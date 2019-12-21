 Предприятия недополучат 150 млрд грн и не смогут расплатиться с работниками, подрядчиками и поставщиками, - Каленков об отмене возмещения НДС

Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, информирует Цензор.НЕТ.
"Для нас это была шокирующая информация. Фактически сейчас предприятия, руководство предприятий находятся в состоянии чрезвычайного положения. Это неожиданный, спровоцированный и, я бы даже сказал, подлый шаг со стороны Фискальной службы. Уже несколько лет мы получаем возмещение НДС, фактически это наши деньги, которые возвращаются нам от государства своевременно, на эти деньги рассчитывают", - рассказал он.
По словам Каленкова, со второй половины этого года отрасль уже находится в состоянии кризиса - все предприятия металлургические с начала года в убытках.
"Но все равно предприятия работают, стараются сохранять рабочие места, выплачивать зарплату, поддерживая регионы присутствия. В состоянии кризиса у предприятия нет дополнительных финансовых ресурсов - платежи приходят, тут же платежи уходят, все идет по графику. И в этой ситуации узнать о том, что государство, не выполняя свои обязательства, не будет платить более 1,5 миллиарда гривен, - всех это просто повергло в шок", - подчеркнул Каленков.
Он отметил, что отменой возмещения НДС государство фактически запускает спираль неплатежей.
"К чему это приведет? Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники - заработные платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам - денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали, - их сейчас просто нет… У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать. Поэтому я говорю именно о чрезвычайном положении. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы донести эту позицию для всех, кто принимает решение в государственной власти", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".
Напомним, ранее стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий. Так, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.
Зебилы должны страдать, им это этого хуже не будет, а мы хоть посмеемся
Содержание Офиса президента при Зеленском оказалось дороже, чем при Порошенко
21.12.2019, 17:00 • 472 • 1
Расходы на содержание Офиса президента и деятельность главы государства за 5 месяцев каденции шестого президента Украины Владимира Зеленского составили 353 миллиона гривен, что на 27 млн дороже, чем содержание Администрации президента при пятом главе государства Петре Порошенко.
Соответствующая информация опубликована на сайте Государственной казначейской службы, сообщает strana.ua.
По месячными отчетами о выполнении Государственного бюджета Украины расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и его Администрации за первые пять месяцев текущего года (с января по май) составляют 325 300 000 гривен.
Скриншот: treasury.gov.ua
Через пять месяцев сумма использованных средств составила 678 400 000 гривен, следовательно, за аналогичный период Офис Зеленского потратил на 27 миллионов больше, чем Администрация Порошенко.
Скриншот: treasury.gov.ua
Отметим, ранее Зеленский неоднократно заявлял о необходимости сокращения расходов на чиновников.
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"Страна"
От тепер фразу "при Порохе такой зуйни не было" все складніше спростувати.
Зе не Порох, так. Усе пустив по хмизді в турборежимі.