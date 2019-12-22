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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
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Все про:Киев (18353) концерт (311) майдан (3978) Шеремет (362) Антоненко Андрей (28) Кузьменко Юлия (28) Дугарь Яна (14)

 "Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь, арестованных по делу Шеремета

В 12:00 в воскресенье, 22 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве начнется рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. По мнению организаторов, их несправедливо удерживают за решеткой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе акции, передает Цензор.НЕТ.

"Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!" - отмечается в сообщении.

В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеры (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных), в частности: "Мотор'ролла", "Фиолет", "Мандри", Сергей Танчинец ("Без Ограничений"), Karna, Vlasna, Нумер 482, TaRuta, "Приятно", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Братья Станислава", Алексей Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа.

Мероприятие продлится до 22:00.

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При этом отдельно отмечается, что мероприятие не является политическим и не является партийным митингом.

"Просим все политические партии и политические движения - пожалуйста, не пытайтесь превратить это мероприятие в ваш собственный пиар! Просим не приносить и не распространять никакой политической символики, не создавать никаких политических митингов и провокаций! Не провозглашать никаких политических лозунгов и заявлений! На нашем мероприятии разрешены флаги формирований ВСУ, МВД и добровольческих движений, которые защищали и защищают независимость страны в борьбе с российским агрессором. А флаги политических сил - запрещены! И мы будем за этим внимательно следить", - предупреждает оргкомитет.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166756
 
   
 Топ комментарии
 
А хто на суд тисне ?
Твій зеля.
Він вже влаштував пресуху і обвинуватив цих людей у вбивстві.
Без жодних вагомих доказів.
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Тільки відкритий суд повинен поставити крапку в цій справі.. Все інше - тиск на суд ..
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А теперь представим что при таких же обстоятельствах и доказательствах поймали бы не волонтеров, а допустим кого-то из партии СН. Были бы протесты - разумеется нет, наоборот требовали бы скорейшей расправы и максимального приговора.
Значит все зависит не от доказательств, а от личности задержанных. Посягнули на "святое" - на волонтеров с квартирами и машинами, значит надо их отпустить.
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Чикатило был учителем, а садист нацист доктор Менгеле - врачом, Гитлер рисовал картины. Но Из этого же не следует, что все эти профессионалы негодяи.... Откуда следует что все патриоты плохие,? Даже патриот Гришенко, хоть он и был шесть раз судим, разве из этого следует. что он плохой патриот? Есть уголовное дело, убийца должен быть найден,ведь иначе этот убийца продолжит убивать людей. Любого может убить. Вашего ребенка, вашу жену или мать. таких надо отлавливать и изолировать в тюрьме. Разве можно кого-то оправдывать. кого-то только из-за того, что он разжился квартирами, домами и машинами на волонтерстве - присваивая себе деньги. что украинцы жертвовали на армию*
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"Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку, хороший повод проверить всех присутствующих на причастность к преступлению.
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Смешно. А тролли здесь пригожинские говорят, то что думают, или то , что в методичках?
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Когда вашего ребенка застрелит такой не посаженный вами в тюрьму убийца, вот тогда вам будет смешно...
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Вбивст тисячі щодня, ви сподіваюся не сидите постійно під охороною. Хоча і вона не допоможе, якщо прийде ваш час
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Убийцы убивают безнаказанно - детей, журналистов. Таки да, смешно...
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на мій погляд в будь-якій адекватній людині така нікчемна справа має викликати негативну реакцію. я ще можу зрозуміти навіщо це авакову але важко зрозуміти навіщо владі така безперспективна "історія"? мабуть щоб створювати привід для протестів і невдоволення в достатньо активної частини суспільства. хоча можливо влада збирається і надалі жорстко проштовхувати досить непопулярні рішення тому і потрібен такий "ефективний" керівник мвс як аваков, в якого є до того ще і свої інтереси. якщо так то можна прогнозувати в недалекому майбутні ще більшу турбулентність в країні. ще під час виборчої кампанії коли зеленський досить позитивно відгукувався про макрона в голову прийшла думка що якщо президентом стане зеленський то буде така ж політика і відповідно таке ж саме невдоволення простих шарів населень яке буде переростати в протести.


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Надо посмотреть, кто же спонсирует такие митинги. Там и сидят заказчики убийства, которые давят на суд с помощью акций, боясь возмездия за кровавые дела.
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"Специалисты" из украинского Скотлед-Ярда могут шить только белыми нитками. У нас за время генерального правления Луценко в прокуратуре Украины сложилась целая школа, которую выкорчевать будет так же тяжело как школу "президенства" Кучмы.
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Почему такие акции не проводили, когда Савченко просидела год в СИЗО? Видать, с баржи минометами стрелять правдоподобней, чем заложить мину журналисту? Пускай тоже посидят, пока идет следствие!
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Гадя Савченко-такая же авантюристка как и шмаркля. А вы сейчас к достойным людям пристаёте со своими криминальными глупостями и отвлекаете их от серьёзной работы. Кто завтра детям операции будет делать вместо Кузменко? А кто согласен на время расследования посидеть с калашом в окопе вместо Антоненко ? Вобщем нужны 3 добровольца ! Только не таких ссыкливых как шмарля !
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От "презумпции невиновности" до "невиновности" - оказывается один шаг. И "кто-то" усиленно пытается его сделать(продавить). Причём находясь в тени, и манипулируя "патриотической общественностью". Причём, с уже почти во весь голос, - "кровью захлебнётесь зелёные"...
"Кто-то" - очень спешит... Кому-то - очень не по себе...
Будем "посмотреть".
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Краще винного відпустити, ніж посадити невинного. В Україні з її "кривосуддям" все навпаки, судді як правило лише підгавкують прокурорам, СІЗО переповненні людьми з такими от доказами шитими "білими нитками".
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Пастор Шлаг був також шпионом в Рейхе.Вроде свята,добра,непорочна людина,а для Рейха шпигун и баста.А як им Штирлиц, манипулировал грамотно, играя на его душевной простоте як на скрипке
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