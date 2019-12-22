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Все про:Польша (5017) пропаганда (2383) Путин (25317)

 "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вторая мировая война началась не результате пакта Риббентропа-Молотова, а в результате Мюнхенского сговора 1938 года, в котором Польша якобы была агрессором против Чехословакии. Официальная Варшава ответила резко.

Ответ Путину содержится в официальном заявлении МИД Польши, опубликованном на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих ошибку картину событий", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что Путина ссылается на "пропаганду сталинского режима, которую осудил советский лидер Никита Хрущев".

"Польша, восстановившая свою независимость в 1918 году после 123 лет плена и эксплуатации со стороны стран-участниц: Австрии, Пруссии и России, последовательно проводила внешнюю политику в отношении Германии и Советского Союза", - отметили в ведомстве.

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В МИД считают целесообразным возобновить работу Группы сложных дел для соблюдения исторического диалога с Россией. Также в ведомстве добавили, что слова Путина нивелируют предыдущие достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в отношениях с Польшей.

"Нынешние попытки России реабилитировать немецко-советское соглашение 1939 и заставить замолчать его долгосрочные трагические последствия - не более попытка фальсификации истории и защиты политики тоталитарных режимов, жертвами которых стали не только поляки, евреи, литовцы, латыши, эстонцы, румыны, финны, украинцы, белорусы и многие другие народы, но и сами россияне", - отметили в министерстве.

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Речь идет о словах Путина во время пресс конференции 19 декабря. Тогда он заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию. Также Путин отметил, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила Заолоську область Чехословакии.

Источник: https://censor.net.ua/n3166759
 
 
 Топ комментарии
 
Німеччина розпочала другу світову війну 1-го вересня, а ссср -17-го вересня 1939 року.. До 22-го червня 1941 року війна гітлера в Європі та Атлантиці велась за повної економічної й політичної підтримки сталіна..
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Поляки звісно апріорі святі. Однак з задовеленням відхапали частину Чехословаччини. Так що будемо реалістами. Для українців - Україна понад усе! З вдячністю сприймаємо всю дійсно гігантську допомогу Польщі,однак українські інтереси понад усе.
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Ооо... такое прилепить можно ко всем!
Вот например...
Украинци априори святые но с удовольствием отхапали часть Венгрии...!
Ну как???
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Звичаймо відхапали. Це аксіома.З претензіями Звертайтеся до духу Сталіна. Але це не означає, що ми мусимо віддавати частину Закарпаття.
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Яка херня? Потрібно ЗАВЖДИ захищати інтереси України. А інтереси Угорщини чи Польщі нехай захищають угорці і поляки.
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І що він сказав неправду. ? Дійсно ак було... Єдині союзники України - армія і добровольці. В перспективі авіація і можливо флот.
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А шо вы хотели, Кабаев уже старенький, оно уже совсем шлемазл..... "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4992
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Ну це стара суперечка пшеків з кацапами......... "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5257
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Поляков можно понять. Стыдно вспоминать, что они вместе с Гитлером дербанили Чехословакию. Но это факт.
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А до того западную Беларусь отгрызли(и часть Украины).
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Не забывайте про Литву с её сегодняшней столицей.
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Кожны свядомы беларус памятает.
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Львов брал украинский военный округ в 39 году.
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День, когда путин сдохнет, озарится фейерверками и хлопками крышек от шампанского.
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но не на долго...
московиты поставят над собой такое же чудовище, а может и страшнее...
они так всегда делали...
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Німеччина розпочала другу світову війну 1-го вересня, а ссср -17-го вересня 1939 року.. До 22-го червня 1941 року війна гітлера в Європі та Атлантиці велась за повної економічної й політичної підтримки сталіна..
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Почему весь мир принимает бред убогого ? Он издохнет , и ватники нассут на его саркофаг .
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вот так например?
Чем более вурдалак, тем более московиты уважают...

"Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4177
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Значит будут обоссаны могилы всех московитов.
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Ту морду потрібно обкласти стелами з іменами закатованих людей.
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Тому що він частково правий, він просто перекладає вину СРСР на Польщу. Доля правди в цьому є, поляки зважаючи на слабкість чехів, захопили Тешин. Інша справа що СРСР поступив ще гірше.
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гитлер тоже иногда говорил правду . Это не меняет его сути . Он гитлер , и путло тоже гитлер .
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Да ну??? Они шкурку такого же идиота-сифилитика лелеят и регулярно вымачивают в соляном растворе вот уж 100 лет поди. И зиккурат на манер гробницы царя Мовсола построили для этих целей. И кладбище в самом центре мацквабада увлажняют слкзами... нет, только не эти терпилы... говно руское только тем и занимается, что скорбит, а потом мстит всем несогласным. Подлейшее поголовье... ***********...
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******* хоч розірвися між симпатіями до Гітлера і до Сталіна!
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"он заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию"
ВОТ!
Тепер зрозуміле завдання Зєєєлі та "слуг урода"!
Довести країну до нового Майдану, і тоді пуйло типу заведе війська в країну, де уряд не контролює ситуацію! "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 9723
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а хіба не те ж саме воно патякає про захват Криму?
ідуть віка, а говноімперія не міняє ні методи, ні відмазки
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Эти ублюдки и есть истинное лицо ВДВ и военных Русни, " геоев " Русни Буд анки и Шаманки. В этом нет ни малейшего сомнения. Не верите?! Смотрите ; https://www.youtube.com/watch?v=YKKAT1vki1E&feature=youtu.be ;https://www.youtube.com/watch?v=MHcvWPXN7Uc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=n4bb-nBPO40&feature=youtu.be Эти три видео ролика для здравомыслящих людей. Первые два не для слабонервных.

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А таки було...
Hitler не дурачком був, дозволив полякам трошки
побавитися..
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73/43%зебілів (ті, що галасували за клована і зеко-манду по факту) - ДЕ РЕАКЦІЯ ОФІЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ ***** ДО УКРАЇНИ???
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ДЕ РЕАКЦІЯ ОФІЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ ***** ДО УКРАЇНИ???/ Хозяин Украины гражданин Израиля Коломойский уже сказал: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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"Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5357Кремлёвский Фюрер заявил, что даже если его руки в говне любого кто с ним обнимет, Источник: https://censor.net.ua/n3166759
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Поляки обиделись на правду, которую изложил российский президент, приведя данные из вновь открытых архивов.... Особенно им не понравились следующие слова -
"Донесение посла Польши в Германии Йозефа Липски министру иностранных дел Юзефу Беку от 20 сентября 1938 года. Считаю необходимым просто вам его зачитать. Он вел беседу с Гитлером, и вот что он пишет об этом, польский посол своему министру иностранных дел: "В дальнейшем во время беседы Канцлер Германии, то есть Гитлер, настойчиво подчеркивал, что Польша является первостепенным фактором, защищающим Европу от России".Из других высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем миграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть, и Румынией. Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, отправить их фактически на вымирание. Понимаем, что имелось в виду под колониями в 1938 году. На вымирание. Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского народа и к тому, что мы сегодня называем "холокостом".Что же ответил на это польский представитель и что он написал в этой связи своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и на одобрение. "Я (то есть посол Польши в Германии) ответил (это он пишет своему министру иностранных дел), что если это произойдет, если это найдет свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве".
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Дыныры идите на..й с историей придуманной на Лубянке.
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Нужны новые военные союзы против этого новогитлера.Нато изжило себя как организация.
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Речь ***** важна, он всему миру обьяснил, что он имперский маразматик-многоходовочник.
Вот и все его цели... не развитие, технологическое, финансовое, социально, культурное, а гребаные средневековые *******.
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На много ходов очка найдетца Болт с резьбой..
🤗
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тут в сегодняшнем разобраться трудно а это )(уйло еще и далекое прошлое ворошит.
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Пуйло морально готовит касапов посетить рай😁
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Реакція здорового МЗС ,здорової країни.Досі чекаємо на реакцію українських МЗС,парламенту,президента,РНБО на слова путіна про "ісконно русскіє зємлі" з того ж 19 грудня.
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Никакой пропаганды! Кропотливая последовательная работа зелёного говна по натаскиванию народов друг на друга. А как уродина старается. Уже и чехов приплел, и поляков задел, то Казахстан никогда государством не был. Слыыыышь, ты ..зеленое было, что ты сидишь между людьми, тварь. Пшёл нахрен отсюда!!!!
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