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 Политика Украины, Общество
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Все про:игорный бизнес (315) Гончарук_Алексей (412)

 Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать обо всех работающих игорных заведениях, которым удалось скрыться от полиции.

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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"Если вы знаете о существовании зала игровых автоматов, который прячется, и этого не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам", - сказал Гончарук.

Премьер-министр попросил писать о работающих залах игровых автоматов в соцсетях Кабмина и местным управлениям Нацполиции.

Также Гончарук добавил, что игровые автоматы должны полностью исчезнуть в Украине к концу 2019 года.

По информации правительства, в стране работало около 8 тысяч подпольных казино, за два дня полиции удалось закрыть более 5 тысяч таких заведений.

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3166762
 
   
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Спроси у Рюкзакова, кто у него ещё "прячется" от него самого.
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Звертатися до Авякана з претензіями до Авякана. Анекдот.
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Можно и у депутатов своей фракции поспрашивать... Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 9044
Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 2331
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Да. Менты, которые крышуют, приедут отпремируют
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"Лото". Вечерняя сводка

https://defence-line.org/2019/12/loto-vechernyaya-svodka/

Раз уж днем мы прошлись по теме игралок - вечерняя сводка. Большая часть заведений выключила световую рекламу. По крайней мере, на Дарницкой площади (Ленинградке), где эта чума выдавила практически все остальное - было темно. Что характерно, вместе с иллюминацией игралок, вырубилась и подсветка ломбардов и «Швидко гроші» и прочих, сопутствующих заведений. В указанном выше месте, мне удалось рассмотреть светящуюся надпись только над одним ломбардом, остальные - легли вслед за «лотереями». Надеюсь, никому нет смысла пояснять, что это значит.

Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 3434

В другом месте - примерно то же самое. В скоплении игралок подсвечен только Пари Матч, а вот работает заведение или нет - не берусь говорить. Но если остальные все выключили, а часть из них даже закрыли свои названия и вот это слово «лото», то на Пари Матч все как обычно. Теперь посмотрим, кто получит большую и сладкую конфету за такую жертву.
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Кто позарился на Авакова с Беней гешефт? Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 8217
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Хахахаха...видать наш премьер живёт в какой то другой Украине,а в нашей по четыре космолота на каждом перекрестке😁
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Правильно... Так и нужно... Чтобы из каждого "соска" "блазенята" сосать могли...
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Кому сообщать?Аваковской полиции... которая их крышует?
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По телевизору каждые полчаса идет реклама тотализатора под названием пари матч... об этом никто не знает? об этом нужно сообщать?
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охереть ,с такой потдержкой в 73 да шо там 95 % населения за ботву .и сообщать . выходит несознательная ботва какая то .сама закрывать не хочет .
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Сообщать о тех, кто еще прячится, чтобы перепрятались? )
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Я вам придуркам сообщу , Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 8330пошёл сегодня получить выигрыш по ставкам на футбол а там закрыто ,я вам могу сообщить ,что вы дебилы *** ...
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Dzyndzia Andriy‏ @dzyndzia 12 ч.12 часов назад

Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 2971

Дуко регочу Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 4768 Нардеп від слуги народу Жан Беленюк рекламує нелегальний ігровий бізнес ,,Космолот,, який контролюється СБУшниками


https://twitter.com/i/status/1208527013377691648
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Сообщаю: ул. Банковая, 11, г. Киев, 01220. Спросить Тимошенко К.В. Можно также спросить Авакова, но это уже совсем по другому адресу.
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ну, і що?
Газ - товар критичного імпорту для України; і, якщо його імпортуватиме комерційна структура для власних нужд, то ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" його має перекачати замовнику.
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Призываю украинцев в срочном порядке начать"крышевать" игорные заведения! Не верьте зебилоидам!!!
10лет ничего сделать не могли и тут вам нате "хер в томате"!!!... сказочники
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вот пусть вашим зебанатам бошки и простреливают за стукачество)))нормально сказанул :стучите авакяну на авакяна...
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Гончарук примчит на голубом самокате и закроет их?... Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 4024
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А куда сообщать? В палюцию которая их и крышует? Чтобы потом у того кто сообщил мусора наркотики *нашли*?
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Как давеча выразился еще один недо-прокурор что сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют!!!
А на кого это намекал "всесисльный генпрокурор"? И почему ему не назвать фамилии этих крышевателей среди силовиков?
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Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые прячет полиция
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раз, два, трі, четирє. п'ять, - я іду іскать, кто нє спрятался, я нєвінават )))
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Два года назад знакомый звонил в мусарню и говорит, - тут незаконное казино работает на остановке.
Ответ, - оно вам мешает?!
Что поменялось теперь???
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Это значит что даже рядовой мусор знал чье оно и кому принадлежит!!!
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Я уже сообщал про коррупционерку лазареву,ничего не произошло,все так же работает,все так же успешно крышует за взятки неплательщиков есв.
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- Диспетчер! У нас код 69, повідомлення про ігорний зал!
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Счас во дворе играют в подкидного Дурака в домино!
Пойдьот стук??
🤣
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