется требование антикоррупционного законодательства относительно передачи другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.
Данное положение также распространяется на работников секретариатов спикера Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, сотрудников секретариатов депутатских фракций и групп.
подписал бы сразу что на доблесных слуг народа никакой закон не распостраняется
да *уй с ним -пусть отменит и сам суд Божий
Це приблизно як "раввин Waffen SS".
🐽
🤔
😇
А в училище: не копай яму ближнему, использует, падлюка, как окоп...
😇
Та і так зрозуиіло..
Краще б помовчав, за розумного може й був..
Бувай, "розумнику", памперс на "розуму" міняй ,
тхе від тебе шаКАЛадом..
😁
🤑
))
Тримай 🍌🍌 и по известному маршруту, пахучий!
😁
ЦЕ ВАЖКО БУЛО ПРОЧИТАТИ?
K04EGAR IV
@K04EGR
·52 мин
Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.
И плюсанули ещё Г,
В мозгах всё сразу же застыло,
Но стало проще быть в г..не...