EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия
  756  53
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6185) обстрел (8530) ранение (2275) Гуцуляк (79) операция Объединенных сил (1913)

 В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. Ранен украинский боец.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитниках н.п. Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса. Также противник с 10.40 до 11.25 от оккупированного н.п. Смелое применил по нашим позициям в районе Крымского АГС и стрелковое вооружение", - сказал он.

Гуцуляк добавил, что из-за обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в военный мобильный госпиталь.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома. ФОТО

"Подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - подытожил спикер.

Источник: https://censor.net.ua/n3166766
 
 
 Топ комментарии
 
КП Луганская
К «фашыздам» за пензиями
В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9440
 показать весь комментарий
 
А на когда там анонсировали "полное и безоговорочное прекращение огня"?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на когда там анонсировали "полное и безоговорочное прекращение огня"?
 показать весь комментарий
 
 
на месте не заметно...а в кабинетах - не слышно...значит пере-пепемирие... (сарказм)
 показать весь комментарий
 
 
Шо там, домовленості з ****** працюють? В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1149
 показать весь комментарий
 
 
"Надо просто перестать стрелять !!!" (С)
 показать весь комментарий
 
 
КП Луганская
К «фашыздам» за пензиями
В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9440
 показать весь комментарий
 
 
И ни одного вменяемого 100%. Стадо ватных ублюдков.
 показать весь комментарий
 
 
Я часто приезжал еще до войны в Луганск (и Донецк) в командировку. В Луганске было постоянное ощущение, что время тут остановилось: люди, отношения, повадки местных князьков, разгул криминала; даже внешний облик этого захолустного провинциального городишки, где царили безнадега, ощущения скорого конца и безрадостного существования.
Когда луганчане в 2014 году начали поддерживать орков и понаехавшее быдло, ничуть не удивился: этим людям было абсолютно нечего терять.
 показать весь комментарий
 
 
но Донецк реально был другой - а какой аэропорт там был - да уж
 показать весь комментарий
 
 
Да, другой. Очень красивый. Европейский (в центре точно). Когда привозил фотографии с Донецка, коллеги не могли поверить, что есть в Украине такие улицы, такие проспекты (в Киеве таких точно не было, нет и не будет). Но у власти были такие же подонки, ворье, кринминал, коррупционеры. Все подтверждало: здесь, в Донецке, правит желтый дьявол и власть тьмы. Но многое доставалось и городу, области. Элита хотела, чтобы город был для нее раем на земле, и у них получалось. За счет многих и многих миллиардов дотаций из Киева на производство угля, на достройку метро (которое никто и не думал достраивать, миллиарды уходили "на поддержание уже сделанных работ"), на возврат НДС от несуществующего экспорта... да мало ли. Красиво жить за счет богатого бюджета страны дело нехитрое.
 показать весь комментарий
 
 
То есть правительству Украины в Киеве, которое выбрал народ Украины, было абсолютно наплевать с 1991 года, как живут люди в Луганске и Донецке. Что же вы теперь хотите после такого отношения к ним, длившегося десятилетиями???
 показать весь комментарий
 
Не повторюй за ємєлями "Когда луганчане в 2014 году начали поддерживать..."
ДЕЯКІ з луганчан, досить невелика кількість. Все було зроблемно ємєлямі, оплотом, тощо.
 показать весь комментарий
 
в случае реинтеграции понадобится децимация, не меньше
 показать весь комментарий
 
 
Если это настоящее мнение, то Вы уже проиграли войну с РФ
 показать весь комментарий
 
глав зебил сказал - платить - значит будут - вы сделали это вместе
 показать весь комментарий
 
Я не зебіл і не пебіл і не юбіл, я націоналіст. Задовбався я вже про це писати всяким ботам, млять.
 показать весь комментарий
 
да ты шо - но и благодаря тебе моника у власти - так шо вы это сделали вместе - как то так)))
 показать весь комментарий
 
А зохен вей и танки наши быстры - вы это - тише будьте - хотя типа - ваше мнение для меня важно))
 показать весь комментарий
 
Скоро так не только за пенсиями, а будут садиться на поезда и в Киев голосовать ездить будут выбирать нам гауляйтеров.
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное что пенсии они получают раза в 3 выше чем пенсионеры в среднем по Украине. 7-9тыс. грн. ето реальная пенсия у даунбаситов. За 2000грн. они бы так жопу не рвали.
 показать весь комментарий
 
