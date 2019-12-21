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Все про:Львовщина (1799) ОГА (1564) отравление (1324)

 14 человек попали в больницу с отравлением после посещения ресторана на Львовщине, - департамент здравоохранения ОГА

14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения ресторана в Бориславе Львовской области.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент здравоохранения Львовской областной госадминистрации.

"В КНП ЛОС "Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" поступило сообщение о госпитализации в течение 11-12 декабря 2019 года в КНП "Центральная городская больница г. Борислава" БГС пациентов с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул", - говорится в сообщении.

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Все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе и употребляли пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда.

В материале большинства пациентов была высеяна Salmonella enterіtіdіs.

По состоянию на 20 декабря 14 пострадавших госпитализированы, еще один находится на амбулаторном лечении.

Источник: https://censor.net.ua/n3166733
 
 
 Топ комментарии
 
"культурная столица Украины" меня пугает все больше и больше, начиная с привокзального "евроремонта" где гранитная брусчатка была положена наверно одноруким мастером не вышедшим из запоя и заканчивая грязной торговкой на том же железнодорожном вокзале, "торгующей" бананами по...65(шестьдесят пять) гривен!
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Ну для Львівщини це - звичайна картина.
Доводилось там бувати проїздом у відрядженнях. Намагався там нічого не їсти в закладах громадського харчування.
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Ну для Львівщини це - звичайна картина.
Доводилось там бувати проїздом у відрядженнях. Намагався там нічого не їсти в закладах громадського харчування.
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"культурная столица Украины" меня пугает все больше и больше, начиная с привокзального "евроремонта" где гранитная брусчатка была положена наверно одноруким мастером не вышедшим из запоя и заканчивая грязной торговкой на том же железнодорожном вокзале, "торгующей" бананами по...65(шестьдесят пять) гривен!
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А чего, мокша, ты украинские бананы во Львове покупаешь? На ********* санкции😁😁😁?
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"украинские бананы"_________да ты не только вонючий, а и тупой до неприличия!
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Может стоит помыть клаву от мусора или твоих испражнений , глядишь и вонять меньше будет 😁😁😁
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Твой мой сам. И не забудь с кадыровской пляшечки слезть. Пригораешь зебил☝️☝️☝️
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Та то тi мишебраття. Наормили, гiвом. Не кушайте мишебратьське.
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На западной народ в кафешках откровенно офуел.
Год назад брал в одном заведении приличную пиццу.
Месяц назад заказал такую же, но побогаче.
Мне буркнули, что это будет дороже.
В результате я получил пиццу дороже, в которой кроме теста и кетчупа вообще ничего не заметил.
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Воооооттт, а если бы ели пальмовое масло от РФ то такого бы и не было. Думайте кто враг . Бла, бла, есле чё.
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Ну на то они и столовые рестораны чтобы травиться. У нас же люди настолько жадные что даже водку из стаканов обратно в бутылку сливают и опять продают.
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"При 60 градусах сальмонелла погибает через час, при 80 градусах - в течение 3 минут."
(Медицинская энциклопедия)
😲🙄😳
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у хорошей хозяйки за год пуд грязи сьешь, а не у хорошей?
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А ПОТОМ НОЮТ ЧТО БИЗНЕС КОШМАРЯТ! ДАК НАУЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО А НЕ ЛЮДЕЙ ТРАВИТЬ!
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научитесь себя любить и не есть де попадя - шаурма, шаурма... из крыс....
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Да тут что не рыгаловка то ресторан. Принесут какого то говна на тарелке кусок а цену заломят как в Парыже. Поетому кроме бокала вина или кофе я ничего в наших рэсторанах не употребляю.
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можно и ресторан и даже совсем неплохо иногда,
но ресторан который ты знаешь и в котором уверен...
а если нет? - боже упаси туда детей...
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Десь у Львові..

- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
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Тобі - щуряча отрута, кацапчику!
Смачного!
🤗
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