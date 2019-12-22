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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
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Все про:Киев (18353) концерт (311) майдан (3978) Шеремет (362) Антоненко Андрей (28) Кузьменко Юлия (28) Дугарь Яна (14)

 "Белыми нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь, арестованных по делу Шеремета

В 12:00 в воскресенье, 22 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве начнется рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. По мнению организаторов, их несправедливо удерживают за решеткой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе акции, передает Цензор.НЕТ.

"Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!" - отмечается в сообщении.

В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеры (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных), в частности: "Мотор'ролла", "Фиолет", "Мандри", Сергей Танчинец ("Без Ограничений"), Karna, Vlasna, Нумер 482, TaRuta, "Приятно", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Братья Станислава", Алексей Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа.

Мероприятие продлится до 22:00.

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При этом отдельно отмечается, что мероприятие не является политическим и не является партийным митингом.

"Просим все политические партии и политические движения - пожалуйста, не пытайтесь превратить это мероприятие в ваш собственный пиар! Просим не приносить и не распространять никакой политической символики, не создавать никаких политических митингов и провокаций! Не провозглашать никаких политических лозунгов и заявлений! На нашем мероприятии разрешены флаги формирований ВСУ, МВД и добровольческих движений, которые защищали и защищают независимость страны в борьбе с российским агрессором. А флаги политических сил - запрещены! И мы будем за этим внимательно следить", - предупреждает оргкомитет.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166756
 
   
 Топ комментарии
 
А хто на суд тисне ?
Твій зеля.
Він вже влаштував пресуху і обвинуватив цих людей у вбивстві.
Без жодних вагомих доказів.
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рябокапелюх ещё кровью будет выхаркивать свои деяния.
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Якщо атошник і патріот - дозволено де-кілько ритуальних вбивст.
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"Местные" клавиатурные воены задницы не подымут - не их это удел.
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Красные линии,белые нитки,-постепенно вырисовывается триколор страны- агрессора
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Нормальная такая провокация Авакова с арестом украинских патриотов, годная.
У Гитлера пропаганда была не умнее, а как работала: обвинили в поджоге рейхстага коммунистов - и запретили и ком партию, и соц. партии.
Только ошибка у сценаристов Авакова из запоребрика: каждый немец знал, что такое Рейхстаг, а вот кто такой Шеремет, украинцы не знают. Они знают, что это был журналист, которого убили, и это все. Промашечка вышла у сценаристов, ошибочка, думали, что реакция на убийство Шеремета будет такая же, как на убийство Гонгадзе - а реакции то и нет.
И получилась сказочка такая:
еврей Антоненко убил белоруса Шеремета, чтобы "доказать свое арийское расовое превосходство" и "дестабилизировать обстановку в обществе" убийством никому неизвестного в Украине журналиста.
АФФТАР ПЕШИ ИСЧО.
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Замглавы Нацполиции Евгений Коваль сказал, что после вручения повестки на допрос одному из фигурантов дела Шеремета, у предполагаемых участников преступления «кардинально изменились психологическое состояние». Полицейский отметил, что в одном из разговоров с Грищенко Киян говорил о суициде.
Коваль на брифинге продемонстрировал отрывок беседы.
«Хочу пойти застрелиться. Все уже, нет смысла дальше жить. Столько всего наделал, что уже нет смысла дальше откладывать это. Это потому что…, что я наделал», - говорил Киян.
По словам Коваля, после этой беседы мужчина якобы ездил в лесополосу, чтобы совершить самоубийство, которое удалось предотвратить.

