 Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Отмечается, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на территории Украины продолжаются. "Мобильные группы полиции осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность", - отмечается в сообщении.
Всего с начала отработки у правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.
По фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов. По результатам выезда нарядов полиции и следственно-оперативных групп на места происшествия по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась.
"Полицейские обращаются ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, сообщайте на линию 102 для оперативного реагирования на такие события", - говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 21 декабря сообщил, что в Украине прекращена деятельность 5300 игорных заведений.
У селі
Лісники під Києвом поліція не дозволила стелити асфальт, який мешканці купили
за свій кошт.
Жителі села підозрюють в куруванні діями правоохоронців
екскерівника Конституційного суду України Наталію Шапталу.
Мовляв, вона не
бажає, щоб повз її будинок їздили автівки.
Тупые земрази вы достойны своего бубочки.
Я правильно понимаю, что если бы их было человек 10 с калашами, то перестрелка шла бы до сих пор, причём, с непредсказуемым итогом для чекистов?
Не догадывался что там происходит?
почему его не могут вытурить?
На youtube ролик был, что этим вопросом активно занимается Дубинский и рашка
2 год ·
РУБРИКА: "...Во-первых это красиво..."
Господин Аваков на глазах у изумленного клоуна, позиционирующего себя царем, провел встречу с послами большой семерки, четко обозначив, кто в стране Президент. Провел аккурат после ответки за провал закона об игорке.
Арсен Аваков провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского союза. "Провели итоговую встречу 2019 с послами G7 и ЕС...", - написал глава ведомства.
А в это время тот, кто при Авакове изображает из себя Президента, скромно ставил задачи перед своим послом...
Задачи по принуждению США к подаянию. Альпийское нищенство - святое дело (тм)
Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко. "Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.
Чуть позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, прозрев от наглости Авакова с послами (в ответку за наезд на игорку - показал, кто в доме отвечает за международку и кто настоящий президент) заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые по закону должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.
При этом Рябошапка скромно не уточнил фамилию главного... ))) Интеллигент наверное....
Чуть ранее Маркарова объявила технический внутренний дефолт, исполнив предсказание о нем, как следствие построения пирамиды МММ (ОВГЗ) в гос масштабах...
По-ходу сбылись предсказания Анархиста о том, что Нормандия была не о Донбассе, а о решении вопроса Германии и России о транзите газа.
По условиям "договоренности" украинский "Нафтогаз" возьмет на себя риски переходного периода. Об этом заявил глава российского газового регулятора Алексей Миллер.
Какое комильфо: газовый хаб - Германия, поставщик РФ, а отвечает за риски - Украина.
Также Нафтогазу дадут 3 ярда денег на новогодние премии, а Украина откажется от исков на 12 ярдов. Дело о 4 ярдах Яныка скромно выведено за скобки. Украина также отказывается от всех прочих исков.
Вице-премьер РФ уже похвалил гражданина Ермака (тень Зеленского)...
"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорености не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.
Тем временем в Борисполе полицейские заметили грузовик с которого разгружали елки. Водитель не смог предоставить документов, которые бы удостоверяли факт того, что эти елки срублены законно. Также патрульные обнаружили отсутствие обязательных чипов на деревьях.
Как-то незаметно на фоне йолок из Борисполя прошла новость о том, что существенные проблемы в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" были выявлены в результате стресс-тестирования...
Согласно опубликованному отчету о финансовой стабильности, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".
Вопрос в том, хватит ли мочи довести и продолжить...