 "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны

Ответ Путину содержится в официальном заявлении МИД Польши, опубликованном на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих ошибку картину событий", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что Путина ссылается на "пропаганду сталинского режима, которую осудил советский лидер Никита Хрущев".

"Польша, восстановившая свою независимость в 1918 году после 123 лет плена и эксплуатации со стороны стран-участниц: Австрии, Пруссии и России, последовательно проводила внешнюю политику в отношении Германии и Советского Союза", - отметили в ведомстве.

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В МИД считают целесообразным возобновить работу Группы сложных дел для соблюдения исторического диалога с Россией. Также в ведомстве добавили, что слова Путина нивелируют предыдущие достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в отношениях с Польшей.

"Нынешние попытки России реабилитировать немецко-советское соглашение 1939 и заставить замолчать его долгосрочные трагические последствия - не более попытка фальсификации истории и защиты политики тоталитарных режимов, жертвами которых стали не только поляки, евреи, литовцы, латыши, эстонцы, румыны, финны, украинцы, белорусы и многие другие народы, но и сами россияне", - отметили в министерстве.

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Речь идет о словах Путина во время пресс конференции 19 декабря. Тогда он заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию. Также Путин отметил, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила Заолоську область Чехословакии.