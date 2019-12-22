 "Белыми нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь, арестованных по делу Шеремета

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе акции, передает Цензор.НЕТ.
"Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!" - отмечается в сообщении.
В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеры (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных), в частности: "Мотор'ролла", "Фиолет", "Мандри", Сергей Танчинец ("Без Ограничений"), Karna, Vlasna, Нумер 482, TaRuta, "Приятно", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Братья Станислава", Алексей Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа.
Мероприятие продлится до 22:00.
При этом отдельно отмечается, что мероприятие не является политическим и не является партийным митингом.
"Просим все политические партии и политические движения - пожалуйста, не пытайтесь превратить это мероприятие в ваш собственный пиар! Просим не приносить и не распространять никакой политической символики, не создавать никаких политических митингов и провокаций! Не провозглашать никаких политических лозунгов и заявлений! На нашем мероприятии разрешены флаги формирований ВСУ, МВД и добровольческих движений, которые защищали и защищают независимость страны в борьбе с российским агрессором. А флаги политических сил - запрещены! И мы будем за этим внимательно следить", - предупреждает оргкомитет.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
У Гитлера пропаганда была не умнее, а как работала: обвинили в поджоге рейхстага коммунистов - и запретили и ком партию, и соц. партии.
Только ошибка у сценаристов Авакова из запоребрика: каждый немец знал, что такое Рейхстаг, а вот кто такой Шеремет, украинцы не знают. Они знают, что это был журналист, которого убили, и это все. Промашечка вышла у сценаристов, ошибочка, думали, что реакция на убийство Шеремета будет такая же, как на убийство Гонгадзе - а реакции то и нет.
И получилась сказочка такая:
еврей Антоненко убил белоруса Шеремета, чтобы "доказать свое арийское расовое превосходство" и "дестабилизировать обстановку в обществе" убийством никому неизвестного в Украине журналиста.
АФФТАР ПЕШИ ИСЧО.
Коваль на брифинге продемонстрировал отрывок беседы.
«Хочу пойти застрелиться. Все уже, нет смысла дальше жить. Столько всего наделал, что уже нет смысла дальше откладывать это. Это потому что…, что я наделал», - говорил Киян.
По словам Коваля, после этой беседы мужчина якобы ездил в лесополосу, чтобы совершить самоубийство, которое удалось предотвратить.
Источник: https://elise.com.ua/2019/12/22/delo-sheremeta-muzh-detskogo-hirurga-podtverdil-podlinnost-telefonnyh-razgovorov/ © ELISE JOURNAL
а сусід стверджує, що бачив зелених чоловічкив
Источник: https://elise.com.ua/2019/12/22/delo-sheremeta-muzh-detskogo-hirurga-podtverdil-podlinnost-telefonnyh-razgovorov/ © ELISE JOURNAL
Мощное алиби закладчицы адской машинки
https://www.youtube.com/watch?v=UBvQxDJBnCA
Ну так не зря же основное правило МВД: "Главное,это в процессе расследования не выйти на самих себя"
shaposhnikov news 3 дня назад
Главным расследователем убийства оказывается стал известный фейкомет Антон Геращенко, который ходит по ТВ и пытается всех убедить что волонтеры и АТОшники преступники, а Россия ни в чем не виновата, хота ранее Геращенко утверждал, что следствие МВД имеет 99% доказательства что Шеремета убила диверсионная группа из России по заказу России. Рассказываю о том, как заместитель Авакова Вадим Троян организовал слежку за Шереметом как раз в то время как было совершено убийство. Троян это бывший командир АЗОВа, и именно члены АЗОВа встречались с Шереметом накануне его убийства.
https://www.youtube.com/watch?v=eUe2qW61I3A
"Кто-то" - очень спешит... Кому-то - очень не по себе...
Будем "посмотреть".
-
https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.
.
Чому Порошенко замовив Шеремета? А тому, що популярність журналіста Шеремета в Україні тоді стрімко росла. Павло був на радіо "Вєсті" фактично провідним щоденним ньюзмейкером, а його вечірня година політновин по рейтингу залишала далеко позаду всі інформаційні телеканали. Незалежний і харизматичний Шеремет став Порошенку страшніший і небезпечніший, ніж Гонгадзе для Кучми, А як чиплявсь за владу Порошенко - ні для кого не є таємницею. Вже пів роки минуло з його втратою влади, а багатотисячна ботоферма Порошенка досі відпрацьовує по методичкам свій фальшивий ура-патріотизм і лицемірну брехню, що "Порошенко з нуля створив армію та був завзятим волонтером". Чому саме сьогодні вигулькнув Аваков з викривальними арештами? А тому, що Аваков розуміє, що після його можливої відставки ця справа буде для нього довічним вироком з конфіскацією. Хоче Аваков на довічне?
Ось тому пан і хоче закрити цю справу поскоріше, а може і залишитись міністром в нагороду від зелених компрадорів.
Ну иногда выступал в каких-то ток-шоу с совершенно безобидными и мелкотравчатыми спичами. Никакой угрозы для Порошенко он не представлял.Зато у Алены Притулы, с которой он жил в Киеве, это уже второй погибший сожитель, первым был Гонгадзе, а она сейчас пытается отсудить деньги из его фонда, пока безуспешно.
Но почему-то у доблестных ментов к ней вопросов нет.
Ну а те, кто задержан за его убийство, едва ли вообще знали о существовании Шеремета.
https://www.facebook.com/kateryna.demchuk/videos/3270349906340240/
1. Гроші - борги.
2. Ліквідація важливого свідка чи свідка, що має компромат на конкретних людей.
3. Влада, слава - для психів.
4. Помста чи показова страта - щоб інші боялися і не квакали.
5. Основний інстинкт.
Вибраний слідством мотив - дестабілізація, чогось там в Україні, ну, ні в які ворота не лізе.
А зі слів Авакова, на слідство тиснкули, щоб його не було. І так 3,5 роки. Ну та хай розповість хто тиснув і чому відкинуті всі версії, крім, найбільш, неправдоподібної