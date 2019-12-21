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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2972) Нафтогаз (2824) Транзит газа (138) Витренко Юрий (94)

 "Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко

Российский монополист "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования.

Именно этим, как заявил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, связана необходимость подписания транспортного соглашения между украинской и российской компаниями, информирует Цензор.НЕТ.

"Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут происходить каждый день. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которого является украинское правительство", - написал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписанный и хорошо сбалансированный, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ

По его словам, соглашение об организации транзита между НАК и "Газпромом" будет заключено на пять лет, с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у Оператора газотранспортной системы Украины.

"За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" затем оператору. В соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заранее определенный тариф. И оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем", - отметил Витренко.

В свою очередь, соглашение между НАК и оператором будет стандартным договором на транспортировку и с тарифами, утверждаемыми украинским регулятором.

Газпром отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с Нафтогазом, - Витренко 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3166737
 
 
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Кароче кручу верчу.. наи..обмануть хочу...Ясно что ничего не ясно.
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Виїб....ли москалі моніку і його зелених клоунів у хвіст і гриву...
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Кароче кручу верчу.. наи..обмануть хочу...Ясно что ничего не ясно.
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Т.Е. сначала орали, что оператор нужен в соответствии с европейским ,типа, законодательством. Украина на это согласилась и создала оператора.Но договор все же не с ним , а с Нафтогазом..........
Кто тупой , а кто еще тупее?
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Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.Источник: https://censor.net.ua/n3166735
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Подписали договор через прокладку Коломойши, а если что все претензии к Укрнафте, Рф полностью умыло руки.
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А можете цитату, де у Вітренка про «Укрнафту» ?
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Ну, що.

При всьому, тому, команді Коболєва і Вітренко, респект.
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соя топить за хазяйське корито, перевзулись в повітрі миттєво
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cumhachd eòlais - а где она не права и в чем?...

Всю правду написала....
Быть порохоботом-дрочером, так же стыдно как и зе-дрочером....- никакой разницы...
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Бачу, тема дрочіння, для Вас дуже важлива.
Не одружені ?
Фаріон файна дівка.
Не баріться.

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ви, як фахівець по газових питання, плюси якісь знайшли ?
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Пані, він фахівець з сої, корита, і трохи сапожник.
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тобто він представляє кацапських виробників шоколаду, які конкурують з Рошеном ?
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Так. Бо всі хто, хоч раз попробував «Рошен», більше ніколи не доторкнуться, до гімна «Фабрікі Бадаєва».
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Маме Коболева нада менять "прокладку"..
Может и она "прокладка"..
Голодомор мам "Нафтогаза" грядет!
Таак пееррреживаю , шо ОЙЦ!
🤣🤣
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Коболєв добився виплати Україні 3 000 000 000 долларів.
А ти?
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Чехов умер в 44 года.
Пушкин в 33. Маяковский застрелиллся в 36.
Есенин повесился в 30.
А что сделал ТЫ для Пенсионного фонда??
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Доброго всім українцям здоров'я на довгі роки
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Прально робиш! Повага!
Я Пенс даавно..😁
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Ну, бач. Виходить, плачу тобі пенсію.

А ти, хочеш зрубати сук, на якому сидиш.

