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Все про:загранпаспорт (153) Россия (74607) Пристайко (328)

 Быстрый и действенный инструмент помощи, - Пристайко пояснил, зачем загранпаспорт для выезда в РФ

Использование биометрического паспорта для въезда Российскую Федерацию для граждан Украины позволит сократить бюрократическую волокиту в случае потери документа.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал министр.

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Быстрый и действенный инструмент помощи, - Пристайко пояснил, зачем загранпаспорт для выезда в РФ 01

Напомним, с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3166740
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо громадянин України вирішив їхати на росію, то йому не паспорт треба давати😏
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Якщо громадянин України вирішив їхати на росію, то йому не паспорт треба давати😏
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Або пістолет, щоб одразу застрелився.
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Згідний. Паспорт забирати. А давати новий чемодан і квиток в один кінець. А при перетині кордону - видаляти з усіх баз навіть згадку про репатріанта. Чому репатріанта? Бо українцю в кацапії нічого робити.
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лять,год назад такое в страшном сне не приснилось бы...
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Если Дрыстайко укрепляет связи с врагом, то кто он тогда является? Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 4243
Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 7480
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Взагалі, треба копіювати досвід Ізраілю. У них є перелік країн-ворогів, відвідування яких громадянам Ізраїлю заборонено, а у випадку відвідування, ізраїльтяни несуть відповідальність за законом.
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Законодавство Ізраїлю оперує поняттям івр. מדינת אויב‎ - «ворожа держава». ...Закон про порушників кордону від 1954 року, з урахуванням всіх поправок, встановлює для громадян Ізраїлю кримінальну відповідальність за відвідування без спеціального дозволу міністерства внутрішніх справ таких країн, визнаних ворожими: Іран, Сирія, Ліван, Ірак, Саудівська Аравія, Ємен.
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зачем такие заморочки?
в кацапию? - зеленкой на лбу крест и отбирается украинский паспорт.
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Когда говорят: А вот при Порошенко такого небыло!
... мне сразу вспоминается: А вот при немцах был Порядок!
*)
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Wenn die Soldaten
durch die Stadt marschieren,
Offnen die Madchen
die Fenster und die Turen.😋
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Kommen die Soldaten
Wieder in die Heimat,
Sind ihre Mädchen/Seiet, ihre Mädchen,
Alle schon verheirat'.
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"Эхо России" Когда мир убедился, что перед ним вруны - нас стали обходить
17 декабря, 2019 - 17:06
Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 6364За ложь в российской антидопинговой ассоциации русский спорт отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года. До этого была ложь в политике - "их-там-нет", "мы-не сбивали", "мы-не-вмешивались-в-выборы" и т.д. Была постоянная ложь собственным гражданам и о пенсионном возрасте, и об уровне жизни. Было постоянное сокрытие сверхвеликих доходов, была ложь судей, выносящих абсурдные приговоры по болотному и московскому делу, была ложь свидетельских показаний. Море лжи, в котором, кажется, не видно ни одного островка правды.
Современная российская власть обнаружила, что правду говорить вовсе не обязательно. Можно и нужно говорить то, что тебе выгодно не зависимо даже от того, верят тебе, или уже не верят. Врать, что называется, на голубом глазу. Какое великое открытие!
Другие народы открывают законы мироздания, осваивают тончайшие медицинские технологии, раскрывают тайны древних цивилизаций, а наши правители открыли свой know how - врать на каждом шагу. Такое беззастенчивое вранье в глаза без всякой даже попытки выдать ложь за правду - это открытие путинского правления, с энтузиазмом принятое очень многими его клевретами и подданными, да и немалым числом зарубежных эпигонов современной российской власти.