 
Мои знакомые ездят за тремя тысячами.
 показать весь комментарий
 
 
Донбасскіє кормільци ГОНЯТЬ ПОРОЖНЯК в Україну, за ПРОДУКТАМИ і ГРОШИМА.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Действительно, ведь сыньоносый закончил АТО за годыны ещё в 2014, а тут пришел Зеленский и заново начались обстрелы
 показать весь комментарий
 
 
Спроси у гноя зелёного, раз ты общаешься с гноем.
Хотя с такой паталогией, тебе с врачами поговорить бы))
 показать весь комментарий
 
Говорил, врачи сказали нужен анибиотик. Гильотина и виселица очень помогают от зе гноя.
 показать весь комментарий
 
Оу, ну так тебе курс прописали, так лечись же, черт побери))
 показать весь комментарий
 
Комплексы контрбатарейной борьбы которые нам передали США позволяют нам дать ответку в течении 2 минут. Если враги пол часа обстреливали наши позиции значит никакой ответки на подавление врага не было. Тоесть Хомчак и его бандитская свора просто использует наших солдат как мишени.
 показать весь комментарий
 
 
Договорняк с орками. Не секрет ведь что практически вся правящая верхушка - предатели.
 показать весь комментарий
 
 
Зє бубочка відвів війська на трьох ділянках, щоби хутін приїхав до Паріжику, щоби там пообіцяти йому відвести війська ще на трьох ділянках...
 показать весь комментарий
 
 
те президентство йому до сраки, він може кинути це у будь-який момент
так сказав, так сказать, папа-проффесор
 показать весь комментарий
 
 
Талантливому актеру,некоторые власть имущие,предложили сыграть самую большую роль в его жизни,на самой большой арене,от такой возможности отказаться было невозможно,в результате всё получилось,у уставшего ,от безнадёги народа, появилась надежда,а вдруг получится, и жизнь засияет новыми красками,но проблема оказалась в том,что актер был далёк от политики и экономики,тут же ему предложили в труппу артистов.. которых не интересовала ни политика ни экономика,которые никогда ни чем не руководили,пребывая шестёрками при прошлых власть придержащих,они только умели как помочь коррупционерам отмазаться от судов,другая часть,имела опыт, как из воздуха делать деньги и отправлять в офшоры,как организовать работу на таможне,теряя государством,миллиарды долларов,а также получать гранты,потому и имеем Сивоху ,Наема,Лещенка Милованова и др. на должностях. На шоу эти артисты имеют наглость грубить,смеятся ,оскорблять тех,кто предлагает профессионально выходы из сложившейся ситуации и болеет за страну.
 показать весь комментарий
 
 
Який резон тоді був у відведенні військ?..Відводиш - стріляють,не відводиш - теж стріляють...І якщо ми глухо вперлися в мінські угоди без жодного просвіту на навіщо було заставляти бійців знову колупати мерзлу землю і рити бліндажі?..Щоб показати що ти щось робиш?Як той півень,що без надіі догнати курку біжить за нею і тішиться що хоч зігріється...
 показать весь комментарий
 
 
Новости с Кавказа. Некое лицо кавказской национальности заявило, что у Киева есть последняя возможность поддержать мир на Донбассе. А иначе... Ну, в общем, вы поймете.
У зоні ООС поранено бійця, окупанти півгодини обстрілювали Кримське і Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8923
 показать весь комментарий
 
Всех слуг,принимавших участие в корпоративе, направить на недельку в Крымское и Пески,а то прошла информация,что их ,якобы ,отправят в США на повышение квалификации.
 показать весь комментарий
 
 
Почему на недельку ? На полгода в окопы. Чтобы слушали свист пролетающих 122-мм.
 показать весь комментарий
 
 
В золоте-4. Там, млять, типу розвід військ був, але вчора обстріляли сєпари...
 показать весь комментарий
 
 
Братское быдло кремля уничтожало только чеченских террористов.иногда Сирийскх детей в Хатыни и Беслане....Паскуды позорные
 показать весь комментарий
 
 
почерк кремлевских шакалов Дзержинского чЛенина Сралина...легко отследить.Интернет это позволяет сполна
 показать весь комментарий
 
 
а главнокомандующий на корпоративах селфится
 показать весь комментарий
 
 
ВЕРНЫЙ СОЛДАТ И ДУРАК, НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. (фильм Король Артур)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх