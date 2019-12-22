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 Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global

Россия в ближайшее время не сможет продолжить строительство трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает S&Р Global, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после отказа швейцарской компании Allseas продолжить строительство из-за санкций, утвержденных в США, у России возникла проблема с трубоукладкой.

Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строить "Северный поток-2", не может использовать в территориальных водах Дании. Этот корабль имеет необходимое оборудование и потенциально мог бы достроить трубопровод, однако выданное Данией разрешение на строительство трубопровода предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования, которой у "Фортуны" нет.

Единственный российский корабль, который мог бы продолжить строительство "Северного потока-2" не боясь санкций США - судно "Академик Черский". Этот корабль россияне использовали для прокладки трубопроводов в арктических водах. Однако пока судно находится на Дальнем Востока России, а для того, чтобы продолжить строительство "Северного потока-2" в водах Дании ему нужно будет плыть около 2 месяцев.

Читайте также: Санкции против "Северного потока-2" начинают действовать немедленно, - минфин США

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Источник: https://censor.net.ua/n3166752
 
   
 Топ комментарии
 
Почекати доки московіти покладуть 900 км і дати по рукам, браво США.
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Какой самогон? Винторогий скот в паРаше не может выгнать самогон... он брагу всю вылакивает...
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Второе Солнце. В Китае готовят термоядерный реактор с температурой в 100 млн градусов Цельсия.



Власти Китая уже в этом году должны закончить строительство реактора HL-2M Tokamak. Устройство будет имитировать ядерные процессы на Солнце.

После 10 лет разработок, летом 2018-го американская аэрокосмическая администрация NASA запустила зонд Parker Solar Probe, который должен исследовать электромагнитные поля вокруг Солнца и узнать, что разгоняет солнечный ветер до сверхзвуковых скоростей.

Вместо того, чтобы отправлять космический аппарат к главной звезде в нашей планетарной системе, власти Китая решили воссоздать Солнце прямо на Земле.

Как сообщает Global Times со ссылкой на китайскую национальную ядерную корпорацию, строительство реактора HL-2M Tokamak, также известно как "искусственное Солнце", должны закончить уже в 2019-м.

Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 7315

Главная задача Tokamak - достичь ионной температуры в более 100 млн градусов Цельсия для имитации природных процессов ядерного синтеза на Солнце. Принято считать, что температура солнечного ядра составляет 15 млн Цельсия, поэтому реактор будет в 7 раз горячее Солнца.

В то же время, инженеры должны решить проблему поддержки такого синтеза в ограниченном пространстве на длительный срок.
"Искусственная солнечная плазма состоит в основном из электронов и ионов. Существующий в Китае Tokamak может достичь температуры электронов в своей основной плазме более 100 миллионов градусов Цельсия, а температура иона составляет 50 миллионов градусов Цельсия. Как известно, именно ион генерирует энергию в устройстве", - рассказал представитель китайской национальной ядерной корпорации Дуань Сюру изданию Science and Technology Daily.

По словам Сюру, чтобы достичь температуры больше 100 млн градусов, разработчикам нужны более высокие параметры устройства, в частности впрыск и поглощение еще большего количества энергии.
Разработка реактора HL-2M Tokamak планируется в рамках проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER).
В 2015-м запуск ITER перенесли на 2025 год, а расходы проекта увеличили до 19 млрд евро.
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Україна не Китай
тому на скуплених чорноземах залишиться 10 млн рабів
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Вести из-за поребрика
Министерство иностранных дел России объявило персоной нон-грата второго секретаря посольства Китая Ханга Чжу из-за его заявления о возможности справиться с российской коррупцией за один месяц.

Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 7672
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Это фейковая инфа от агенства сатирических новостей
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Стоит заметить, что в если не знать источник - панораму - то очень часто нельзя определить фейковость новости из-за поребрика)
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Это что же, самого Путина под нож? Может, нам бы его на 2 месяца?
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Когда НОАК освободит Сибирь российская коррупция исчезнет в течении трех дней.
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Также к работам может быть подключено судно - трубоукладчик Академик Черский, купленное Газпромом в 2015 г.
Более 60% опрошенных читателей Neftegaz.RU считают правильной покупку ТУС Академик Черский.
В настоящее время судно находится в порту Находка.
Есть 2 версии, почему трубоукладчик не спешит на помощь Nord stream-2:
- Газпром рассчитывает на успешное завершение работ совместно с Allseas;
- судно - трубоукладчик Академик Черский просто не дойдет до трассы МГП Северный поток-2.
В пользу последней версии говорит тендер Газпром флота на закупку оборудования и запчастей для Академика Черского на сумму более 110 млн рублей, итоги которого подведены 3 декабря 2019 г. Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 8890 Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 8890
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тоисть, ещё и в док его надобно отправить, надеюсь там плавучии то есть, они очень эфективны, но может быть более эфективны, вместе с кораблём не чёкаясь, амин.
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А в процессе ремонта на этот док упадет кран
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Стесняюсь спросить... Ну, предположим, достроят. Взорвать его трудно? Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 4676
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неподходит, кацапы получит деньгу от страховщиков, а вот не покупать этот газ из св2, совсем другое дело, цапы будет его содерживать и доход ноль
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Свои кровные никто не тратил - тратили кредитные. Они тоже застрахованы. Получат страховые выплаты и пойдут инвестировать в нормальные проекты. Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 2120
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будет забавно если он и вовсе никогда не построится...как и сила сибири...
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от тільки ніколи не буде рентабельною оскільки об'єми занадто малі.
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Ага. А рентабельной эта "сила" станет лет через 20. Если вообще станет. Это "сила распила" и выбрасывания денег на ветер. А действительно болезные радуются да гордятся неизвестно чем.
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О,выползло чучело в кокошнике и включило ксерокс? Ты думаешь что твои фантазии больше значат,чем выводы ваших собственных аналитиков? Идиот.😄
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Это сновидение? Хватит спать, уже днём. Голова будет болеть.
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Почекати доки московіти покладуть 900 км і дати по рукам, браво США.
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пусть пока самогон на европу гонят.....
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вообще то это для россии стратегический продукт... не допустят вывоз....
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їхній стратегічний продукт-бояра і стєклмой.
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Какой самогон? Винторогий скот в паРаше не может выгнать самогон... он брагу всю вылакивает...
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У них и сало, как мыло, получается. Жрать невозможно..
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"Сало как мыло" - не кацапское, а импортированное из Польши (через Беларусь). Они выращивают там породу свиней специально для вытапливания "смальца". Этот сорт сала - самый дешёвый, потому что свиней кормят самыми дешёвыми кормами... Вот это оно и есть... А сало российской свиньи - "верёвка, жиром смазанная" - толщиною в полтора-два пальца, и соединительной ткани больше, чем жира... Жуёшь, жуёшь, а оно комком во рту вертится - ни разгрызть, ни проглотить.... Того-то, в Волгоградской области, в прошлом году, несколько человек им и подавились насмерть....
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Как то мне по работе пришлось заехать в РФ. Скажу сразу, пригроничье - убогие деревни. ходят в магазин через Украинскую границу. Их местные погранцы в лицо знают, не шманают. Меня проверили конкретно. Обиделся. Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 8414
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и к чему это теперь, договорчик то уже подписали и козяри остались Украине на руках, вот только игра уже кончилась (это только со стороны транзита по Украине, но понимаите ли то, что игра идёт за максимальное снижение рассеиского газа в Европе, так что своии пряники получит и ваш транзит, партнёрики вы рашистана)
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Учитывая новости, кацапы не скоро его достроят. 20 лярдов вбухали в стройку и такой облом. Очень хорошие новости!
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у них зароботок на распиле строительства. а не на прокачке. так что ротенберги свою долю уже на карман положили. а там хоть не рассветай.
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А не один ли теперь хрен, задержится стройка на полгода, или нет? Наверное, россияне что то думали, коль не стали пока что гнать корабль с Дальнего Востока, имея месяц в запасе до вступления санкций в силу, наверное, у них есть надежда на более простое решение проблемы. В любом случае в этом году с транзитом все понятно, а за год по любому достроят, что собирались. Эта история в основном изгадит бизнес европейцам.
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"наверное", ага Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 119
Европейцы переживут. Меньше будут бизнесовать с ****** и козломордыми. Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 7204
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Санкции УЖЕ вступили с момента подписания.
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Санкции от запада,это сила.Все построили,все оборудование западное.Смеюсь агентке штази в лицо.
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Осталось послушать речи великого полководца из Винницы)))
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Патамушта давно вже в Ростові. Разом з порохоботами.
Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 6428
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Пітер ніяк не може вибрати колір стін в камері )))
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Черський - це не колега Кузі по фарту?
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вот что значит НАЛАЖЕННЫЙ механизм.
инженер давно уволен, а машинка фурычит
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Вот эта лоханка, построенная в Китае для нигерийской компании и переделанная для грязьпрома. Обратите внимание, что написано на стреле её крана. Переводится это так: " вам, а не "Северный поток".
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Россия в ближайшее время не сможет продолжить строительство трубопровода "Северный поток-2" Источник: https://censor.net.ua/n3166752
про що й мова, підписавши позавчора протокол щодо транзиту на російських умовах зелайно вчергове прийшло на допомогу своєму "одному народу", падли.
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"Ты смотри! Ай-яй-яй!" "никогда такого не было и опять!"
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Не логично. Сумма собственно подряда это миллиарды долларов. Неужели бы их отдали в чужие руки, если бы могли освоить сами???? Поэтому есть большие сомнения в технической способности этих судов выполнить эту работу( как впрочем и в возможности установки этой самой системы динамического позиционирования на вышеуказанном пароходе)
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В акционерах не только русские, но и нормальные европейские фирмы
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Поймите, выход есть всегда. Надо начать прокладку параллельной ветки водопровода, санкции-то наложили на ту, что уже почти построили, а на ту ещё нет. Да и Трампушу уже скоро ипичментуют, значит санкций уже не будет. Предлагаю мою идею кому-нить даже запатентовать. Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 1865 А цапычам предлагаю не грустить, газ и нефть скоро совсем перестанут продаваться. Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 8882
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"Да и Трампушу уже скоро ипичментуют, значит санкций уже не будет."
наявність санкцій жодним чином не пов'язана з особою американського президента. трамп піде - санкції залишаться.

