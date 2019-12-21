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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европа (1144) Россия (74607) Шефчович Марош (94) Транзит газа (138)

 Подписанный и хорошо сбалансированный, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ

Соглашение между Россией и Украиной важно для обеспечения непрерывного транзита газа в Европу.

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Шефчович в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Прорыв на трехсторонних газовых переговорах сделан окончательно. Рад иметь подписанное и хорошо сбалансированное соглашение, которое является важным для обеспечения непрерывного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня победил", - написал Шефчович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинская делегация - молодцы", - вице-премьер РФ Козак похвалил участников газовых переговоров от Украины

Подписанный и хорошо сбалансированный, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ 01

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3166735
 
   
 Топ комментарии
 
и что, этот вице-президент Еврокомиссии для украинцев должен быть мировым судьей и авторитетом, да?
Европе главное что бы газ шел.... - будет Украина или не будет дело 10-е...
Они о себе думают...
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Да все хорошо !
.
3енелейсские получили 2 млрд - откупа , а Украина вместо 14, 9 млрд получает 2, 9 млрд..
И РФ --ДОВОЛЬНА .
.
ВСЕ КАК БЫ ПО СЕРЕДИНЕ,,,
,
ВСЕ ХОРОШО !
,
Идем смотреть сериал--- СЛУГА нАРОДА !
.
.
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прекрасно подписанное соглашение, прям как Будапештский меморандум и куча других подобных "международных" договоров, некоторые кажется еще за подписью действующей кацапской лошади, а может быть и Х#йла лично.
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Швейцарской компании "All Seas" строящей северное дерьмо-2 приказано немедленно прекратить работы в Балтийском море.Поздравляю путлера паБЕДОЙ.Хи хи
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Rhodesian
21 Грудня 2019

Это далеко не "первое сокрушительное поражение Путина в той области, которую он сделал основой своей политики".

Первым год назад был Томос. Что характерно с тех пор путин демонстративно удалился из этой области, он еще по-инерции крестится и бьет лбом поклоны, но, очевидно, что играть с попами еще уже стало не интересно…

Вторым сокрушительным поражением был пинок под зад МОКа, - ведь во всех тоталитарных режимах спорт высших достижений, - это любимое развлечение, а на россии, - это одна из фундаментальных скреп…

И вот теперь газ, - если один раз не *******, то три раз подряд, - он самый… Дедушка промахнулся, - этого ему не простят..

Сейчас он будет пытаться отыграться на Луке Мудищеве, но Лука, как политик, на голову выше плешивого карлика, так что там ему тоже вряд ли обломится…

Сдается мне год 2020 дедушка не переживет.
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Мама Коболева в США тоже балансирует или не?
🤗
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Подписанный и хорошо сбалансированный,

Что-то Сеня помалкивает,а как говорил!
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Рад иметь подписанное и хорошо сбалансированное соглашение Источник: https://censor.net.ua/n3166735хм??а хорошо,,сбалансированный" баланс в чей карман?? может тоже огласите!!??(ох и сомневаюсь!!) Підписана і добре збалансована, - Шефчович про газову угоду України та РФ - Цензор.НЕТ 3808 Підписана і добре збалансована, - Шефчович про газову угоду України та РФ - Цензор.НЕТ 1708
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А вы чего тут все на говно исходите? У нас что цена на газ уменьшиться, или зарплата увеличится, а может цены в магазинах снизятся. Сидите и сопите в две дырки, нас это не касается.
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.....сказал классический желудок на ножках хохол-малорос АЛЕКС БОС
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Юрий Бирюков
1 ч. ·

