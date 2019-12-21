 "Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко

Именно этим, как заявил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, связана необходимость подписания транспортного соглашения между украинской и российской компаниями, информирует Цензор.НЕТ.
"Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут происходить каждый день. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которого является украинское правительство", - написал Витренко.
По его словам, соглашение об организации транзита между НАК и "Газпромом" будет заключено на пять лет, с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у Оператора газотранспортной системы Украины.
"За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" затем оператору. В соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заранее определенный тариф. И оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем", - отметил Витренко.
В свою очередь, соглашение между НАК и оператором будет стандартным договором на транспортировку и с тарифами, утверждаемыми украинским регулятором.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
Кто тупой , а кто еще тупее?
При всьому, тому, команді Коболєва і Вітренко, респект.
Всю правду написала....
Быть порохоботом-дрочером, так же стыдно как и зе-дрочером....- никакой разницы...
Не одружені ?
Фаріон файна дівка.
Не баріться.
Может и она "прокладка"..
Голодомор мам "Нафтогаза" грядет!
Таак пееррреживаю , шо ОЙЦ!
🤣🤣
А ти?
Пушкин в 33. Маяковский застрелиллся в 36.
Есенин повесился в 30.
А что сделал ТЫ для Пенсионного фонда??
Я Пенс даавно..😁
А ти, хочеш зрубати сук, на якому сидиш.
А тебе трохи захищав..в свої роки..
Здоров'я Вам і Віри в Україну!
А гле подписи под соглашением? Там же где и обмен?
2 декабря, 2019 - 19:09
«Газпром» столкнулся с резким падением цен на газ на ключевом европейском рынке. В третьем квартале средняя цена реализации тысячи кубометров топлива в ЕС составила 169,8 доллара, сообщила компания комментарии к отчету по МСФО. По сравнению со вторым кварталом (205,1 доллара) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены рухнули на 32%.
Настолько дешево продавать газ в Европе «Газпрому» не приходилось с 2004 года - тогда средняя цена составляла 137,7 доллара, но уже в 2005-м поднялась выше 190 долларов вслед за нефтяными котировками.
Даже в кризисном 2016 году, когда контрактные цены газа обвалились из-за привязки к нефти, «Газпром» зарабатывал больше - в среднем 176 долларов за тысячу кубов.
Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США, которые продолжают наращивать мощности по сжижению, несмотря на то, что предложение на мировом рынке уже превышает спрос. Из-за избытка цены на газ Азии, куда традиционно направлялись вереницы танкеров, рухнули вдвое. Впервые с 2015 года на мировом рынке сложилась ситуация, когда газ в Европе стоил дороже, чем СПГ в Азии: в результате ближневосточным и американским производителям стало выгоднее отправлять грузы на европейский рынок.
Это еще больше ударило по ценам. На крупнейшем газовом хабе - TTF в Нидерландах - стоимость газа с немедленной поставкой за год рухнула на 57% и едва превышают 110-120 долларов за тысячу кубометров.
«Газпром» продает газ дороже - по долгосрочным контрактам, которые лишь частично учитывают спотовые цены, но масла в огонь подливает падение спроса - на 4% за квартал и 8% год к году. За июль-сентябрь выручка «Газпрома» на европейском рынке обвалилась почти вдвое - с 934,7 до 586,7 млрд рублей.
Экспорт в ЕС - самый рентабельный бизнес для компании, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук: компенсировать провал на европейском рынке пока бессильны как повышение цен внутри России (на 5,7%), так и рост продаж в страны бывшего СССР (на 21%). Общая выручка «Газпрома» упала на 16%, чистая прибыль -на 40%, ****** - на 44%.
В результате компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным правом на его экспорт по трубопроводам, стала убыточной по денежным потокам. Получив 270 млрд рублей от операционной деятельности, «Газпром» потратил 436 млрд рублей на капитальные стройки и завершил квартал с кассовым разрывом на 166 млрд рублей.
Покрывать его пришлось за счет долга, продажи собственных акций с баланса и проедания денежной подушки, накопленной на банковских счетах. Будучи отрезанным от рынка еврооблигаций из-за риска ареста активов по искам «Нафтогаза», «Газпром» переключился на банковские кредиты: он привлек 1,4 млрд евро у итальянского Intesa, 1 млрд евро у Natixis и MUFG, а также около 220 млн евро у ВТБ.
