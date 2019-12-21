 Подписанный и хорошо сбалансированный, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Шефчович в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Прорыв на трехсторонних газовых переговорах сделан окончательно. Рад иметь подписанное и хорошо сбалансированное соглашение, которое является важным для обеспечения непрерывного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня победил", - написал Шефчович.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
21 Грудня 2019
Это далеко не "первое сокрушительное поражение Путина в той области, которую он сделал основой своей политики".
Первым год назад был Томос. Что характерно с тех пор путин демонстративно удалился из этой области, он еще по-инерции крестится и бьет лбом поклоны, но, очевидно, что играть с попами еще уже стало не интересно…
Вторым сокрушительным поражением был пинок под зад МОКа, - ведь во всех тоталитарных режимах спорт высших достижений, - это любимое развлечение, а на россии, - это одна из фундаментальных скреп…
И вот теперь газ, - если один раз не *******, то три раз подряд, - он самый… Дедушка промахнулся, - этого ему не простят..
Сейчас он будет пытаться отыграться на Луке Мудищеве, но Лука, как политик, на голову выше плешивого карлика, так что там ему тоже вряд ли обломится…
Сдается мне год 2020 дедушка не переживет.
🤗
Что-то Сеня помалкивает,а как говорил!
1 ч. ·
Все такие "шу-шу, шу-шу, газ, транзит, зрада или перемога?"
Я просто, на пальцах, а выводы вы уж сами.
1) Дырка в бюджете сейчас чуток меньше 80 миллиардов гривен. Можно там красивые и умные слова говорить с трибуны и в кабинете премьера, но дырка от этого никуда не девается. И тут, бац, братский российский народец вдруг решает на следущей неделе перечислить штраф по стокгольмскому арбитражу, как раз чуть меньше 80 миллиардов гривен. Судьба этих денег - вопрос риторический, будут проедены за 1 день, с целью погашения кассового разрыва бюджета.
2) Украина отказалась от всех остальных претензий к России по контракту 2009 года. А претензии там были на суммы в десяток миллиардов долларов. Все, простили.
3) Россия НЕ отказалась от претензий по "долгу Януковича". Черт, там снова три миллиарда долларов. Какая-то сакральная цифра для некоторых наших президентов. И если Украина проиграет в Лондоне... ах, а 3 миллиарда из пункта 1 уже съели, упс.
4) Контракт на транзит теперь привязан к политическому циклу в Украине и следующий президент Украины получит необходимость срочно договариваться с Россией в первые же месяцы после инаугурации.
Ну, а теперь думай... те
чи ти, ванька, вже все забув.... нахапав вати собі в мізки ?
Посмотрите обьемы перекачки за последние 10 лет. Только в 2014 было 62 млрд. А все остальные годы от 80 до 100. Победка блин. Обгадились. Победой это можно называть только для зебилов, они все равно не поймут, так как считают с трудом.
anti-colorados
.. информацию от одноклассникa, который работают в Питере, в системе Газпрома, пусть и не совсем высоко и не совсем прямо с газом дело имеют, а скорее - со строительством. Так вот первое впечатление от всего этого примерно такое: "Так нас еще никогда не опускали".
мнение
tZE inform
@tZEinform
Вот читаем информацию и завидуем Как люди умеют Как красиво "Нафтогаз" встроил себя между РФ и Европой, гарантировал себе полную непререкаемость, забрал 3 млрд. у Вовы и весь в белом ! Браво ! Витренко и Коболев !
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НАЧАЛЬНИКИ СЛУГИ НАРОДА , особенно кому 42 года ..
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ВЫ ТОЖЭ НЕ ЛОХИ ???
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2 декабря, 2019 - 19:09
«Газпром» столкнулся с резким падением цен на газ на ключевом европейском рынке. В третьем квартале средняя цена реализации тысячи кубометров топлива в ЕС составила 169,8 доллара, сообщила компания комментарии к отчету по МСФО. По сравнению со вторым кварталом (205,1 доллара) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены рухнули на 32%.
Настолько дешево продавать газ в Европе «Газпрому» не приходилось с 2004 года - тогда средняя цена составляла 137,7 доллара, но уже в 2005-м поднялась выше 190 долларов вслед за нефтяными котировками.
Даже в кризисном 2016 году, когда контрактные цены газа обвалились из-за привязки к нефти, «Газпром» зарабатывал больше - в среднем 176 долларов за тысячу кубов.
Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США, которые продолжают наращивать мощности по сжижению, несмотря на то, что предложение на мировом рынке уже превышает спрос. Из-за избытка цены на газ Азии, куда традиционно направлялись вереницы танкеров, рухнули вдвое. Впервые с 2015 года на мировом рынке сложилась ситуация, когда газ в Европе стоил дороже, чем СПГ в Азии: в результате ближневосточным и американским производителям стало выгоднее отправлять грузы на европейский рынок.
Это еще больше ударило по ценам. На крупнейшем газовом хабе - TTF в Нидерландах - стоимость газа с немедленной поставкой за год рухнула на 57% и едва превышают 110-120 долларов за тысячу кубометров.
«Газпром» продает газ дороже - по долгосрочным контрактам, которые лишь частично учитывают спотовые цены, но масла в огонь подливает падение спроса - на 4% за квартал и 8% год к году. За июль-сентябрь выручка «Газпрома» на европейском рынке обвалилась почти вдвое - с 934,7 до 586,7 млрд рублей.
Экспорт в ЕС - самый рентабельный бизнес для компании, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук: компенсировать провал на европейском рынке пока бессильны как повышение цен внутри России (на 5,7%), так и рост продаж в страны бывшего СССР (на 21%). Общая выручка «Газпрома» упала на 16%, чистая прибыль -на 40%, ****** - на 44%.
В результате компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным правом на его экспорт по трубопроводам, стала убыточной по денежным потокам. Получив 270 млрд рублей от операционной деятельности, «Газпром» потратил 436 млрд рублей на капитальные стройки и завершил квартал с кассовым разрывом на 166 млрд рублей.
Покрывать его пришлось за счет долга, продажи собственных акций с баланса и проедания денежной подушки, накопленной на банковских счетах. Будучи отрезанным от рынка еврооблигаций из-за риска ареста активов по искам «Нафтогаза», «Газпром» переключился на банковские кредиты: он привлек 1,4 млрд евро у итальянского Intesa, 1 млрд евро у Natixis и MUFG, а также около 220 млн евро у ВТБ.
Общий долг «Газпрома» вырос с 3,711 до 3,818 трлн рублей, а чистый (то есть не покрытый наличными на счетах) взлетел на 19% - с 2,07 до 2,467 трлн рублей.
Топ-менеджмент холдинга продолжает излучать уверенность и в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что ждет роста цен на газ до 200 долларов и выше в 2020-21 гг. Но в прогнозы «Газпрома» не верит даже российский Минфин: в бюджет 2020-22 гг он заложил 179-184 доллара за тысячу кубов.
Впрочем, и эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными, считают аналитики Goldman Sachs. Официальный прогноз Минэнерго США предполагает, что в 2020 году экспорт СПГ вырастет вдвое, Катар в ноябре объявил о планах в 1,5 раза увеличить мощности по сжижению.
В этих условиях газовый рынок продолжит захлебываться в избыточном предложении, а цены в Европе упаду еще на 22% - с 5,04 до 3,90 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), или 90 долларов за тысячу кубов, считает GS.
Це брехня, експорт ЗПГ в США через рік буде в півтора рази більше нинішнього, але ввід нових потужностей планується на 2-гу половину року, тому не більше 10-15% додадуть поставок.
експорт ЗПГ в США через рік буде в півтора рази більше нинішнього
навіть не експорт, а запущені експортні потужності зрідження, проте між стартом роботи і виходом на постійні комерційні відгрузки є лаг в місяці коли проводиться тестова експлуатація.
21 Грудня 2019
ВАЖНО: периодически троллю рабсиян на одном их ресурсе. Постоянно банят.
а вот сегодня:
во-первых
Админ удаляет все сообщения, сеющие рознь между странами - хотя раньше вообще не удалял + если маты просто между игроками, то тоже НЕ удаляет
во-вторых:
один рабсиянин проболтался, что сегодня спустили "сверху" указание, о том. чтобы с соседями, т.е. с Украиной в чате не ругаться
вот так сейчас и будет вестись информационная политика РФ и, к сожалению Украины, - мир, дружба. жвачка…
как бы это "примирение" небыло доп.договорённостями в газовых или нормандских переговорах
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----- МОЖЕТЕ ПРИКАЗАТЬ своему слуги --- НЕ СДАВАТЬ за 2 млрд долларов -- = 12 млрд долларов .
ХОТЯ бы не здавать ..
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