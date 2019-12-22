 "Вдохновляют не сдаваться", - Зеленский поздравил украинских спортсменов с успехом на зимних Дефлимпийских играх в Италии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии", - цитирует слова Зеленского пресс-служба.

Президент отметил, что дефлимпийцы получили 11 медалей и 2 место в командном зачете.

"Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное - вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности", - подчеркнул он.

Читайте также: Минмолодьспорта остановило финансирование ФЛАУ. Подготовка к Олимпиаде-2020 прерывается, - Гоцул