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Я на пенсію не живу..тільки на цигарки вистачає..
А тебе трохи захищав..в свої роки..
Здоров'я Вам і Віри в Україну!
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Так. От претензий отказались письменно? То есть бумажка у Газпрома в руках?
А гле подписи под соглашением? Там же где и обмен?
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И сколько денег вбухали в этот ненужный амбалдинг?
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Зима теплая, х-лы не замерзают, Северный Поток - 2 под санкциями, в Москве стреляют, авианосец сгорел, подлодки утонули, Газпром на кукане с 3 ярдами баксов торчит. Что это? Это Путин всех переигрывает.
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Не переиграл твоею Монику Зеленски? Вместо 10 лет , только 5 , вместо 87 млрд газа только 40 . Так что это ?
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Причем потепление происходит из-за высокой концентрации пердёжного газа, выделяемого при бомблении ватных пердаков.
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если сам баран - то попробуй почитать что люди пишут...
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В чем победа Монике Зеленски и ее зелёного говна в контракте по газу ? Вместо 10 лет , только 5 , вместо 87 млрд газа 40 .
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А зачем тогда потужни нафтогазовцы приняли этот, как его, анбандлинг?
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Виїб....ли москалі моніку і його зелених клоунів у хвіст і гриву...
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"Эхо России" Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет
2 декабря, 2019 - 19:09
"Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко - Цензор.НЕТ 9598«Газпром» столкнулся с резким падением цен на газ на ключевом европейском рынке. В третьем квартале средняя цена реализации тысячи кубометров топлива в ЕС составила 169,8 доллара, сообщила компания комментарии к отчету по МСФО. По сравнению со вторым кварталом (205,1 доллара) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены рухнули на 32%.
Настолько дешево продавать газ в Европе «Газпрому» не приходилось с 2004 года - тогда средняя цена составляла 137,7 доллара, но уже в 2005-м поднялась выше 190 долларов вслед за нефтяными котировками.
Даже в кризисном 2016 году, когда контрактные цены газа обвалились из-за привязки к нефти, «Газпром» зарабатывал больше - в среднем 176 долларов за тысячу кубов.
Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США, которые продолжают наращивать мощности по сжижению, несмотря на то, что предложение на мировом рынке уже превышает спрос. Из-за избытка цены на газ Азии, куда традиционно направлялись вереницы танкеров, рухнули вдвое. Впервые с 2015 года на мировом рынке сложилась ситуация, когда газ в Европе стоил дороже, чем СПГ в Азии: в результате ближневосточным и американским производителям стало выгоднее отправлять грузы на европейский рынок.
Это еще больше ударило по ценам. На крупнейшем газовом хабе - TTF в Нидерландах - стоимость газа с немедленной поставкой за год рухнула на 57% и едва превышают 110-120 долларов за тысячу кубометров.
«Газпром» продает газ дороже - по долгосрочным контрактам, которые лишь частично учитывают спотовые цены, но масла в огонь подливает падение спроса - на 4% за квартал и 8% год к году. За июль-сентябрь выручка «Газпрома» на европейском рынке обвалилась почти вдвое - с 934,7 до 586,7 млрд рублей.
Экспорт в ЕС - самый рентабельный бизнес для компании, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук: компенсировать провал на европейском рынке пока бессильны как повышение цен внутри России (на 5,7%), так и рост продаж в страны бывшего СССР (на 21%). Общая выручка «Газпрома» упала на 16%, чистая прибыль -на 40%, ****** - на 44%.
В результате компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным правом на его экспорт по трубопроводам, стала убыточной по денежным потокам. Получив 270 млрд рублей от операционной деятельности, «Газпром» потратил 436 млрд рублей на капитальные стройки и завершил квартал с кассовым разрывом на 166 млрд рублей.
Покрывать его пришлось за счет долга, продажи собственных акций с баланса и проедания денежной подушки, накопленной на банковских счетах. Будучи отрезанным от рынка еврооблигаций из-за риска ареста активов по искам «Нафтогаза», «Газпром» переключился на банковские кредиты: он привлек 1,4 млрд евро у итальянского Intesa, 1 млрд евро у Natixis и MUFG, а также около 220 млн евро у ВТБ.
Общий долг «Газпрома» вырос с 3,711 до 3,818 трлн рублей, а чистый (то есть не покрытый наличными на счетах) взлетел на 19% - с 2,07 до 2,467 трлн рублей.
Топ-менеджмент холдинга продолжает излучать уверенность и в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что ждет роста цен на газ до 200 долларов и выше в 2020-21 гг. Но в прогнозы «Газпрома» не верит даже российский Минфин: в бюджет 2020-22 гг он заложил 179-184 доллара за тысячу кубов.
Впрочем, и эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными, считают аналитики Goldman Sachs. Официальный прогноз Минэнерго США предполагает, что в 2020 году экспорт СПГ вырастет вдвое, Катар в ноябре объявил о планах в 1,5 раза увеличить мощности по сжижению.
В этих условиях газовый рынок продолжит захлебываться в избыточном предложении, а цены в Европе упаду еще на 22% - с 5,04 до 3,90 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), или 90 долларов за тысячу кубов, считает GS.
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Одни вкидывают..
Другие баламутят..
Третьи облизывают..
