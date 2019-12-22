 Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global

Об этом сообщает S&Р Global, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после отказа швейцарской компании Allseas продолжить строительство из-за санкций, утвержденных в США, у России возникла проблема с трубоукладкой.
Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строить "Северный поток-2", не может использовать в территориальных водах Дании. Этот корабль имеет необходимое оборудование и потенциально мог бы достроить трубопровод, однако выданное Данией разрешение на строительство трубопровода предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования, которой у "Фортуны" нет.
Единственный российский корабль, который мог бы продолжить строительство "Северного потока-2" не боясь санкций США - судно "Академик Черский". Этот корабль россияне использовали для прокладки трубопроводов в арктических водах. Однако пока судно находится на Дальнем Востока России, а для того, чтобы продолжить строительство "Северного потока-2" в водах Дании ему нужно будет плыть около 2 месяцев.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.
Власти Китая уже в этом году должны закончить строительство реактора HL-2M Tokamak. Устройство будет имитировать ядерные процессы на Солнце.
После 10 лет разработок, летом 2018-го американская аэрокосмическая администрация NASA запустила зонд Parker Solar Probe, который должен исследовать электромагнитные поля вокруг Солнца и узнать, что разгоняет солнечный ветер до сверхзвуковых скоростей.
Вместо того, чтобы отправлять космический аппарат к главной звезде в нашей планетарной системе, власти Китая решили воссоздать Солнце прямо на Земле.
Как сообщает Global Times со ссылкой на китайскую национальную ядерную корпорацию, строительство реактора HL-2M Tokamak, также известно как "искусственное Солнце", должны закончить уже в 2019-м.
Главная задача Tokamak - достичь ионной температуры в более 100 млн градусов Цельсия для имитации природных процессов ядерного синтеза на Солнце. Принято считать, что температура солнечного ядра составляет 15 млн Цельсия, поэтому реактор будет в 7 раз горячее Солнца.
В то же время, инженеры должны решить проблему поддержки такого синтеза в ограниченном пространстве на длительный срок.
"Искусственная солнечная плазма состоит в основном из электронов и ионов. Существующий в Китае Tokamak может достичь температуры электронов в своей основной плазме более 100 миллионов градусов Цельсия, а температура иона составляет 50 миллионов градусов Цельсия. Как известно, именно ион генерирует энергию в устройстве", - рассказал представитель китайской национальной ядерной корпорации Дуань Сюру изданию Science and Technology Daily.
По словам Сюру, чтобы достичь температуры больше 100 млн градусов, разработчикам нужны более высокие параметры устройства, в частности впрыск и поглощение еще большего количества энергии.
Разработка реактора HL-2M Tokamak планируется в рамках проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER).
В 2015-м запуск ITER перенесли на 2025 год, а расходы проекта увеличили до 19 млрд евро.
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тому на скуплених чорноземах залишиться 10 млн рабів
Министерство иностранных дел России объявило персоной нон-грата второго секретаря посольства Китая Ханга Чжу из-за его заявления о возможности справиться с российской коррупцией за один месяц.
Более 60% опрошенных читателей Neftegaz.RU считают правильной покупку ТУС Академик Черский.
В настоящее время судно находится в порту Находка.
Есть 2 версии, почему трубоукладчик не спешит на помощь Nord stream-2:
- Газпром рассчитывает на успешное завершение работ совместно с Allseas;
- судно - трубоукладчик Академик Черский просто не дойдет до трассы МГП Северный поток-2.
В пользу последней версии говорит тендер Газпром флота на закупку оборудования и запчастей для Академика Черского на сумму более 110 млн рублей, итоги которого подведены 3 декабря 2019 г.
Европейцы переживут. Меньше будут бизнесовать с ****** и козломордыми.
инженер давно уволен, а машинка фурычит
про що й мова, підписавши позавчора протокол щодо транзиту на російських умовах зелайно вчергове прийшло на допомогу своєму "одному народу", падли.
наявність санкцій жодним чином не пов'язана з особою американського президента. трамп піде - санкції залишаться.
санкції приймав сенат, гадаю, якби трамп відмовився їх підписати, вони б знайшли важелі впливу на нього. бо саме так влаштована справжня держава.
Приблизно така картина і тут "визріває"... А от що інтереси України, у "газовому питанні", "Блазень" з Оржелем, продали, нема ніякого сумніву...
Все было впервые и вновь
Как строились лодки и лодки звались
Вера Надежда
Любовь
Как дружно рубили канаты
И вдаль уходила земля
И волны нам пели и каждый пятый
Как правило был у руля
Я пью до дна за тех кто в море
За тех кого любит волна
За тех кому повезет ))
Плыть по русски означает "тыщиться" за буксирами как легендарный Кузя и не два месяца, а пол года....
Вообщем, как всегда ((