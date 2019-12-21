 14 человек попали в больницу с отравлением после посещения ресторана на Львовщине, - департамент здравоохранения ОГА

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент здравоохранения Львовской областной госадминистрации.
"В КНП ЛОС "Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" поступило сообщение о госпитализации в течение 11-12 декабря 2019 года в КНП "Центральная городская больница г. Борислава" БГС пациентов с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе и употребляли пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда.
В материале большинства пациентов была высеяна Salmonella enterіtіdіs.
По состоянию на 20 декабря 14 пострадавших госпитализированы, еще один находится на амбулаторном лечении.
Доводилось там бувати проїздом у відрядженнях. Намагався там нічого не їсти в закладах громадського харчування.
Год назад брал в одном заведении приличную пиццу.
Месяц назад заказал такую же, но побогаче.
Мне буркнули, что это будет дороже.
В результате я получил пиццу дороже, в которой кроме теста и кетчупа вообще ничего не заметил.
столовыерестораны чтобы травиться. У нас же люди настолько жадные что даже водку из стаканов обратно в бутылку сливают и опять продают.
(Медицинская энциклопедия)
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но ресторан который ты знаешь и в котором уверен...
а если нет? - боже упаси туда детей...
- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
Смачного!
🤗