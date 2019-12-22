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Все про:Тарифы на отопление (574) Тарифы на газ (166) Транзит газа (138) Гончарук_Алексей (410)

 Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук. ВИДЕО

Новые газовые договоренности с Российской Федерацией позволят не поднимать тарифы на газ для украинцев этой зимой.

Об этом заявил в итогах недели глава украинского правительства Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Он подчеркнул, что подписанный в ЕС контракт предусматривает достаточные объемы газа, "чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики". Кроме того, тариф за прокачку будет устанавливаться по европейским правилам, благодаря чему украинцы не будут "заложниками двусторонних переговоров".

"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - подытожил премьер.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3166742
 
 
 Топ комментарии
 
сейчас набежит зебильо и с пеной у рта будет доказывать: как это хорошо - торговать на крови с рашкой!
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І замість фактів будуть говорити про пєцю-папєрєдніка.
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Родной, все было плохо с твоих слов, но сейчас же еще хуже выходит? Ахаа. А сейчас покупательная способность у людей растет? Наверное все же падает Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8940 Курс гривны поднял покупательскую способность? На внутреннем рынке? Это как ыкономизд? Сейчас рост зарплат не перекрывает даже инфляции, впервые за пару лет Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 740
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вынужден Вам возразить - монике 42 пoлныx годика,
а значит она уже по определению нелох - Рубикон перейден....

sorry for sticking in...
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За чотири місяці повнокровного керування країною Зельона команда добилася великих успіхів:
Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно зростаючу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд. https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
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Ладно, Братва хохловая... -- я за вас, но, увы, не с вами! -- присоединяйтесь... *)
Реально, вы лоханулись -- по всем программам.

Побычымся в наступном годе?... ...я надеюсь, если это сайт не прикроют.
...Украина мне болит... -- я ж Киевлянин!

Покец .
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Казав німий, що чув глухий, що видів сліпий, як тікав кривий.
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Так доллар сильно упал значит и газ должен подешеветь или как?
Сейчас доллар станет по 28 грн и цена пойдет вверх.
Разводят народ как лохов.
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Почему когда доллар был по 27 грн. а сейчас по 23,5 грн. цена для населения одинаковая???

Я думал что за газ мы платим валютой, то кому тогда 3,5 грн с 1 дол. идет???

Газ должен подешеветь на 3,5 грн с 1 доллара или там как курс ляжет.
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а як бути з новим тарифом на транспортування? чмошні!
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оперуємо тим , чим маємо право !

А обіцяні 12 з гвостимком - це можливо виграні справи ...

А можливо програні ...
Чи , якщо раз-два виграли - так і зобовязані вигравати ?
Нагадати , що є програні суми .... , легче триндіти лежачи безбіяльно на дивані )
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1. Газ на зиму давно куплен и закачан в хранилища.

2. Какая связь между контрактом с Рашкой на ТРАНЗИТ газа и стоимостью газа для населения?
3. Что курит Гончарук?
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Йому вже не довго бути на посаді, бо маємо страшний дефіцит бюджету.
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На його місце вже Аваков милиться.
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сотня постов от 5 соевых ботов. значит, власть всё верно делает.
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державна скарбниця порожня - новий уряд "допрацювався", гривня насправді не зміцнюється, обвал не за горами, руйнують економіку, руйнують Україну зсередини, Зеленського "зливають" свої!
https://www.youtube.com/watch?v=2pkZkeFPe80
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