Все такие "шу-шу, шу-шу, газ, транзит, зрада или перемога?"
Я просто, на пальцах, а выводы вы уж сами.
1) Дырка в бюджете сейчас чуток меньше 80 миллиардов гривен. Можно там красивые и умные слова говорить с трибуны и в кабинете премьера, но дырка от этого никуда не девается. И тут, бац, братский российский народец вдруг решает на следущей неделе перечислить штраф по стокгольмскому арбитражу, как раз чуть меньше 80 миллиардов гривен. Судьба этих денег - вопрос риторический, будут проедены за 1 день, с целью погашения кассового разрыва бюджета.
2) Украина отказалась от всех остальных претензий к России по контракту 2009 года. А претензии там были на суммы в десяток миллиардов долларов. Все, простили.
3) Россия НЕ отказалась от претензий по "долгу Януковича". Черт, там снова три миллиарда долларов. Какая-то сакральная цифра для некоторых наших президентов. И если Украина проиграет в Лондоне... ах, а 3 миллиарда из пункта 1 уже съели, упс.
4) Контракт на транзит теперь привязан к политическому циклу в Украине и следующий президент Украины получит необходимость срочно договариваться с Россией в первые же месяцы после инаугурации.
Ну, а теперь думай... те
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це адназначна перемога, да, зеленкуватні ?
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это его обязанность - договариваться. и он обязан будет менять ставку в сторону увеличения. то, что подписали оптимальный вариант. но, хохлы мне говорят - плохой контракт. почему? потому, что нам нужен - - бесплатный газ, вот это хороший контракт. сижу и думаю сам себе, - герои... засранные убивать вас путин будет и в розницу и оптом, но вы об этом не узнаете.
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підписали оптимальний ваірант для *****, а не для путіна.
чи ти, ванька, вже все забув.... нахапав вати собі в мізки ?
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ксенька, я не ванька и зовут меня иначе. шла бы ты лесом дорогуша, - я ничего не забыл. ты не повторяй гадости, женщине не к лицу матюки, ты шо шпана подзаборная?
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И еще один пункт. К тому времени, т.е. через 5 лет страсти поутихнут, все успокоятся, оба потока будут запущены и возникнет вопрос о новом договоре и его целесообразности. 5 лет пролетят очень быстро.
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Эти зеленые ..... просрали.
Посмотрите обьемы перекачки за последние 10 лет. Только в 2014 было 62 млрд. А все остальные годы от 80 до 100. Победка блин. Обгадились. Победой это можно называть только для зебилов, они все равно не поймут, так как считают с трудом.
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спросите ещё у шройдера, он вообще в экстазе - выиграли все кто участвовал в переговорах, но вот украинского народа там не было. И как можно дуть в фанфарыпри договоре с рашкой, пту аж три раза.
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Вокруг газа
anti-colorados

.. информацию от одноклассникa, который работают в Питере, в системе Газпрома, пусть и не совсем высоко и не совсем прямо с газом дело имеют, а скорее - со строительством. Так вот первое впечатление от всего этого примерно такое: "Так нас еще никогда не опускали".
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мнение
tZE inform