Совершившие это "великое" открытие в области морали безотносительно к их отношению к религии, являются стопроцентными твердокаменными материалистами, самим поведением своим свидетельствующими, что никакой идеальной сферы не существует. Нет ничего истинного, прекрасного и совершенного. Старина Платон может идти спать. Его диалоги - шизофренический бред.
Однако же вся история человеческой культуры от первых письменных текстов до сего дня свидетельствует об обратном. Мир стоит на правде, порядок космоса, общества, семьи и внутренний строй человека зиждутся на соответствии тому, что арии именовали ритой, египтяне - маат, а мы, славяне - правдой.
Без этого соответствия космос начинает разрушаться и быстро превращается вокруг лжеца в пыль. Гибнет и лжец и следующие ему. Отец лжи - сатана. Иисус утверждает это в Евангелии вполне определенно, а о сатанинской природе лжи было известно за тысячелетия до пришествия Иисуса в мир.
Люди говорят неприятную им правду и воздерживаются от удобной лжи не потому что они - дураки, а как раз наоборот - потому что они умные и знают, что заканчивается любая ложь полным позором и гибелью. А вот круглые дураки думают по своей дикости и глупости, что на лжи можно прожить, игнорируя, а подчас и не ведая бесчисленных доказательств торжества правды. Дураки ведь не только глупы, они и невежественны.
То, что нынешняя ложь, как форма жизни, приведет к гибели самих лжецов - нет сомнения. Но становится страшно от мысли, как долго после их гибели придется нам отмываться друг перед другом и перед всем миром от этой лжи.
Среди порядочных людей слову человека верят. Наши дураки, принятые в общество людей порядочных, воспользовались этим и стали врать напропалую. Когда мир убедился, что перед ним вруны, нас стали обходить, стали чураться, начали общаться не забывая, что ни единому слову и уверению, исходящему от Кремля, верить нельзя. Как теперь восстановить доброе имя России, ее репутацию. Сколько поколений порядочных людей должны будут буквально распинать себя правдой, чтобы имя "лжец" отошло от нас.
Дуракам-лжецам это всё неважно. Они, как сказал когда-то Бисмарк, способны учиться только на собственных ошибках, да и то - далеко не всегда. Как и в сегодняшнем случае с ВАДА, как и в тупом покушении на Скрипалей, как и со сбитым Боингом, просто скажут, икнув, "не повезло", "не потрафило", "не легло" . Дураки, они ведь и есть дураки.
Андрей Зубов
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Достаю из широких штанин,
Дубликатом бесценного груза,
Но карманы я на спор зашил...
Не избежал потому я конфуза..
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То, что говорят эти дебилы, лучше не слушать. Раньше в Правительстве были дебилы. Теперь Правительство дебилов....
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По сообщениям из Италии,в стране проходят массовые арест итальянских мафиози с времен 1992 года.Масштабные аресты осуществляют карабинеры.На сегодня арестовано более 350 известных мафиози.В 1992 году было арестовано и осуждено 350 мафиозо.Вот это я понимаю работа
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А Петро с Климкиным, лопухи, про это даже не задумывались!
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А на що нам ті, хто їздить в раську федераську? Це не українці - це малоросісянці.
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Смеяться уже нужно? Так вот он какой - юмор для Ылиты 8%-ной..
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А навіщо ти ніки міняєш? На Цензорі це заборонено
🤔
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Слуги поступово привчають що запаребрік не такий вже і ворог.
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30 серебрянников совсем деградировал Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 8081
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Смена конституции россии совсем скоро.Предлагается в графе национальность внести правку и убрать всяких калмыко-чечно-удмуртов и прочих чукчей называть россиянин.все национальности и народности будут ликвидированы под корень.Валерий Зорькин,глава конституционного суда россии сказал.Желательно ничего не менять.Значит будут менять.все в будет в точности до наоборот.это россия,а не какие то США
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Пенюнчики, а че Педро не ввел?
Липецк помешал???
🤗
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Чому не на мооови? Ты зраааднык! Гав-гав!
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боялся лишиться титула- "Почётный налогоплательщик России!"
"это вам- не это..."- любил поговаривать он
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