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 Оккупанты РФ за сутки 6 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет

21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела позиций Объединенных сил:

- возле населенного пункта Крымское - из 120-мм минометов - 12 мин;
- вблизи населенного пункта Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вильный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций украинских защитников:

- рядом с Новотроицким - из станковых противотанковых гранатометов;
- дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки, 21 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отмечается в сообщении.

Оккупанты РФ за сутки 6 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166751
 
 
 Топ комментарии
 
"вооруженные формирования Российской Федерации"
Нарешті визначились хто конфліктує з Україною.
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"вооруженные формирования Российской Федерации"
Нарешті визначились хто конфліктує з Україною.
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Наконец то цн начал называть вещи своими именами.
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пусть уже зе вводит план" Б "там нес кем и не очем переговариваться.это нужно было сделать еще 4 года назад
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Фултонскую речь готовит, наверное

Шли третьи четвертые сутки подготовки Зеленским ответа на территориальные претензии Путина к Украине.

Наверное, серьезно обдумывает, крутых спецов привлек, чтоб эффективнее ответить, большое видео записывает.

Не может же быть так, что к стране нагло и по-хамски предъявляются территориальные претензии, а Президент и Верховный главнокомандующий делает вид, что не слышит, правда?

Светлана Самборска

Оккупанты РФ за сутки 6 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет - Цензор.НЕТ 3099
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oylee - правильно написал Корчинский когда то ....

Примерно так:
Есть мужественные и рисковые евреи, а есть те кто на скрипочках пиликают....
Вот нам достался, кто на скрипочке.... Окупанти РФ за добу 6 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає - Цензор.НЕТ 7780
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В принципі, це *********** трьоп, а не офіційна заява. Десь шось там сказав... вітер носить. Гра на нервах і провокація на слабО.
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треп, это когда бабки на лавочках что то обсуждают...
а это официальное лицо - царь всея Московии...
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Бубочкаа на"трьоп" ***** не в состоянии отреагировать.
Соблюдает субординацию с главным куратором КВНа.

Быкануть на бойца ВСУ - йанелоху легко,

иль натравить ДБР на Марусю Звіробій за обідниє слова (трьоп ілі нє тріоп?), под синхрон завываний зебилов.

Знает *****-джуниор место своё.
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