Общий долг «Газпрома» вырос с 3,711 до 3,818 трлн рублей, а чистый (то есть не покрытый наличными на счетах) взлетел на 19% - с 2,07 до 2,467 трлн рублей.
Топ-менеджмент холдинга продолжает излучать уверенность и в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что ждет роста цен на газ до 200 долларов и выше в 2020-21 гг. Но в прогнозы «Газпрома» не верит даже российский Минфин: в бюджет 2020-22 гг он заложил 179-184 доллара за тысячу кубов.
Впрочем, и эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными, считают аналитики Goldman Sachs. Официальный прогноз Минэнерго США предполагает, что в 2020 году экспорт СПГ вырастет вдвое, Катар в ноябре объявил о планах в 1,5 раза увеличить мощности по сжижению.
В этих условиях газовый рынок продолжит захлебываться в избыточном предложении, а цены в Европе упаду еще на 22% - с 5,04 до 3,90 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), или 90 долларов за тысячу кубов, считает GS.
Другие баламутят..
Третьи облизывают..
Четвертыя пенку снимают..
Круговорот лайна в природе..
А Я прикалываюсь от ыкыкспердов!
🤣🤣
21 декабря, 2019 - 22:59
Продолжавшиеся пять лет и стоившие 20 млрд долларов попытки «Газпрома» обогнуть Украину газовой трубой и лишить Киев доходов от транзита - закончились провалом.
По итогам переговоров в Минске Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа в Евросоюз через украинскую ГТС.
Согласно протоколу, подписанному главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, который опубликовало правительство Украины, российская компания в 2020 прокачает через Украину как минимум 65 млрд кубометров. Это минимальный объем, в случае недопоставки которого «Газпрому» придется платить штраф.
В 2021-24 гг транзит составит 40 млрд кубометров. Сейчас «Газпром» качает через Украину 90 млрд кубов.
Тариф на прокачку, согласно протоколу, должен быть «конкурентным» и соответствовать ценам в Западной Европе. По данным «Интерфакса», «Нафтогаз» требовал повышения тарифа с 2,61 доллара за тысячу кубометров до 3,21 доллара (при условии бронирования прокачки на 60 млрд кубов).
Это в 1,5 раза выше, чем, по данным «Газпрома», могли бы обойтись поставки по «Северному потоку-2» (2,1 доллара), достроить который в срок помешали санкции США и медлительность правительства Дании.
Одновременно «Газпром» после 3 лет судов, апелляций и арестов имущества соглашается выплатить «Нафтогазу» долг по решению Стокгольмского арбитража. До 29 декабря он обязуется перечислить 2,9 млрд долларов. Эта сумма включает как основной долг (2,56 млрд долларов), так и накопленные пенни.
«Нафтогаз» в свою очередь отзывает иск на 12,2 млрд долларов и 1,33 млрд кубометров газа (без денежной оценки). Власти Украины снимают арест с имущества «Газпрома», наложенный в качестве обеспечительных мер.
Если эти пункты будут выполнены, Россия «рассмотрит возможность» поставки газа Украине по цене, привязанной к котировкам европейского газового хаба (NCG). При этом возможна «обоснованная скидка с учетом объемов поставок», говорится в протоколе.
«Подписанный протокол уже работает», - сообщил ТАСС глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Сегодня в Вене идет работа по подготовке межоператорского соглашения», - добавил он. Этот документ «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины», при этом Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.
Кроме того, «Газпром» и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины, оштрафовавшего российскую компанию на 7,4 млрд долларов (172 млрд гривен).
Украина начала процесс взыскания активов «Газпрома» в 2017 году. «Газпром» заявлял, что принял решение оспаривать в украинских судах действия Министерства юстиции Украины по наложению арест и их принудительной продаже. Слушания по арбитражному разбирательству были назначены на июнь 2021 года в Женеве.
Пару сотен млн долларов в год за транзит решают ровным счетом ничего. А без него Газпром бы платил миллиардные штрафы клиентам в Европе..