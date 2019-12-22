 Оккупанты РФ за сутки 6 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела позиций Объединенных сил:
- возле населенного пункта Крымское - из 120-мм минометов - 12 мин;
- вблизи населенного пункта Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вильный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций украинских защитников:
- рядом с Новотроицким - из станковых противотанковых гранатометов;
- дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки, 21 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отмечается в сообщении.
.
. .
Нарешті визначились хто конфліктує з Україною.
. .
. . .
.
. . .
.
Шли
третьичетвертые сутки подготовки Зеленским ответа на территориальные претензии Путина к Украине.
Наверное, серьезно обдумывает, крутых спецов привлек, чтоб эффективнее ответить, большое видео записывает.
Не может же быть так, что к стране нагло и по-хамски предъявляются территориальные претензии, а Президент и Верховный главнокомандующий делает вид, что не слышит, правда?
Светлана Самборска
Примерно так:
Есть мужественные и рисковые евреи, а есть те кто на скрипочках пиликают....
Вот нам достался, кто на скрипочке....
а это официальное лицо - царь всея Московии...
Соблюдает субординацию с главным куратором КВНа.
Быкануть на бойца ВСУ - йанелоху легко,
иль натравить ДБР на Марусю Звіробій за обідниє слова (трьоп ілі нє тріоп?), под синхрон завываний зебилов.
Знает *****-джуниор место своё.