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 Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом

В ходе отработки полицейские изъяли почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на 51 миллион гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на территории Украины продолжаются. "Мобильные группы полиции осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка

Всего с начала отработки у правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.

По фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов. По результатам выезда нарядов полиции и следственно-оперативных групп на места происшествия по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась.

"Полицейские обращаются ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, сообщайте на линию 102 для оперативного реагирования на такие события", - говорится в сообщении.

Также читайте: Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 21 декабря сообщил, что в Украине прекращена деятельность 5300 игорных заведений.

Источник: https://censor.net.ua/n3166734
 
 
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Радіо Свобода@radiosvoboda

У селі
Лісники під Києвом поліція не дозволила стелити асфальт, який мешканці купили
за свій кошт.
Жителі села підозрюють в куруванні діями правоохоронців
екскерівника Конституційного суду України Наталію Шапталу.
Мовляв, вона не
бажає, щоб повз її будинок їздили автівки.
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скоріше - сядуть юдьчині підставні. Як мінімум, ті самі бомжі, які їй на передвиборчу гонку мільони жертвували.
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Радіо Свобода@radiosvoboda

У селі
Лісники під Києвом поліція не дозволила стелити асфальт, який мешканці купили
за свій кошт.
Жителі села підозрюють в куруванні діями правоохоронців
екскерівника Конституційного суду України Наталію Шапталу.
Мовляв, вона не
бажає, щоб повз її будинок їздили автівки.
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Тю... Свого часу черновецький зліквідував трамвайний маршрут номер 27 щоби не їздив повз його будинку.
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Неожиданно полиция обнаружила незаконный игорный бизнес.
Тупые земрази вы достойны своего бубочки.
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А Янык и Порох, что белые и пушистые? Зе уничтожает игорку, а не твой порох.
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Зе уничтожает игорку? Интересно по какой причине?
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кеша! сакраментальное - "при порохе такого не было"...
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даже при яныке такого не было, а при зе такое стало
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Это точно как ЗЕбилы визжат -- "а вот при Парашенко так же плохо было". ЗЕбилятники даже не понимают что выходит они выбрали своего ЗЕкловуна шоб было так же как при Порошенко)))) ЗЕбилы такие ЗЕбилы..
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Так ты не просто порохобот, а еще и кацап!
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Это как все ЗЕбилы сепары и за мир с расиюшкой, и вообще ЗЕбилоскот сильно устал от войны смотря Скотов по Г+Г. Так же или ЗЕбилы ещё большие кацапы??
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Выходит что порохоботам вообще пофигу как было тогда и как сейчас, им главное чтобы в президентском кресле сидел Пороси, ведь любая рехворма превращается из перемоги в зраду и наоборот в зависимости от этого.
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Сепарок ЗЕбильный шо ты ноешь? Шо такое, барин тебя на корпоратив не пригласил, блинами с лопаты не угостил.
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У чувака ломка,а ты его политикой грузишь..)
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Дурацька Зевлада проколюється в дрібницях. Тому-що не знають арифметики! Новина для зе-лохів! Візьміть калькулятор і розділіть 50 млн на 5300! Що вийшло? Середня сума по одному казино! Виходить що в кожному казино вилучили в середньому мобільний телефон! (с)
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Лубянский стрелок с обычной полуавтоматической винтовкой продержался больше часа.
Я правильно понимаю, что если бы их было человек 10 с калашами, то перестрелка шла бы до сих пор, причём, с непредсказуемым итогом для чекистов?
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"Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом" - это они на самих себя дела заводят или сразу на авакова?
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250 дел против АВАКОВА ведет АВАКОВ? Взяткой отделается!
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Полиции подсказать фамилии тех, кто крышевал ?
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у порохоботов глаза на ж@пе))))))))))))
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Раньше почему не закрывал?
Не догадывался что там происходит?
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Всему свое время. Вы можете одновременно в магазине продукты покупать и дома ужин готовить?
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Какое время ЗЕбил..не смеши уже давно ясно шо твоя ЗЕшобла мафия похлеще Яныка. ЗЕбильное гебнявое...
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Вы хотите сказать, что почти шесть лет пребывания на посту министра МВД, Авакову было мало времени, чтобы понять зем занимаются в этих Космолотах, заполонивших города страны?!
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Так ведь здесь дело не в Авакове, а в Зелебобе.
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Но министр-то получается беспринципный, годами "не замечал" беззакония, о котором знают даже старшие школьники. Зачем же его держат на посту?
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А как вы думаете, если он то самое, что называется у старого пердуна Солженицына "стаа-аарый чекист". И нашим и вашим оказался хорош.
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Всё работает, хватит брехать ЗЕбил провокатор.
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Работает все кроме твоих мозгов, порохобот.
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Подожди... Возможно просто начнется выдача лицензий новым лицам
На youtube ролик был, что этим вопросом активно занимается Дубинский и рашка
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5300 игорных заведений и 4500 игорного оборудования? и 250 дел? всё правильно? )
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Кстати, кто видел, эти все "лото" на каждом углу по всем городам уже закрыты или лишь бравое очередное потужнє бла бла бла?
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У меня да, сегодня спецом проверил 2 заведения+сосед, работающий на автомате кассиром ещё вчера сказал, что йок, он даже был рад, говорит, мол какое-то время поработаю охранник, а там шеф сказал, мол видимо будем приобретать лицензию. Отаке.
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С лицензией еще не скоро, закон еще не приняли.
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Я пас, не разбираюсь в этом, на одном из заведений было написано сдаётся в аренду, второе было просто закрыто. Сфоткануть было лень, могу завтра если надо.
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Видать под наливайку аренда или под пивнуху.
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Разберуться. Свято место пусто не будет. Наливайка и так есть, зходишь, говоришь кодовое слово "мне по 40" и за 40 грн получаешь бутылку водяры.
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Представте собі: я виїзджаю на роботу в 6:30 ранку, а повертаюсь також, коли вже темно і мені особисто було ніколи, при нічній мряці(коли болотом закидає лобове скло та блистить асфальт і дурні переходять дорогу, де захочуть) , за кермом відствежувати відкриті чи закриті ті "лото".
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закрыли 5300, производств 250 а остальные пусть дальше работают? их трогать нельзя?
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Миха Чаплыга
2 год ·

