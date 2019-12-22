 Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом заявил в итогах недели глава украинского правительства Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что подписанный в ЕС контракт предусматривает достаточные объемы газа, "чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики". Кроме того, тариф за прокачку будет устанавливаться по европейским правилам, благодаря чему украинцы не будут "заложниками двусторонних переговоров".

"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - подытожил премьер.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

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