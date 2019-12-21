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Все про:адвокат (1223) залог (383) Одесса (5850)

 Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога - 768 400 гривен - за адвоката Чибирдина

Адвокат Александр Чибирдин с марта 2017 года содержался в следственном изоляторе Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), в октябре 2019 года суд впервые удовлетворил просьбу защитников Чибирдина об альтернативной мере пресечения в виде залога. В начале декабря председатель НААУ объявил открытый сбор средств для залога, необходимого для освобождения адвоката из СИЗО. Пожертвования аккумулировались в Благотворительном фонде помощи адвокатам. Собранных средств было недостаточно, поэтому была задействована помощь Высшей школы адвокатуры, благодаря чему стало возможным внесение залога.

"Дело адвоката Чибирдина с момента его начала находилось в постоянном фокусе внимания Национальной ассоциации адвокатов. О нарушении его профессиональных прав систематически сообщали не только в правоохранительные органы Украины, но и в международные институты. В 2018 году о этой ситуации было направлено обращение уполномоченному представителю управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что случай Чибирдина постоянно фиксировался в тематических отчетах НААУ по нарушениям прав адвокатов в Украине.

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"Нарушение прав адвокатов в Украине, к сожалению, - распространенная практика, а отдельные вопиющие случаи вызывают международный резонанс. Для Национальной ассоциации адвокатов приоритетной задачей является защита профессиональных прав и гарантий каждого адвоката. В данной ситуации мы приложили максимальные усилия для того, чтобы добиться судебного решения о возможности внесения залога и собрали необходимую сумму. НААУ будет внимательно относиться к дальнейшему расследование против адвоката Чибирдина", - прокомментировала эту ситуацию председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова.

Источник: https://censor.net.ua/n3166731
 
 
 Топ комментарии
 
😁 ну МЛЯТЬ майже святий... Хоча за цей час прокуратура і менти могли би і довести провину, якщо вона є.
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Извиняй, ты слишком уж примелькался на форуме, а учитывая, что ты из 461тысячных и без френдов....Слишком топорно работаете, ребятки.
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24.45% = 4.5 мільйонів.
А «461тысячных», це ти про $4000 ?
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А что не так? Я до 2010 и раньшиме считал, что многим нужна психиатрическая помощь. Плохо, что очень многим.
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Ты не понял. Вероятность того, что ты-бот гораздо ниже, чем у того, о котором я говорил. Теперь понятнее?PS насчёт того чем у меня в комментах попахивает-дело твоё, тут высказываются свободно
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А тебе сюди хтось смотрящим поставив?
Чи ти з дєдов стукачів приклад береш?
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Зе-Зе муха, яку від лайна не відтягнеш за вуха ))
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обвиняется в мошенничестве, и создании преступного сообщества..
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Знайшов вже інфо. Там і шахрайство, і розбій, і ще купа ніштяків.
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😁 ну МЛЯТЬ майже святий... Хоча за цей час прокуратура і менти могли би і довести провину, якщо вона є.
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Одеська прокуратура. Одеська поліція. Одеський адвокат. Як вважаєте, вони всі знайомі?
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Не знаю ситуації. Але судячи з того, що Ви написали то це все кримінальна сєпарня...
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А шо за чалавек??
Шото Я про..щелкал..
🤔
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Звичайно, що ти "щьолкал" по бокалу фальсифікованого віски🍶
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да как обычно, бАрец с режЫмом. Хз с каким, но главное борец. Деньги давайте короче.
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срепохрень, ну не всем же подлизывать режиму, ты и сам справляешься Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога - 768 400 гривен - за адвоката Чибирдина - Цензор.НЕТ 6651
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Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти - к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна..
А ти лизунчик..
🤗
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Так це про тих, хто вміє думати! Тобі можна не турбуватися😊
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я так понял, 768 400 гривен пошли не только на "залог"...
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-- да, так вот: про суды и адвокатов... *)
Тут, какая-то модерская шкура, банит меня -- как дети в школу ходят -- токо без каникул...
...то ли недоросль толстожопый, то ли дочь-невеста -- вся в прыщах?

Я без обидок -- иногда и самому хочется забаниться отсель -- особенно в свете последнего мрака...
Так вот -- сообщаю грубо и официально: Завтра, перед обедом, ко мне прибывает моя Любимая -- из-за вашего Бугра.

...а послезавтра, мы с ней отбываем в средиземноморский корабельный вояж, по самым тёплым местам, барам и пляжам ... -- нам есть о чем пошептаться надосуге... -- мы ж соскучились! -- это у нас регулярно...*)
До 7 января -- я добровольно ухожу в бан! ...и нехай теперь модеры клевещут, шо это они мне всё устроили, а не я им...*)
Всех Наших с Рождеством, НГ, и снова с Рождеством! ...ещё услышимся... *)

Прорвёмся!
Слава Україні!
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