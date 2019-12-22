 "Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь, арестованных по делу Шеремета

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе акции, передает Цензор.НЕТ.

"Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!" - отмечается в сообщении.

В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеры (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных), в частности: "Мотор'ролла", "Фиолет", "Мандри", Сергей Танчинец ("Без Ограничений"), Karna, Vlasna, Нумер 482, TaRuta, "Приятно", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Братья Станислава", Алексей Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа.

Мероприятие продлится до 22:00.

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При этом отдельно отмечается, что мероприятие не является политическим и не является партийным митингом.

"Просим все политические партии и политические движения - пожалуйста, не пытайтесь превратить это мероприятие в ваш собственный пиар! Просим не приносить и не распространять никакой политической символики, не создавать никаких политических митингов и провокаций! Не провозглашать никаких политических лозунгов и заявлений! На нашем мероприятии разрешены флаги формирований ВСУ, МВД и добровольческих движений, которые защищали и защищают независимость страны в борьбе с российским агрессором. А флаги политических сил - запрещены! И мы будем за этим внимательно следить", - предупреждает оргкомитет.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.