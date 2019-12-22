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Все про:взрыв (4421) Газ (9237) Львов (3582)

 Взрыв газа в многоэтажке во Львове, есть пострадавший

Мужчина самостоятельно настраивал в квартире газовый котел. Его госпитализировали в больницу с ожогами 2-3 степени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"В г. Львове по ул. Шевченко, 60, в квартире на 12 этаже двенадцатиэтажного жилого дома (Шевченковский район) произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения", - сказано в сообщении.

В ОГА подчеркнули, что мужчина самостоятельно настраивал газовый котел.

"В квартире повреждены 3 окна, входные двери и наружная облицовка. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ОГА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166763
 
 
 Топ комментарии
 
Твоє життя в сучасному свті часто залежить від навіженого сусіда-газовщика.
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ДЕБИЛ... ладно плевал на свою жизнь..но это же не частный дом а МНОГОКВРАТИРНЫЙ я бы самостятельных таких газовщиков бы приравнивалв бы к ТЕРРОРУ И 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ.... без залогов и танцев с бубном....
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Так всі ж самостійно підключають газовий котел,хоч у Львові хоч де...Двохфункційний котел не набагато складніше підключити,аніж поставити змішувач...В крайньому випадку це зробить перший-ліпший сантехнік...
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Твоє життя в ********* свті часто залежить від навіженого сусіда-газовщика.
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ДЕБИЛ... ладно плевал на свою жизнь..но это же не частный дом а МНОГОКВРАТИРНЫЙ я бы самостятельных таких газовщиков бы приравнивалв бы к ТЕРРОРУ И 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ.... без залогов и танцев с бубном....
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это никого не останавливает. стремно из-за долб...ов остаться без своей квартиры
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Налаштувати котел може любая стряпуха.
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Стандартна ситуація поводження з газовими приладами: ніхто не перевіряє з'єднання на герметичність та не думає, що газ взривається саме при досить малих концентраціях на одиницю об'єму повітря.
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газовый котел - это для старперов. Они тепловой насос.
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"В ОДА підкреслили, що чоловік самостійно налаштовував газовий котел." - При свинютці в Ода накопичувались імбецили ,а при зебілах вже навіть нема слів що за "факівці"!
Насправді налаштування ******** котлів відбувається з допомогою нотбука і програмного забезпечення.
Просто газову трубу до котла треба підключати таким чином щоб не було витоку газу.
Навіть якщо нема датчика загазованості то вистачає носа щоб почути запах дезодоранту у суміші. Щоб газ вибухнув з такими наслідками треба постаратись не відчути запах !
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Надо проверить чей газ, Если контрабандный из россии, то вин такый, взрывоопасный.
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Через 5 років вже не буде україни і нікому не прийдеться домовлятись. Я думаю Зебіли зі своєю лялькою Коломойского продадуть україну навіть не за 100 міліардів а набато дешевше. Всі хто ще зможе втікайте бо до 5-ти років тут вже буде рускій мір. Зебіли продають Україну в турборежимі
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Украина- пишется с большой буквы, ботяра...
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Так всі ж самостійно підключають газовий котел,хоч у Львові хоч де...Двохфункційний котел не набагато складніше підключити,аніж поставити змішувач...В крайньому випадку це зробить перший-ліпший сантехнік...
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Что значит "Самостоятельно настраивал"? Современный газовый котёл в квартире именно самостоятельно и настраивается. Подбирается температура воды, обогрева и т.п.. Вот если он его самостоятельно обслуживал, ремонтировал, и производил монтаж, то сут совсем другое дело. Это заявление ОГА как то глупо звучит.
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Может потому что новые квартиры продают как сарай --одни стены?
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