Четвертыя пенку снимают..
Круговорот лайна в природе..
А Я прикалываюсь от ыкыкспердов!
🤣🤣
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"Эхо России" Продолжавшиеся пять лет попытки «Газпрома» обогнуть Украину газовой трубой и лишить Киев доходов от транзита - закончились провалом
21 декабря, 2019 - 22:59
"Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко - Цензор.НЕТ 7289Продолжавшиеся пять лет и стоившие 20 млрд долларов попытки «Газпрома» обогнуть Украину газовой трубой и лишить Киев доходов от транзита - закончились провалом.
По итогам переговоров в Минске Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа в Евросоюз через украинскую ГТС.
Согласно протоколу, подписанному главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, который опубликовало правительство Украины, российская компания в 2020 прокачает через Украину как минимум 65 млрд кубометров. Это минимальный объем, в случае недопоставки которого «Газпрому» придется платить штраф.
В 2021-24 гг транзит составит 40 млрд кубометров. Сейчас «Газпром» качает через Украину 90 млрд кубов.
Тариф на прокачку, согласно протоколу, должен быть «конкурентным» и соответствовать ценам в Западной Европе. По данным «Интерфакса», «Нафтогаз» требовал повышения тарифа с 2,61 доллара за тысячу кубометров до 3,21 доллара (при условии бронирования прокачки на 60 млрд кубов).
Это в 1,5 раза выше, чем, по данным «Газпрома», могли бы обойтись поставки по «Северному потоку-2» (2,1 доллара), достроить который в срок помешали санкции США и медлительность правительства Дании.
Одновременно «Газпром» после 3 лет судов, апелляций и арестов имущества соглашается выплатить «Нафтогазу» долг по решению Стокгольмского арбитража. До 29 декабря он обязуется перечислить 2,9 млрд долларов. Эта сумма включает как основной долг (2,56 млрд долларов), так и накопленные пенни.
«Нафтогаз» в свою очередь отзывает иск на 12,2 млрд долларов и 1,33 млрд кубометров газа (без денежной оценки). Власти Украины снимают арест с имущества «Газпрома», наложенный в качестве обеспечительных мер.
Если эти пункты будут выполнены, Россия «рассмотрит возможность» поставки газа Украине по цене, привязанной к котировкам европейского газового хаба (NCG). При этом возможна «обоснованная скидка с учетом объемов поставок», говорится в протоколе.
«Подписанный протокол уже работает», - сообщил ТАСС глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Сегодня в Вене идет работа по подготовке межоператорского соглашения», - добавил он. Этот документ «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины», при этом Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.
Кроме того, «Газпром» и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины, оштрафовавшего российскую компанию на 7,4 млрд долларов (172 млрд гривен).
Украина начала процесс взыскания активов «Газпрома» в 2017 году. «Газпром» заявлял, что принял решение оспаривать в украинских судах действия Министерства юстиции Украины по наложению арест и их принудительной продаже. Слушания по арбитражному разбирательству были назначены на июнь 2021 года в Женеве.
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Jesli eta informacija pravilnaja tarif jest 3.21 dolara za 1000 kubo metrov,tak ne tak mnogo i polucajtsia za tranzit.Jesli 40 miliardov kub metrov,tak polucajem 120 milionov v god.Gde tut 3 miliarda?
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Что тут неясного? Витренко с Коболевым всеми силами стремятся остаться при корыте, отсюда и возникает нагромождение "трудностей", иначе быстро от сиськи отлучат.
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Фамілію цей "оператор газотранспортної системи" має?
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порохососы! последний шанс для вас, принести хоть какую то пользу обществу! "Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко - Цензор.НЕТ 2075
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а Европеиские условия готов, эх чего я тут, при чём тут Европа в сделке двух дружественных стран.
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Цивилизованное решение вопроса, во всем бы так.
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это пустые отговорки. но в них есть некий смысл, - хохлы думают, что умнее всех, на скоряк организовали опЕратора вроде как в ЕС. филькина грамота договор с новЫм оператором. хохлы ушлые, но есть ушлее.
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ну, твоих тупорылых сороичей таки на 3 ярда развели, так что раздвигай булки с достоинством, ты же скрепоносец
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Назад в будущее 2009 или как коррупционная прокладка росукренерго меняет вывеску на нак Нафтогаз...😄возглавить его должна полюбе Юля, она лучше всех в мире знает толк в газовых махинациях😄
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спецоперация "Сбрось маму с поезда"
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30 млрд кубов это самоокупаемость ГТС (??хотя вроде раньше говорили о 40-50-60 лярдах)
Пару сотен млн долларов в год за транзит решают ровным счетом ничего. А без него Газпром бы платил миллиардные штрафы клиентам в Европе..
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Короче все расчеты будут идти через Нафтогаз и сомневаюсь что все до цента будет доходить до бюджета и самого оператора ГТС.
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срочно проводить ракетные стрельбы на 1200 км по надводным и наземным целям.
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Как интересно! А нам то шо? Газ для украинцев по чем будет?
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