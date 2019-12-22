 Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции. ВИДЕО

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Если вы знаете о существовании зала игровых автоматов, который прячется, и этого не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам", - сказал Гончарук.
Премьер-министр попросил писать о работающих залах игровых автоматов в соцсетях Кабмина и местным управлениям Нацполиции.
Также Гончарук добавил, что игровые автоматы должны полностью исчезнуть в Украине к концу 2019 года.
По информации правительства, в стране работало около 8 тысяч подпольных казино, за два дня полиции удалось закрыть более 5 тысяч таких заведений.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.
https://defence-line.org/2019/12/loto-vechernyaya-svodka/
Раз уж днем мы прошлись по теме игралок - вечерняя сводка. Большая часть заведений выключила световую рекламу. По крайней мере, на Дарницкой площади (Ленинградке), где эта чума выдавила практически все остальное - было темно. Что характерно, вместе с иллюминацией игралок, вырубилась и подсветка ломбардов и «Швидко гроші» и прочих, сопутствующих заведений. В указанном выше месте, мне удалось рассмотреть светящуюся надпись только над одним ломбардом, остальные - легли вслед за «лотереями». Надеюсь, никому нет смысла пояснять, что это значит.
В другом месте - примерно то же самое. В скоплении игралок подсвечен только Пари Матч, а вот работает заведение или нет - не берусь говорить. Но если остальные все выключили, а часть из них даже закрыли свои названия и вот это слово «лото», то на Пари Матч все как обычно. Теперь посмотрим, кто получит большую и сладкую конфету за такую жертву.
Дуко регочу Нардеп від слуги народу Жан Беленюк рекламує нелегальний ігровий бізнес ,,Космолот,, який контролюється СБУшниками
https://twitter.com/i/status/1208527013377691648
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Газ - товар критичного імпорту для України; і, якщо його імпортуватиме комерційна структура для власних нужд, то ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" його має перекачати замовнику.
10лет ничего сделать не могли и тут вам нате "хер в томате"!!!... сказочники
А на кого это намекал "всесисльный генпрокурор"? И почему ему не назвать фамилии этих крышевателей среди силовиков?
Ответ, - оно вам мешает?!
Что поменялось теперь???
Пойдьот стук??
🤣