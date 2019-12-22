 Вопрос "долга Януковича" решили не связывать с урегулированием газовых споров, - вице-премьер-министр РФ Козак

Об этом журналистам рассказал вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ на российское государственное информагентство "РИА Новости".

"К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности. ... Если мы попытаемся увязать, а такие попытки были, мы тогда не нашли бы развязку.", - сказал он.

Согласно позиции России, долг российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража является коммерческим, а вопрос "долга Януковича" касается государства.

"Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь - долг компаний, коммерческий", - пояснил Козак.

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Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

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В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.