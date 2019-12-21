 Быстрый и действенный инструмент помощи, - Пристайко пояснил, зачем загранпаспорт для выезда в РФ

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Биометрический паспорт ребенку можно оформить с самого рождения, - ГМС

Напомним, с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.