Источник: https://elise.com.ua/2019/12/22/delo-sheremeta-muzh-detskogo-hirurga-podtverdil-podlinnost-telefonnyh-razgovorov/ © ELISE JOURNAL
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И после этого такое чмо, как этот Коваль, продолжает руководить полицией? "Білими Нитками": на Майдані відбудеться акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь, заарештованих у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 2682
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А что, Коваль должен был допустить чтобы гражданский муж Юлии Кузьменко покончил с собой , мучимый совестью?
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а в мене у підвалі живе барабашка
а сусід стверджує, що бачив зелених чоловічкив
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Петр Киян - гражданский муж медика Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета

Источник: https://elise.com.ua/2019/12/22/delo-sheremeta-muzh-detskogo-hirurga-podtverdil-podlinnost-telefonnyh-razgovorov/ © ELISE JOURNAL
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Потрібно всіх цих співучасників злочину взяти на "папірець". А потім детально перевірити.
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На папірець потрібно взяти троля під давеім нвком андрюша сміцкій.
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Анатолий Шарий разбирает выступление на суде адвоката Юлии Кузьменко про ее алиби.



Мощное алиби закладчицы адской машинки
https://www.youtube.com/watch?v=UBvQxDJBnCA
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Евгений Фоменко 3 дня назад

Ну так не зря же основное правило МВД: "Главное,это в процессе расследования не выйти на самих себя"



shaposhnikov news 3 дня назад
Главным расследователем убийства оказывается стал известный фейкомет Антон Геращенко, который ходит по ТВ и пытается всех убедить что волонтеры и АТОшники преступники, а Россия ни в чем не виновата, хота ранее Геращенко утверждал, что следствие МВД имеет 99% доказательства что Шеремета убила диверсионная группа из России по заказу России. Рассказываю о том, как заместитель Авакова Вадим Троян организовал слежку за Шереметом как раз в то время как было совершено убийство. Троян это бывший командир АЗОВа, и именно члены АЗОВа встречались с Шереметом накануне его убийства.
https://www.youtube.com/watch?v=eUe2qW61I3A

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Чикатило был учителем, а садист нацист доктор Менгеле - врачом, Гитлер рисовал картины. Но Из этого же не следует, что все эти профессионалы негодяи.... Откуда следует что все патриоты плохие,? Даже патриот Гришенко, хоть он и был шесть раз судим, разве из этого следует. что он плохой патриот? Есть уголовное дело, убийца должен быть найден,ведь иначе этот убийца продолжит убивать людей. Любого может убить. Вашего ребенка, вашу жену или мать. таких надо отлавливать и изолировать в тюрьме. Разве можно кого-то оправдывать. кого-то только из-за того, что он разжился квартирами, домами и машинами на волонтерстве - присваивая себе деньги. что украинцы жертвовали на армию*
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"Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку, хороший повод проверить всех присутствующих на причастность к преступлению.
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Смешно. А тролли здесь пригожинские говорят, то что думают, или то , что в методичках?
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Когда вашего ребенка застрелит такой не посаженный вами в тюрьму убийца, вот тогда вам будет смешно...
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Вбивст тисячі щодня, ви сподіваюся не сидите постійно під охороною. Хоча і вона не допоможе, якщо прийде ваш час
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Убийцы убивают безнаказанно - детей, журналистов. Таки да, смешно...
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Вбивця той, хто називає вбивцею бездоказово когось іншого. Це ви - вбивця, нульовий, продажний пан-троль з ім'ям з набору літер і чисел.
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на мій погляд в будь-якій адекватній людині така нікчемна справа має викликати негативну реакцію. я ще можу зрозуміти навіщо це авакову але важко зрозуміти навіщо владі така безперспективна "історія"? мабуть щоб створювати привід для протестів і невдоволення в достатньо активної частини суспільства. хоча можливо влада збирається і надалі жорстко проштовхувати досить непопулярні рішення тому і потрібен такий "ефективний" керівник мвс як аваков, в якого є до того ще і свої інтереси. якщо так то можна прогнозувати в недалекому майбутні ще більшу турбулентність в країні. ще під час виборчої кампанії коли зеленський досить позитивно відгукувався про макрона в голову прийшла думка що якщо президентом стане зеленський то буде така ж політика і відповідно таке ж саме невдоволення простих шарів населень яке буде переростати в протести.


