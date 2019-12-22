 Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом заявил в итогах недели глава украинского правительства Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что подписанный в ЕС контракт предусматривает достаточные объемы газа, "чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики". Кроме того, тариф за прокачку будет устанавливаться по европейским правилам, благодаря чему украинцы не будут "заложниками двусторонних переговоров".
"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - подытожил премьер.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
а значит она уже по определению нелох - Рубикон перейден....
sorry for sticking in...
Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно зростаючу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд. https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
Реально, вы лоханулись -- по всем программам.
Побычымся в наступном годе?... ...я надеюсь, если это сайт не прикроют.
...Украина мне болит... -- я ж Киевлянин!
Покец .
🤔
Сейчас доллар станет по 28 грн и цена пойдет вверх.
Разводят народ как лохов.
Я думал что за газ мы платим валютой, то кому тогда 3,5 грн с 1 дол. идет???
Газ должен подешеветь на 3,5 грн с 1 доллара или там как курс ляжет.
А обіцяні 12 з гвостимком - це можливо виграні справи ...
А можливо програні ...
Чи , якщо раз-два виграли - так і зобовязані вигравати ?
Нагадати , що є програні суми .... , легче триндіти лежачи безбіяльно на дивані )
2. Какая связь между контрактом с Рашкой на ТРАНЗИТ газа и стоимостью газа для населения?
3. Что курит Гончарук?
https://www.youtube.com/watch?v=2pkZkeFPe80