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 Политика Украины, За рубежом
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 Подписанное и хорошо сбалансированное, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ

Соглашение между Россией и Украиной важно для обеспечения непрерывного транзита газа в Европу.

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Шефчович в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Прорыв на трехсторонних газовых переговорах сделан окончательно. Рад иметь подписанное и хорошо сбалансированное соглашение, которое является важным для обеспечения непрерывного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня победил", - написал Шефчович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинская делегация - молодцы", - вице-премьер РФ Козак похвалил участников газовых переговоров от Украины

Подписанное и хорошо сбалансированное, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ 01

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3166735
 
   
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да где же порохососы????
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и что, этот вице-президент Еврокомиссии для украинцев должен быть мировым судьей и авторитетом, да?
Европе главное что бы газ шел.... - будет Украина или не будет дело 10-е...
Они о себе думают...
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они о себе и мы о себе - в нашей трубе будет газ за который нам будут платить + труба с газом это "страховка" от слишком резких движений нашего заклятого "старшего брата"! и вишенка на торте - з миллиарда "на руки", которые мы могли бы "требовать" еще много много лет!
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Миха Чаплыга
2 год ·

РУБРИКА: "...Во-первых это красиво..."
Господин Аваков на глазах у изумленного клоуна, позиционирующего себя царем, провел встречу с послами большой семерки, четко обозначив, кто в стране Президент. Провел аккурат после ответки за провал закона об игорке.
Арсен Аваков провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского союза. "Провели итоговую встречу 2019 с послами G7 и ЕС...", - написал глава ведомства.
А в это время тот, кто при Авакове изображает из себя Президента, скромно ставил задачи перед своим послом...
Задачи по принуждению США к подаянию. Альпийское нищенство - святое дело (тм)
Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко. "Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.
Чуть позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, прозрев от наглости Авакова с послами (в ответку за наезд на игорку - показал, кто в доме отвечает за международку и кто настоящий президент) заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые по закону должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.
При этом Рябошапка скромно не уточнил фамилию главного... ))) Интеллигент наверное....
Чуть ранее Маркарова объявила технический внутренний дефолт, исполнив предсказание о нем, как следствие построения пирамиды МММ (ОВГЗ) в гос масштабах...
По-ходу сбылись предсказания Анархиста о том, что Нормандия была не о Донбассе, а о решении вопроса Германии и России о транзите газа.
По условиям "договоренности" украинский "Нафтогаз" возьмет на себя риски переходного периода. Об этом заявил глава российского газового регулятора Алексей Миллер.
Какое комильфо: газовый хаб - Германия, поставщик РФ, а отвечает за риски - Украина.
Также Нафтогазу дадут 3 ярда денег на новогодние премии, а Украина откажется от исков на 12 ярдов. Дело о 4 ярдах Яныка скромно выведено за скобки. Украина также отказывается от всех прочих исков.
Вице-премьер РФ уже похвалил гражданина Ермака (тень Зеленского)...
"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорености не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.
Тем временем в Борисполе полицейские заметили грузовик с которого разгружали елки. Водитель не смог предоставить документов, которые бы удостоверяли факт того, что эти елки срублены законно. Также патрульные обнаружили отсутствие обязательных чипов на деревьях.
Как-то незаметно на фоне йолок из Борисполя прошла новость о том, что существенные проблемы в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" были выявлены в результате стресс-тестирования...
Согласно опубликованному отчету о финансовой стабильности, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".
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сколько будут платить ? напиши цифру, это есть в открытом доступе
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Как хорошо, что деды спасли Кенигсберг от немцев и от цивилизации, чтобы превратить его в "исконно русский" город Калининград!

Подписанное и хорошо сбалансированное, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ - Цензор.НЕТ 8871

(C)
@Vitauskas_A

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Мій дід брав Кенігсберг, як і багато інших. Німці були окупантами і отримали по заслузі!
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Мова не про те.

Мова про те, як жив твій дід, і як жив переможений окупант.
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Для Европы и рашки все может так и есть .Кто бы спорил...
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Украли 15млрд, отдали 3млрд. Зебильный баланс
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Коломойського настільки вивів із себе позов Привату поданий в Ізраїлі, що він почав пресувати Приват СБУ.Цей лист однозначно слід зберегти,через 5 років він буде доказовою базою злочинної діяльності Узеленських.СБУ вимагає від Привату узгоджувати позов з ними,тобто з Коломойським
Подписанное и хорошо сбалансированное, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ - Цензор.НЕТ 4640

(C)
@jozefkneht1

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прекрасно подписанное соглашение, прям как Будапештский меморандум и куча других подобных "международных" договоров, некоторые кажется еще за подписью действующей кацапской лошади, а может быть и Х#йла лично.
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ЗРЯ РАДУЕТСЯ, КОНТРАКТ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАН
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Мутная схема и мутный договор где сбалансированием и не пахнет ...

Коротко - происходит банальная схема "замещения". К примеру, в ЕС приходит дорогой сжиженных природный газ (СПГ), который зачастую стоит на 30-40% дороже, чем трубопроводный, как по причине логистики, так и в результате дополнительных затрат на регазификацию. В то же время в Украину заходит дешевый российский трубопроводный газ. Но, по бумагам, мы будем покупать дорогой СПГ, отгруженный в европейские терминалы, в частности в Польше, а европейцы - дешевый российский. Естественно, физически газ не будет совершать столь сложные перемещения: российский газ будет частично потребляться в Украине, а СПГ - в ЕС, но платить за него мы будем наоборот: Украина за СПГ, а европейцы - за газ "Газпрома". Хорошая схема, особенно на фоне падения показателей транзита. Но украинский профильный министр и в Офисе президента сказал, что победа. Значит - победа..
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за газ в три дорога через европейскую прокладку мы начали платить ещё во времена Петра, Жулька со своим РосУкрЭнерго нервно курит в сторонке ))
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Надо слухать не кого попало и выбрали -- а лично Дядю Беню Коломойского!

Сказал: Дефолт! -- значит в морг...
Зеля, это промежуточная позиция -- шо б всё правильно замутилось -- не важно, в какую сторону -- шо б все переругались, хз. за шо?
А когда станет совсем плохо -- вот тогда пойдут не к Зеле, а к Бене... -- и Пророк его Аваков!
И нехай мне любой в рожу плюнет, если это будет не так!

Я Бене верю... -- уже почти верую... *)
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Да все хорошо !
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3енелейсские получили 2 млрд - откупа , а Украина вместо 14, 9 млрд получает 2, 9 млрд..
И РФ --ДОВОЛЬНА .
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ВСЕ КАК БЫ ПО СЕРЕДИНЕ,,,
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ВСЕ ХОРОШО !
,
Идем смотреть сериал--- СЛУГА нАРОДА !
.
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А в чем победа Украины ? Контракт вместо 10 лет на 5 , вместо 87 млрд газа 40 .
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На шестом году войны украинцы с трудом выпросили у страны-ахрессора транзит газа... Подписанное и хорошо сбалансированное, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ - Цензор.НЕТ 5769
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