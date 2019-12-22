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Все про:Киев (18353) Кличко (2781) Шулявский мост (18)

 Новый Шулявский мост начали асфальтировать. ВИДЕО

Строители начали асфальтировать новый Шулявский путепровод. Его сдача в эксплуатацию запланирована на конец следующей недели.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия, которое кладут на площади около 5000 квадратных метров. Асфальтобетон укладывают на современное гидроизоляционное покрытие, которое, как отмечает мэр, успешно используют при строительстве мостов и путепроводов в странах Европы.

"В последующие дни - 23-26 декабря - будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки", - рассказал градоначальник.

"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", - добавил Кличко.

Читайте также: Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки Шулявского путепровода

Новый Шулявский мост начали асфальтировать 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166760
 
 
 Топ комментарии
 
Зрада, Виталик же мост украл уже, причем дважды
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Вася уже ничего ни за кем не числится! надо будет снести - снесут! Кусок большевика уже давно выкупили и скоро начнут сносить! Все остальное твои анальные фантазии! Мало того этому гадюшнику "большевик" не место в центре столици!
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Зрада, Виталик же мост украл уже, причем дважды
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ты в курсе,что там не мост,а развязка? для развязки надо снести корпус большевика,который находится в госсобственности(да еще и за оборонкой числится). то,что в розовых мечтах виталик видел вместо завода жилой комплекс от Гетьмана до Гарматной, не значит ,что ему дадут разрешение на покупку и снос даже одного корпуса. если даже дадут,то каковы конечная стоимость развязки будет? потому что уже даже сейчас стоимость гораздо превышает стоимость проектов-конкурентов не от друзей витали(а в этих проектах не предполагался снос завода)
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Вася уже ничего ни за кем не числится! надо будет снести - снесут! Кусок большевика уже давно выкупили и скоро начнут сносить! Все остальное твои анальные фантазии! Мало того этому гадюшнику "большевик" не место в центре столици!
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Вася, там еще оценку стоимости корпуса не провели,не то что выкупить.Но методичка об этом ничего не пишет. еще как числится. а чему место,чему нет решают до стройки, а не в процессе: для оценки стоимости проекта.
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с какого перепугу я должен поверить твоим высерам, а не фактам?
https://100realty.ua/news/v-kieve-nacnut-demontaz-korpusa-zavoda-bolsevik
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ты читать умеешь " планируют начать в ближайшие 2 месяца". планировать и начать - разные вещи. они планируют купить,а им не продадут - что тогда? ты если такой внимательный, то озаботься вопросом и почитай,что на прошлой неделе только решили выкупить корпус этот завода и только будут начинать проводить оценку стоимости корпуса со стоимостью оборудования в нем ( которого там нет - там секондхенды, но и на этом планируют уворовать).
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Там уже нет госсобственности над всем заводом а только часть.
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Звісно вдесять разів дорожче ,ніж будують китайози. Правда зарплата робітників і податки менші ніж в китайозів.
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Еще ничего не встречал качественного из того что лепят китаезы! Все поделки из говна и разваливаются на следующий день!!!
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у вас что за терминал сейчас, не китай '?
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У тебя с головой не лады? Если его китайци лепят то еще не значит что это их изобретение!
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Другое дело - надежные стройки Кличко, как например "стеклянный" пешеходный мост. Новий Шулявський міст почали асфальтувати - Цензор.НЕТ 3696
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Современный метод укладки асфальто-бетона позволяет его укладку в сырую погоду. У нас в Мелитополе асфальт кладут уже три года по немецкой технологии, в любую погоду. В асфальт добавляются специальные водоотталкивающие компоненты
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Це добавляє бали до міцності і гарантійного терміну!
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смотрю уже 3 часа в прямом эфире, круто ! смотрится шикарно до конца года запустят
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Первоначальные планы реконструкции моста предполагали бюджет в 600 млн. гривен. На сегодня - 1 млрд. гривен.... Для ремонта были поставлены индийские!!!!! трубы с наценкой 400%....
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индийские трубы были поставлены с наценкой в 4000%! Не ври казламордое!
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какие еще трубы? сама металическая конструкция, на ней написано сделано в николаеве, я про сам мост металическую основу
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Мост из труб? От у вас в лаптестане затейники. Сразу видно супирдиржава.
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Наш ответ кацапским поездам в Керчь. Как тебе такое, *****? (с)
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240 метров путепровода супротив 19 км полноценного моста, построенного с нуля.... Новий Шулявський міст почали асфальтувати - Цензор.НЕТ 5827
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19км моста построенного за 6 месяцев за 1млрд грн? глупо звучит, и этот мост построен за деньги городского бюджета, а не государственного, и этот мост будет загружен на 100% а керченский мост будет на 5-10% загружен...круто правда?
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буде як у Києві! а ти, хирляве, знайди для себе у житті хоч крапельку позитиву, бо так і здохнеш, спливаючи жовчу... чи то в тебе таке завдання?
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В Моєму місті,не Київ, так переживали...дочекалися!!
Дякуємо!!
🤣
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Пистец, пришлось выехать в Киев, в пять часов вечера в будний день, это какой-то транспортокалипсис, город, тупо одна большая пробка.
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Киевляне приезжайте в Днепр тут 4года ремонта и ездишь как на поезде и виноваты Днепряне,которые оказывается быстро ездят)))))
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Винні дніпряні, бо вибрали засранця і не контролюють його.
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Патриотов в ковычке низзя сейчас трогать.Это не кошерно.
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Я-то думаю, чего ждали? ДОЖДЯ они ждали, чтобы асфальт начать ложить. В Киеве со вчера ливень - потому дебилы кладут асфальт.
"По словам Кличко, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия"
Смешно.
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судячи з усього, ти живеш у 80-х роках минулого століття... там і залишайся! розвиватися, то не для тебе)
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Ты хоть читало,кто тендер выиграл.Судя по твоему списку агенство НАСА,которое разрабатывает покрытие космические.Почитай если умеешь,там кличка около трусихщя выиграла.Узнай как это прозоро)))
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о! а ти йди боком) тільки ссиль залиш, де там про НАСА, про клички і про все інше)))
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