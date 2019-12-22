 Новый Шулявский мост начали асфальтировать. ВИДЕО

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия, которое кладут на площади около 5000 квадратных метров. Асфальтобетон укладывают на современное гидроизоляционное покрытие, которое, как отмечает мэр, успешно используют при строительстве мостов и путепроводов в странах Европы.

"В последующие дни - 23-26 декабря - будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки", - рассказал градоначальник.

"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", - добавил Кличко.

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