 "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны

Ответ Путину содержится в официальном заявлении МИД Польши, опубликованном на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих ошибку картину событий", - говорится в сообщении.
В посольстве заявили, что Путина ссылается на "пропаганду сталинского режима, которую осудил советский лидер Никита Хрущев".
"Польша, восстановившая свою независимость в 1918 году после 123 лет плена и эксплуатации со стороны стран-участниц: Австрии, Пруссии и России, последовательно проводила внешнюю политику в отношении Германии и Советского Союза", - отметили в ведомстве.
Читайте на Цензор.НЕТ: Автором украинской идентичности был граф Потоцкий, - Путин
В МИД считают целесообразным возобновить работу Группы сложных дел для соблюдения исторического диалога с Россией. Также в ведомстве добавили, что слова Путина нивелируют предыдущие достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в отношениях с Польшей.
"Нынешние попытки России реабилитировать немецко-советское соглашение 1939 и заставить замолчать его долгосрочные трагические последствия - не более попытка фальсификации истории и защиты политики тоталитарных режимов, жертвами которых стали не только поляки, евреи, литовцы, латыши, эстонцы, румыны, финны, украинцы, белорусы и многие другие народы, но и сами россияне", - отметили в министерстве.
Также на Цензор.НЕТ: Пристайко - Путину: Тех, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда ждет плохой финал
Речь идет о словах Путина во время пресс конференции 19 декабря. Тогда он заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию. Также Путин отметил, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила Заолоську область Чехословакии.
Вот например...
Украинци априори святые но с удовольствием отхапали часть Венгрии...!
Ну как???
московиты поставят над собой такое же чудовище, а может и страшнее...
они так всегда делали...
Чем более вурдалак, тем более московиты уважают...
ВОТ!
Тепер зрозуміле завдання Зєєєлі та "слуг урода"!
Довести країну до нового Майдану, і тоді пуйло типу заведе війська в країну, де уряд не контролює ситуацію!
ідуть віка, а говноімперія не міняє ні методи, ні відмазки
😁
.
Hitler не дурачком був, дозволив полякам трошки
побавитися..
"Донесение посла Польши в Германии Йозефа Липски министру иностранных дел Юзефу Беку от 20 сентября 1938 года. Считаю необходимым просто вам его зачитать. Он вел беседу с Гитлером, и вот что он пишет об этом, польский посол своему министру иностранных дел: "В дальнейшем во время беседы Канцлер Германии, то есть Гитлер, настойчиво подчеркивал, что Польша является первостепенным фактором, защищающим Европу от России".Из других высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем миграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть, и Румынией. Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, отправить их фактически на вымирание. Понимаем, что имелось в виду под колониями в 1938 году. На вымирание. Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского народа и к тому, что мы сегодня называем "холокостом".Что же ответил на это польский представитель и что он написал в этой связи своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и на одобрение. "Я (то есть посол Польши в Германии) ответил (это он пишет своему министру иностранных дел), что если это произойдет, если это найдет свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве".
Вот и все его цели... не развитие, технологическое, финансовое, социально, культурное, а гребаные средневековые *******.
🤗