санкції приймав сенат, гадаю, якби трамп відмовився їх підписати, вони б знайшли важелі впливу на нього. бо саме так влаштована справжня держава.
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Санкции наложены на глубину прокладки, 100 футов. Русские могут построить подпорки, а по ним прокладывать свой газопровод
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А кто весь мир? Лапти,кндр и зимбабве? Оплот цивилизации,блеать.
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ну как же им мешает, да пусть сами и строит, а то им как пастроим, так они начинает орать - во какое пастроили, хоть на самом деле их доля не более 10%, тот же крымскии мост, работы- бери побольше и кидай по дальше, делали иваны а где инженерные работы, западные компании.
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Жалкий сарказм,как и вся кацапья натура. Это называется-повесь на кучу говна гирлянду и это будет куча варенья.
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мост там короткии, остальное насипь, вот этои иван строил по принцыпу - бери по больше и кидай по дальше, пока летит, отдыхаешь.
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Оттакої-і-і!!!... "Пливли, пливли, на березі втопились...". Колись була така газетка, для молоді Естонії, Латвії та Литви - "Прибалтійський комсомолець". З проголошенням незалежності цих республік вона стала називаться, здається, "Врємя М" . Її привозив нам, в Росію (я тоді там служив), литовець, молодий прапорщик. І там я побачив цікаву карикатуру: лінія кордону. Зі сходу тягнеться здоровенна труба, перед кордоном зав"язана вузлом. З кінця сочиться крапля нафти. Верхи на трубі сидить небрите мурло і рваному червоноармійському одязі, "будьоннівці", босоніж. Вираз обличчя розгублений. На протилежному боці кордону стоїть литовський селянин, у національному одязі. Коло нього - гладка свиня пасеться. Селянин, єхидно посміхаючись, розкланюється з "москалем", піднявши солом"яного капелюха...
Приблизно така картина і тут "визріває"... А от що інтереси України, у "газовому питанні", "Блазень" з Оржелем, продали, нема ніякого сумніву...
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Латвии точно небыло, минимум после 1970, раньше не помню.
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Интересно, а в контракте Allseas санкции подпадают под форс-мажор или как срыв контракта?
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не важно, даже если заплатят штраф за недостроенные км штраф, это капейки по сравнению с убитками от возможных штрафов за нарушение санкционного режима.
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ну не знаю, возможно они проложили больше 90% трубопровода по себестоимости или себе в убыток, напоминает фирменный русский кидок )
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Стойбат и зеков в аквалангах пошлют-бабы еще нарожают..
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а где трубы столько взять, ведь сворует и продаст столько, что заводу ещё год придёться их производить.
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Вот интересно , кацапы прокладывают в Европу ветки газовых потоков по дну моря , а американцы всё это видят и не делают НИЧЕГО .Точнее делают , но не то .Пытаются продавать в Европу свой дорогой сжиженный газ вместо того чтобы протянуть в Европу ветки Американских потоков по дну Атлантики
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Кузю посылайте-у него и система динамического позиционирования отменная и арктические льды ни по чём-всем трубам трубу устроит-американцы вздрогнут и санкции скостят аж бегом.
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На Кузі недавно все згоріло, хіба що на веслах..
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Ты помнишь как все начиналось
Все было впервые и вновь
Как строились лодки и лодки звались
Вера Надежда
Любовь
Как дружно рубили канаты
И вдаль уходила земля
И волны нам пели и каждый пятый
Как правило был у руля
Я пью до дна за тех кто в море
За тех кого любит волна
За тех кому повезет ))
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Я за )(уйло конечно искренне рад , но -тупые нарцисы-самокатчики уже все просрали в этом вопросе.
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як це Педро пропетляв без санкцій США на фабрику в Ліпецьку?
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/"ему нужно будет плыть около 2 месяцев/"

Плыть по русски означает "тыщиться" за буксирами как легендарный Кузя и не два месяца, а пол года....
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Поторопились украинцы заключать контракты. Сейчас условия самые те...
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Ну да, хоть бы подумали, почему раша так торопиться . Да хотя бы могли выбить из них побольше. Отказываться от 12млрд нужно было в обмен на какую-то компенсацию .
Вообщем, как всегда ((
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уха-ха, кацапы такие смешные в своей ничтожности... все их проекты вроде пресловутых крымских мостов и сил сибири так и остаются недостроенными... Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 6586
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Пиндосы знали , что у ВЕЛИКОЙ ГАЗОВОЙ ДЕРЖАВЫ нет ничего своего для прокладки морских труб...
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