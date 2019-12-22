 Пристайко - Путину: Тех, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда ждет плохой финал

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда постигает плохой финал", - отметил министр.

Пристайко подчеркнул, что Украина - независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории - то так тому и быть", - заявил Пристайко.

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Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза "исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения", были переданы в состав УССР.