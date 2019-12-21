 "Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко

Именно этим, как заявил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, связана необходимость подписания транспортного соглашения между украинской и российской компаниями, информирует Цензор.НЕТ.

"Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут происходить каждый день. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которого является украинское правительство", - написал Витренко.

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По его словам, соглашение об организации транзита между НАК и "Газпромом" будет заключено на пять лет, с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у Оператора газотранспортной системы Украины.

"За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" затем оператору. В соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заранее определенный тариф. И оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем", - отметил Витренко.

В свою очередь, соглашение между НАК и оператором будет стандартным договором на транспортировку и с тарифами, утверждаемыми украинским регулятором.

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Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.