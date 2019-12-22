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Все про:Львовщина (1800) таможня (1558) ГБР (796)

 Чиновники Львовской таможни подозреваются в нанесении государству ущерба на 2 млн, - ГБР

Два инспектора таможенного поста "Западный" и инспектор отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС подозреваются в злоупотреблении властью и нанесению государству ущерба на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки "MAN" на территорию Украины через таможенный пост "Западный" с занижением таможенной стоимости. Подозреваемые не проверяли сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начисление таможенных платежей происходило по заниженной ставке, из-за чего госбюджет недополучил 2 миллиона гривен.

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Чиновникам инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3166768
 
 
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Да разве только одна Львовская таможня так работает....
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Они с западенцами борятся? В Одессе все чиновники хорошие?
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Нада не судить их а повысить зарплату на енту сумму..
Дети изгаладаютца...
😢
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Ось як це робиться...Викликає начальник районного ДБР начальника митниці і каже - треба посадити когось з ваших,бо мені вже звонили і сказалі що результату ні хрєна нема...Начальник митниці думає і каже - посадим Петренка,бо вже падла другий місяць не заносить,і посадим Іваненка,бо занадто чесний для нашої непростой работи...Хорошо,каже ДБР,лавай продумаєм апєрацию...Та шо там продумивать - відповідає нач митниці,оно во Пєтренко вже засунув руку в авто і тягне сотку,а Іванєнко рахує бабло в каптьорці...ідєм і бєрьом...
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какое отношение гбр имеет к таможне?
там работает арахамия?
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