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Надо посмотреть, кто же спонсирует такие митинги. Там и сидят заказчики убийства, которые давят на суд с помощью акций, боясь возмездия за кровавые дела.
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"Специалисты" из украинского Скотлед-Ярда могут шить только белыми нитками. У нас за время генерального правления Луценко в прокуратуре Украины сложилась целая школа, которую выкорчевать будет так же тяжело как школу "президенства" Кучмы.
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73/43%зебілів, і оцей сук в т.ч., здатні лише на наглу і цинічну брехню з пригожинських методичок.
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Почему такие акции не проводили, когда Савченко просидела год в СИЗО? Видать, с баржи минометами стрелять правдоподобней, чем заложить мину журналисту? Пускай тоже посидят, пока идет следствие!
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Гадя Савченко-такая же авантюристка как и шмаркля. А вы сейчас к достойным людям пристаёте со своими криминальными глупостями и отвлекаете их от серьёзной работы. Кто завтра детям операции будет делать вместо Кузменко? А кто согласен на время расследования посидеть с калашом в окопе вместо Антоненко ? Вобщем нужны 3 добровольца ! Только не таких ссыкливых как шмарля !
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От "презумпции невиновности" до "невиновности" - оказывается один шаг. И "кто-то" усиленно пытается его сделать(продавить). Причём находясь в тени, и манипулируя "патриотической общественностью". Причём, с уже почти во весь голос, - "кровью захлебнётесь зелёные"...
"Кто-то" - очень спешит... Кому-то - очень не по себе...
Будем "посмотреть".
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Краще винного відпустити, ніж посадити невинного. В Україні з її "кривосуддям" все навпаки, судді як правило лише підгавкують прокурорам, СІЗО переповненні людьми з такими от доказами шитими "білими нитками".
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Пастор Шлаг був також шпионом в Рейхе.Вроде свята,добра,непорочна людина,а для Рейха шпигун и баста.А як им Штирлиц, манипулировал грамотно, играя на его душевной простоте як на скрипке
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Зеленский, давно пора садить Порошенко и тех людей из СБУ, которые для него устраивали политические убийства, они известны.
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Вовік мріє дочекатись на вулицях українських міст колон протестантів з лозунгами: "Зєлю геть!"
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Схоже, що Авакову Шеремета замовив Порошенко. Аваков, в свою чергу, доручив цю "справу" Сергію Коротких(Малюта), який бачився з Шереметом за годину до його загибелі. Чому слідство повністю виключило цього мерзотного садиста(Малюта в компанії ще двох неонацистів по звірячому під відіозапис здійснили ритуальне вбивство в Москві безневинних дагестанця і таджика)?
Чому Порошенко замовив Шеремета? А тому, що популярність журналіста Шеремета в Україні тоді стрімко росла. Павло був на радіо "Вєсті" фактично провідним щоденним ньюзмейкером, а його вечірня година політновин по рейтингу залишала далеко позаду всі інформаційні телеканали. Незалежний і харизматичний Шеремет став Порошенку страшніший і небезпечніший, ніж Гонгадзе для Кучми, А як чиплявсь за владу Порошенко - ні для кого не є таємницею. Вже пів роки минуло з його втратою влади, а багатотисячна ботоферма Порошенка досі відпрацьовує по методичкам свій фальшивий ура-патріотизм і лицемірну брехню, що "Порошенко з нуля створив армію та був завзятим волонтером". Чому саме сьогодні вигулькнув Аваков з викривальними арештами? А тому, що Аваков розуміє, що після його можливої відставки ця справа буде для нього довічним вироком з конфіскацією. Хоче Аваков на довічне? "Білими Нитками": на Майдані відбудеться акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь, заарештованих у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 5031
Ось тому пан і хоче закрити цю справу поскоріше, а може і залишитись міністром в нагороду від зелених компрадорів.
