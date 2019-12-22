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 Вопрос "долга Януковича" решили не связывать с урегулированием газовых споров, - вице-премьер-министр РФ Козак

В процессе газовых переговоров была идея привязать к решению спора вопрос о взятке в $3 млрд, которую Виктор Янукович получил от России в декабре 2013 года.

Об этом журналистам рассказал вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ на российское государственное информагентство "РИА Новости".

"К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности. ... Если мы попытаемся увязать, а такие попытки были, мы тогда не нашли бы развязку.", - сказал он.

Согласно позиции России, долг российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража является коммерческим, а вопрос "долга Януковича" касается государства.

"Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь - долг компаний, коммерческий", - пояснил Козак.

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Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

Также на Цензор.НЕТ: "Украинская делегация - молодцы", - вице-премьер РФ Козак похвалил участников газовых переговоров от Украины

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Источник: https://censor.net.ua/n3166765
 
 
 Топ комментарии
 
А почему не связали отобранный у Украины газовый шельф у одесского побережья?
Угнанные газовые вышки? Подарили?
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на тебе еще и порадуйся - зебил - это тебе не ролики смотреть - это факты - Расходы из государственного бюджета в 2019 году на содержание Офиса Президента Владимира Зеленского за 5 месяцев работы оказались на 27 миллионов гривен больше, чем расходы Администрации предшественника - Петра Порошенко - за первые 5 месяцев этого же года.
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Правильно, тупорылые Зебилы!

Просрем в суде эти 3 лярда, а чтобы отдать параше долг, отказались от 12 лярдов и получим 3 по арбитражу от раши. Все парашенцы в шоколаде, Украина в опе!!!!

Зебилы, уходите по хорошему!
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Янукович у них
кто БРал пусть и отдаёт
а то мы почему-то платим за то долги привата
теперь Януковича
честно надоело
теперь вытянули приват стал прибыльным
находятся покупатели /пусть сначала расчитаются
за вложенные деньги
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