РУБРИКА: "...Во-первых это красиво..."
Господин Аваков на глазах у изумленного клоуна, позиционирующего себя царем, провел встречу с послами большой семерки, четко обозначив, кто в стране Президент. Провел аккурат после ответки за провал закона об игорке.
Арсен Аваков провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского союза. "Провели итоговую встречу 2019 с послами G7 и ЕС...", - написал глава ведомства.
А в это время тот, кто при Авакове изображает из себя Президента, скромно ставил задачи перед своим послом...
Задачи по принуждению США к подаянию. Альпийское нищенство - святое дело (тм)
Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко. "Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.
Чуть позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, прозрев от наглости Авакова с послами (в ответку за наезд на игорку - показал, кто в доме отвечает за международку и кто настоящий президент) заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые по закону должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.
При этом Рябошапка скромно не уточнил фамилию главного... ))) Интеллигент наверное....
Чуть ранее Маркарова объявила технический внутренний дефолт, исполнив предсказание о нем, как следствие построения пирамиды МММ (ОВГЗ) в гос масштабах...
По-ходу сбылись предсказания Анархиста о том, что Нормандия была не о Донбассе, а о решении вопроса Германии и России о транзите газа.
По условиям "договоренности" украинский "Нафтогаз" возьмет на себя риски переходного периода. Об этом заявил глава российского газового регулятора Алексей Миллер.
Какое комильфо: газовый хаб - Германия, поставщик РФ, а отвечает за риски - Украина.
Также Нафтогазу дадут 3 ярда денег на новогодние премии, а Украина откажется от исков на 12 ярдов. Дело о 4 ярдах Яныка скромно выведено за скобки. Украина также отказывается от всех прочих исков.
Вице-премьер РФ уже похвалил гражданина Ермака (тень Зеленского)...
"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорености не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.
Тем временем в Борисполе полицейские заметили грузовик с которого разгружали елки. Водитель не смог предоставить документов, которые бы удостоверяли факт того, что эти елки срублены законно. Также патрульные обнаружили отсутствие обязательных чипов на деревьях.
Как-то незаметно на фоне йолок из Борисполя прошла новость о том, что существенные проблемы в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" были выявлены в результате стресс-тестирования...
Согласно опубликованному отчету о финансовой стабильности, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".
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Как начала , так и закончит! Имитация работы для получения зарплатного пособия...
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тобто поліція відкрила справи проти поліції))))
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Шановні не смішить пихву вона і так смішна))))
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У космолота настолько все плохо, что не хватает работников. Напишите в олх "космолот", куча объявлений о поиске работников в космолот
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Только с базара пришол ...месный гадюшник с игровыми автоматами по полной шурует в 2х точках..Пара автоматов прям на виду стоят в стеклянной такой рыгаловке, и напротив базара Космолот народ выходит заходит свободно...Киев если шо...
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Это месный мем, базаром на районе называют Сильпошку.. ну и там куча ларьков, и забегаловок - разливаек рядом....Я на базар вообще не хожу если шо...Давно и принципиально зарёкся ходить на базар.
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У нас зал с игровыми автоматами трудица в поте лица. Его по ходу маскировали типа под бар, там стойка для виду, какое то пойло продавали, но по факту тупо всё по кругу заставлено игровыми автоматами, может какая то схема типа оформляют как кафешку, а игровые автоматы идут как ресторанное оборудование ХЗ, ну типа мы не игровые мы кафешка по документам. Ради интереса просто заглянул, сидит пара рыл за автоматами играют. Если так подумать и даже поверить этому клоуну самокатчику Гончаруку что закрыли 5300 игровых заведений. так их наверно только в одном небольшом городе 5300. Это капля в море, смешно просто..
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250 уголовных дел, это наверное на клиентов кто много выйграл...
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В принципе - это положительный знак.
Вопрос в том, хватит ли мочи довести и продолжить...

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