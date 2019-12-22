EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  9492  149
Все про:Путин (25317) СССР (704) Пристайко (329)

 Пристайко - Путину: Тех, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда ждет плохой финал

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает несостоятельными аргументы президента России Владимира Путина об исконно российских территориях в составе Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда постигает плохой финал", - отметил министр.

Пристайко подчеркнул, что Украина - независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории - то так тому и быть", - заявил Пристайко.

Читайте также: Быстрый и действенный инструмент помощи, - Пристайко пояснил, зачем загранпаспорт для выезда в РФ

Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза "исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения", были переданы в состав УССР.

Источник: https://censor.net.ua/n3166755
 
   
 Топ комментарии
 
Гитлер был тысячу раз умнее и достойней своих амбиций,чем этот расийский дурачок. Тот с нуля поднял экономику.А этот транжирит природные богатства по принципу - после меня хоть потоп.
 показать весь комментарий
 
В Новосибирске около оперного сделали каток, ёлку поставили. Красота(вид сверху)
Пристайко - Путину: Тех, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда ждет плохой финал - Цензор.НЕТ 923
 показать весь комментарий
 
Біснуватий Адольф Алоїзович - теж колись ввжав Судети споконвічними землями третього рейху.. І де тепер Судети, судетські німці, біснуватий адольф і "тисячолітній" рейх?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А у чувпчка с ксивой презЕдента что опять позднее зажигание? оно то почему сидит с языком в жопе... где его ответ на этот высер зуйла?
 показать весь комментарий
 
 
Помилуйте, не все же сразу.
Пристайко, "храбрый" дипломат, несколько суток следил за реакцией запоребрика на ответ Турчинова.
Когда понял, что безопасно, и бить лично его никто не будет, тогда и высказался.
Через месяц, после йолок, выскажется и "бубочка".
 показать весь комментарий
 
 
Завтра голова Верховного Хуралу Монголії заявить путіну, щоб вимітався з кремля. І взагалі, за логікою путіна, територію московії заселяють монголи. а ніякы не руськы.
 показать весь комментарий
 
Хммм.....но дело своё они делают! Вы заметили, как зелёная слизь стравливает народы? Причём не имеет значения происхождение, вера и т.д. Главное поднять умышленный шум и раздуть жар. О работа у зеленожопого дебила!
 показать весь комментарий
 
в штаны наложил-указивка сверху-не нагнетать,усе пошло на лад!3 лярда обещались
 показать весь комментарий
 
це взагалі не відповідь... Де офіційна заява? Де заява представника в Раді Європи? Де заява від нашого представника в ООН? Незрозуміло що ці всі люди взагалі роблять у владних кабінетах...
 показать весь комментарий
 
 
"История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков". (В. Ключевский)
 показать весь комментарий
 
А смог бы СССР присоединить Украину без этих русскоязычных пролетариев?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
СССР не присоединял Украину. Украина сама один из создателей СССР.
 показать весь комментарий
 
 
именно "присоединял".Тебе следовало хорошо учиться в школе и научиться думать своей головой.Да и с каких это пор "немцы" стали истиной в последней инстанции? Обычно это делают федерасты росиянские.Но их то понять можно.Ведь они "окружены врагами",которые двести лет хотят "захватить" их нужник и никак не решаются на это Пристайко - Путіну: Тих, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал - Цензор.НЕТ 7999
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, тільки не Україна, а УССР зі столицею в Харькові. Западна частина України була в складі Польщі.
 показать весь комментарий
 
 
Вумник піди та повчи історію. Мабудь книжку прокурив за рогом.
Читай.

10 березня 1919 року, в розпал громадянської війни, більшовиками була проголошена самостійна Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР; у подальшому - УРСР) зі столицею в Харкові, що знаходилася у військовому союзі з РРФСР.

30 грудня 1922 року, підписавши Союзний договір, Українська РСР спільно з РРФСР, Білоруською РСР та Закавказькою РФСР увійшла до складу СРСР
 показать весь комментарий
 
 
Историк ******,оказывается-это целое направление в неприемлемом для общежития поведении душевно-больного.
 показать весь комментарий
 
На чужой каравай,рот не разевай.
Не следи за чужой м.....,свою потеряешь.
Пока путен тужится на чужие земли,прозевает свои.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Очень спорное утверждение. Пристайко видимо плохо знает историю. Немало стран приросли территориями за счет соседей, и не только соседей.
 показать весь комментарий
 
 
Свое надо всегда защищать, иначе могут найтись желающие.
 показать весь комментарий
 