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Чому саме Порошенко замовив Шеремета? А тому, що саме на 100% порошенківське СБУ Грицака здійснило вилучення 4-х(ЧОТИРЬОХ!!!!) записів відіоспостереження з місця закладки вибухівки, тим самим прикривши виконавця "усунення Шеремета" - Авакова і його підручних "малют".
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Не пишите ерунду. Не был Шеремет ни известным, ни популярным среди широких масс. Работал на радио "Вести", которое принадлежит беглому министру налогов времен Януковича Клименко. Он и сейчас скрывается в России. А януковические министры не были популярны в Украине после их бегства.
Ну иногда выступал в каких-то ток-шоу с совершенно безобидными и мелкотравчатыми спичами. Никакой угрозы для Порошенко он не представлял.Зато у Алены Притулы, с которой он жил в Киеве, это уже второй погибший сожитель, первым был Гонгадзе, а она сейчас пытается отсудить деньги из его фонда, пока безуспешно.
Но почему-то у доблестных ментов к ней вопросов нет.
Ну а те, кто задержан за его убийство, едва ли вообще знали о существовании Шеремета.
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Пані користується соц-мережами, але пані не цікавиться політикою. Бо пані не слухає найбільш затребуване інформаційне, інтерактивне українське радіо FM(Національне радіо, радіо Промінь, радіо Довіра, радіо Ера, радіо Весті, радіо НВ), яке має найбільшу аудиторію користувачів. А рівно найбільший вплив на електорат, на настрої суспільства. Тому не кажіть.
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А на рахунок затриманих Аваковим, то треба було спочатку прочитати мій пост, перед тим, як на нього відповідати. Це зайняло б набагато меньше часу, ніж друкувати відповідь.
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А Сім'ю Грищенків, кто-то собирается поддерживать? Или их готовят на "козлов отпущения"? Что за избирательность такая? Этим что, не "белыми нитками" сшито? Тех - поддержим, за этих -и не вспомним. Или на "Пуму" и "Бучу" - "презумпция невиновности", в данном контексте не распространяется?... Странно все это, и попахивает не хорошо.
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Мотиви спланованого і продуманого злочину в порядку важливості:
1. Гроші - борги.
2. Ліквідація важливого свідка чи свідка, що має компромат на конкретних людей.
3. Влада, слава - для психів.
4. Помста чи показова страта - щоб інші боялися і не квакали.
5. Основний інстинкт.
Вибраний слідством мотив - дестабілізація, чогось там в Україні, ну, ні в які ворота не лізе.
А зі слів Авакова, на слідство тиснкули, щоб його не було. І так 3,5 роки. Ну та хай розповість хто тиснув і чому відкинуті всі версії, крім, найбільш, неправдоподібної
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Забув ще один можливий мотив - ПОМИЛКА, хотіли грохнути Оленку (Аліну) Притулу, а грохнули Павла, бо сів в ЇЇ машину.
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Схоже, акціонери не вірять в успішність прискорених реформ нашого правосуддя... "Білими Нитками": на Майдані відбудеться акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь, заарештованих у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 6637
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Пусть музыкант Антоненко обьяснит народу, зачем !!!! ему боевая мина. Может это такой атрибут для музыки и пения, а мы тут такое плохое думаем. А по сути о всех них было известно ещё при Ляксеиче, но они засцали это выносить на свет. Получается волонтёр и участник АТО идеальный наёмный убийца, если что пол страны выйдет защищать что невиновен
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От ти дебіл дебільний "іваналекс". Ця "міна" була макетом, учбовим приладом, зовсім небезпечним, купленим у вільному продажі товаром
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Вот смотри сейчас твой пентиум зависнет на простом вопросе - почему не вышли защищать убийц Гандзюк , они же тоже атошники ?
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На Майдане сегодня "Моторола". Патриоты,хай бог мылуе
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Кацап если бы ты жил бы в Украине то знал бы что гурт Моторола появилась намного раньше твоего любимого поджаренного петуха моторылы 😁
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