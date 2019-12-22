 В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.
"С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитниках н.п. Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса. Также противник с 10.40 до 11.25 от оккупированного н.п. Смелое применил по нашим позициям в районе Крымского АГС и стрелковое вооружение", - сказал он.
Гуцуляк добавил, что из-за обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в военный мобильный госпиталь.
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"Подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - подытожил спикер.
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К «фашыздам» за пензиями
Когда луганчане в 2014 году начали поддерживать орков и понаехавшее быдло, ничуть не удивился: этим людям было абсолютно нечего терять.
ДЕЯКІ з луганчан, досить невелика кількість. Все було зроблемно ємєлямі, оплотом, тощо.
Хотя с такой паталогией, тебе с врачами поговорить бы))
так сказав, так сказать, папа-проффесор