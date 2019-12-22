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 Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg

Документы свидетельствуют, что чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Об этом со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Новые документы свидетельствуют о том, что президент Дональд Трамп за месяц до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским интересовался деталями американской военной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц до разговора лидеров стран по запросу Трампа, Департамент бюджета и управления сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.

Кроме того, согласно опубликованным документам, военная помощь Украине была заблокирована Дональдом Трампом примерно через час после разговора с президентом Украины в конце июля.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

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3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3166761
 
 
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Зєлю примусили крутитися як вьюна на сковородці. От і ціна президентства. І радив же йому Петро - не лізти в політику... Жив би собі поживав, і мільйони євро щорічно наживав. Запрагнув стати,а фулє - ЛІДЕРОМ.
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російською вираз "играть членом" - двозначний: грати членом та бавитись членом
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оце так його тупість та антиукраїнська спрямованість дістали Трампа?
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Гундяй Крестовоздвиженский

оце так його тупість та антиукраїнська спрямованість дістали Трампа?

Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3798
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Трамп можливо сумнівався в намірах Зелі.
Чи буде він воювати з рашкою, чи буде брататись.
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И правильно сделал, все равно все разворуют.
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зря Зе задницу лизал....
Трамп понял, что с путиным нужно считаться, а с Клоуном и наридом которого этого клоуна избрал нет..
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Угу, а после импичмента резко передумал ))))
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Ну и где эти защитники трампона?!
Божья роса ?!
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Янєлох - це ж "дипломат та політик" від Бога, тому нічого дивного.
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Не понял, что как в известном анекдоте, Монику оказывается изнасиловали? Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 321
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ну да...если бы бубочка начал зарится на мой самолет,я б тоже его заблокировала Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8271
та ясно,трампуша решил зебобу просто подогнать с "расследованием" за счет миллионов каких то чужих ему людей,а вон как оно получилось...
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Похоже, это Ху*ло попросил их пообщаться. Потому что всё последующее было выгодно именно ему. Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5833
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Трамп требует от Сената не примен.ять тотальные санкции к орде.Сенат пока непоколебим.
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