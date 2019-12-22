 Пристайко - Путину: Тех, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда ждет плохой финал

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Укринформу".
"История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда постигает плохой финал", - отметил министр.
Пристайко подчеркнул, что Украина - независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.
"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории - то так тому и быть", - заявил Пристайко.
Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза "исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения", были переданы в состав УССР.
Пристайко, "храбрый" дипломат, несколько суток следил за реакцией запоребрика на ответ Турчинова.
Когда понял, что безопасно, и бить лично его никто не будет, тогда и высказался.
Через месяц, после йолок, выскажется и "бубочка".
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10 березня 1919 року, в розпал громадянської війни, більшовиками була проголошена самостійна Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР; у подальшому - УРСР) зі столицею в Харкові, що знаходилася у військовому союзі з РРФСР.
30 грудня 1922 року, підписавши Союзний договір, Українська РСР спільно з РРФСР, Білоруською РСР та Закавказькою РФСР увійшла до складу СРСР
Не следи за чужой м.....,свою потеряешь.
Пока путен тужится на чужие земли,прозевает свои.
зекретинcкая шобла,вам ,оказывается,лучше молчать,от слова совсем...