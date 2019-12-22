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 Семьям погибших и пострадавших при пожаре в одесском колледже перечислили 2,13 млн грн матпомощи, - горсовет

Семьям пяти погибших и 31 пострадавшему в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса перечислили материальную помощь - 2,13 миллиона гривен.

Об этом сообщил Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается также, что деньги поступают от предприятий, учреждений и граждан Одессы в качестве благотворительной помощи, пострадавшим и семьям погибших. Так, семьи погибших должны получить 50 тысяч гривен, пострадавшие, находящиеся до сих пор в больницах - по 30 тысяч гривен, пострадавшие, имеющие повреждения различной степени тяжести - по 10 тысяч гривен.

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"Общий объем расходов на оказание материальной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, составляет 4,95 миллионов гривен, из них за счет средств бюджета - 3,66 миллиона гривен, за счет средств целевого фонда Одесского городского совета - 1,29 миллиона гривен", - сообщили в городском совете.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3166744
 
 
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