@tZEinform

Вот читаем информацию и завидуем Как люди умеют Как красиво "Нафтогаз" встроил себя между РФ и Европой, гарантировал себе полную непререкаемость, забрал 3 млрд. у Вовы и весь в белом ! Браво ! Витренко и Коболев !
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Хорошо, шо я не Президент Украины! ...при мне бы везде хворост собирали -- и в Германии, и в России , и в Украине! ... до полного разорения трубоукладчиков во всём Мире...*)
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Интересно..
.
НАЧАЛЬНИКИ СЛУГИ НАРОДА , особенно кому 42 года ..
.
ВЫ ТОЖЭ НЕ ЛОХИ ???
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,
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" Эхо России"Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет
2 декабря, 2019 - 19:09
Підписана і добре збалансована, - Шефчович про газову угоду України та РФ - Цензор.НЕТ 5437«Газпром» столкнулся с резким падением цен на газ на ключевом европейском рынке. В третьем квартале средняя цена реализации тысячи кубометров топлива в ЕС составила 169,8 доллара, сообщила компания комментарии к отчету по МСФО. По сравнению со вторым кварталом (205,1 доллара) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены рухнули на 32%.
Настолько дешево продавать газ в Европе «Газпрому» не приходилось с 2004 года - тогда средняя цена составляла 137,7 доллара, но уже в 2005-м поднялась выше 190 долларов вслед за нефтяными котировками.
Даже в кризисном 2016 году, когда контрактные цены газа обвалились из-за привязки к нефти, «Газпром» зарабатывал больше - в среднем 176 долларов за тысячу кубов.
Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США, которые продолжают наращивать мощности по сжижению, несмотря на то, что предложение на мировом рынке уже превышает спрос. Из-за избытка цены на газ Азии, куда традиционно направлялись вереницы танкеров, рухнули вдвое. Впервые с 2015 года на мировом рынке сложилась ситуация, когда газ в Европе стоил дороже, чем СПГ в Азии: в результате ближневосточным и американским производителям стало выгоднее отправлять грузы на европейский рынок.
Это еще больше ударило по ценам. На крупнейшем газовом хабе - TTF в Нидерландах - стоимость газа с немедленной поставкой за год рухнула на 57% и едва превышают 110-120 долларов за тысячу кубометров.
«Газпром» продает газ дороже - по долгосрочным контрактам, которые лишь частично учитывают спотовые цены, но масла в огонь подливает падение спроса - на 4% за квартал и 8% год к году. За июль-сентябрь выручка «Газпрома» на европейском рынке обвалилась почти вдвое - с 934,7 до 586,7 млрд рублей.
Экспорт в ЕС - самый рентабельный бизнес для компании, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук: компенсировать провал на европейском рынке пока бессильны как повышение цен внутри России (на 5,7%), так и рост продаж в страны бывшего СССР (на 21%). Общая выручка «Газпрома» упала на 16%, чистая прибыль -на 40%, ****** - на 44%.
В результате компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным правом на его экспорт по трубопроводам, стала убыточной по денежным потокам. Получив 270 млрд рублей от операционной деятельности, «Газпром» потратил 436 млрд рублей на капитальные стройки и завершил квартал с кассовым разрывом на 166 млрд рублей.
Покрывать его пришлось за счет долга, продажи собственных акций с баланса и проедания денежной подушки, накопленной на банковских счетах. Будучи отрезанным от рынка еврооблигаций из-за риска ареста активов по искам «Нафтогаза», «Газпром» переключился на банковские кредиты: он привлек 1,4 млрд евро у итальянского Intesa, 1 млрд евро у Natixis и MUFG, а также около 220 млн евро у ВТБ.
Общий долг «Газпрома» вырос с 3,711 до 3,818 трлн рублей, а чистый (то есть не покрытый наличными на счетах) взлетел на 19% - с 2,07 до 2,467 трлн рублей.
Топ-менеджмент холдинга продолжает излучать уверенность и в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что ждет роста цен на газ до 200 долларов и выше в 2020-21 гг. Но в прогнозы «Газпрома» не верит даже российский Минфин: в бюджет 2020-22 гг он заложил 179-184 доллара за тысячу кубов.
Впрочем, и эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными, считают аналитики Goldman Sachs. Официальный прогноз Минэнерго США предполагает, что в 2020 году экспорт СПГ вырастет вдвое, Катар в ноябре объявил о планах в 1,5 раза увеличить мощности по сжижению.
В этих условиях газовый рынок продолжит захлебываться в избыточном предложении, а цены в Европе упаду еще на 22% - с 5,04 до 3,90 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), или 90 долларов за тысячу кубов, считает GS.
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"Официальный прогноз Минэнерго США предполагает, что в 2020 году экспорт СПГ вырастет вдвое"
Це брехня, експорт ЗПГ в США через рік буде в півтора рази більше нинішнього, але ввід нових потужностей планується на 2-гу половину року, тому не більше 10-15% додадуть поставок.
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експорт ЗПГ в США через рік буде в півтора рази більше нинішнього

навіть не експорт, а запущені експортні потужності зрідження, проте між стартом роботи і виходом на постійні комерційні відгрузки є лаг в місяці коли проводиться тестова експлуатація.
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Евгений (3-я волна)
21 Грудня 2019

ВАЖНО: периодически троллю рабсиян на одном их ресурсе. Постоянно банят.

а вот сегодня:

во-первых
Админ удаляет все сообщения, сеющие рознь между странами - хотя раньше вообще не удалял + если маты просто между игроками, то тоже НЕ удаляет

во-вторых:
один рабсиянин проболтался, что сегодня спустили "сверху" указание, о том. чтобы с соседями, т.е. с Украиной в чате не ругаться


вот так сейчас и будет вестись информационная политика РФ и, к сожалению Украины, - мир, дружба. жвачка…

как бы это "примирение" небыло доп.договорённостями в газовых или нормандских переговорах
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Мне сегодня два комента подрезали---хотя в целом стёб-юмор был копеечный. Заметил тоже. Дешево это всё конечно. Потому то и живёт страна дешево.
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ВСЕМ 72 % "начальникам " своего слуги..
.
----- МОЖЕТЕ ПРИКАЗАТЬ своему слуги --- НЕ СДАВАТЬ за 2 млрд долларов -- = 12 млрд долларов .

ХОТЯ бы не здавать ..
.
,
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