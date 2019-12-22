 Оккупанты РФ за сутки 6 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела позиций Объединенных сил:

- возле населенного пункта Крымское - из 120-мм минометов - 12 мин;

- вблизи населенного пункта Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вильный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций украинских защитников:

- рядом с Новотроицким - из станковых противотанковых гранатометов;

- дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки, 21 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отмечается в сообщении.