Говорят в Аду есть их исконные земли...
 показать весь комментарий
 
 
Расие всего 300 лет,она появилась на свет при Петре 1.Это молодое агрессивное государство с короткой историей.Поэтому ничего "исконного" у расии нет и быть не может.А вот Калининградская область-это исконные земли немецкого народа-Восточная Пруссия.Чечня-исконная земля чеченского народа и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, тогда была Российская Империя, составной частью которой была и часть Украины. Нынешняя РФ появилась в 1991 году после распада СССР.
 показать весь комментарий
 
пойдем дальше.Киевская русь или Украина уже была цивилизованным государством в то время когда на территории нынешней московии лягушки квакали ,а позже московия была частью киевской Руси,но никак наоборот.
 показать весь комментарий
 
 
А еще раньше татары, скифы, трипольцы, и так далее. История это как сказал Пристайко, не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. И я с ним абсолютно согласен.
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно. Призыв "учить историю" чаще всего звучит от ваты или кацапов. История это такая штука - что не скажи всё будет правдой и аргументом, шикарно для демагогии.
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то и в Америке жили только индейцы.
 показать весь комментарий
 
Расея стала называться Россией с 1721-го года при Петре. До этого она была московией, государством с управлением ордынского типа с весьма небольшой территорией, населением и примитивной экономикой. В Европе про московитов мало что знали, разве что как варваров и дикарей. По сути масквабад основали киевские князья. У Акунина очень доступно описано развитие этого гнойного образования
 показать весь комментарий
 
 
Расссея- территория ограниченная кремлевской стеной, а все остальное-Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дегестан, Ингушетия, Кабардино Балкария, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечения, Чувашия. Кенигсберг и Курилы. Что там от рашки остается?
 показать весь комментарий
 
 
И Тыва и Татарстан входят в состав РФ также, как и Закарпатье с венграми и Черновцы с румынами в состав Украины.
 показать весь комментарий
 
Дещо невірна точка зору. Расєя - це приклад людини, яка живе за новими документами, відмовившись від справжніх імені, прізвища, історії. Расєя - це мокша та інші Кгро-фінські племена, деякі мали навіть свою писемність. Від Петра І історія цих племен, їхній епос, їхні писемні пам'ятки почали знищуватися. І тепер це справжні "Івани, нє помяшіж родства" - манкурти. Вони так і не стали слов' янами всупереч придуманій в угоду Катерині німецькими шулєрами від історії, але втратили вже свою справжню ідентичність.
 показать весь комментарий
 
 
Тех кто видит Петю героем Украины тоже.Не умеют в партии регионов проигрывать.
 показать весь комментарий
 
Пристайко не ориентируется в истории. Даже сегодня, в наш просвященный век демократии, свобод, казалось бы установившихся границ и пр..., государство, пользующееся своей силой, может аннексировать части другого государства, что мы и видим на нашем примере. И государства-гаранты и мировые "жандармы" ничего поделать не могут, кроме позорного тявканья и слабеньких санкций, а мировые институты типа ООН показывают свою полную импотентность. Одна вонючая выгребная яма-********* по-гопнически диктует свою волю гораздо более мощным странам по Украине, Сирии и прочим делам. В истории всегда определяющим было право сильного. Поэтому нам надо делать свои выводы, развивать и укреплять свою армию, восстанавливать ЯО хотя бы на оперативно-тактическом уровне, тогда с нами будут считаться, уважать и бояться сунуть свой пятак на нашу территорию
 показать весь комментарий
 
 
а моника, ес-но зассало высказать свое мнение про исконность))))
 показать весь комментарий
 
 
Тих, хто лягає під агресора і просуває підералізацію, теж ченкає ганебний фінал.
 показать весь комментарий
 
 
было бы лучше если бы прямо сказал - "Гитлер тоже был любителем найти исконные земли у соседей", но для этого надо то, чего нет у земразей.
 показать весь комментарий
 
 
Он же публичный политик, а не бабушка Путин.
 показать весь комментарий
 
Министерство Капитуляций открыло рот на своих партнеров? А если касапы запретят фильмы бубочке у них снимать?
 показать весь комментарий
 
 
и по утру оно проснулось..."История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать."То есть дристайка признает пуйловский бред истинной историей???
зекретинcкая шобла,вам ,оказывается,лучше молчать,от слова совсем...
 показать весь комментарий
 
Відповідь Хутіну через коментатора Укрінформу, як на мене, то це відповідь в стилі "сам дурак". Де офіційна НОТА?
 показать весь комментарий
 
«Русскому кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей.» (Владимир Соловьев «Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния». Соловьев В. С. «Смысл любви», Избранные произведения. М., «Современник», 1991).
 показать весь комментарий
 
Знач так, историография по путиноидски: Украинцев придумал граф Потоцкий, значит Украины нет, поляков придумали немцы с французами, значит Польши нет а все есть "исконно русишшвайнские земли", ну и дальше как всегда по марксизму-ленинизму " шестой интернационал", " пролетарии всех стран соединяйтесь", Марсельеза и ура товарисчи!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх