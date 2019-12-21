 14 человек попали в больницу с отравлением после посещения ресторана на Львовщине, - департамент здравоохранения ОГА

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент здравоохранения Львовской областной госадминистрации.

"В КНП ЛОС "Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" поступило сообщение о госпитализации в течение 11-12 декабря 2019 года в КНП "Центральная городская больница г. Борислава" БГС пациентов с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина и мальчик скончались, беременная женщина попала в реанимацию после отравления угарным газом в Харькове,- ГСЧС

Все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе и употребляли пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда.

В материале большинства пациентов была высеяна Salmonella enterіtіdіs.

По состоянию на 20 декабря 14 пострадавших госпитализированы, еще один находится на амбулаторном лечении.