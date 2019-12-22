 В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитниках н.п. Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса. Также противник с 10.40 до 11.25 от оккупированного н.п. Смелое применил по нашим позициям в районе Крымского АГС и стрелковое вооружение", - сказал он.

Гуцуляк добавил, что из-за обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в военный мобильный госпиталь.

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"Подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - подытожил спикер.