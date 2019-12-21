 Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога - 768 400 гривен - за адвоката Чибирдина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), в октябре 2019 года суд впервые удовлетворил просьбу защитников Чибирдина об альтернативной мере пресечения в виде залога. В начале декабря председатель НААУ объявил открытый сбор средств для залога, необходимого для освобождения адвоката из СИЗО. Пожертвования аккумулировались в Благотворительном фонде помощи адвокатам. Собранных средств было недостаточно, поэтому была задействована помощь Высшей школы адвокатуры, благодаря чему стало возможным внесение залога.
"Дело адвоката Чибирдина с момента его начала находилось в постоянном фокусе внимания Национальной ассоциации адвокатов. О нарушении его профессиональных прав систематически сообщали не только в правоохранительные органы Украины, но и в международные институты. В 2018 году о этой ситуации было направлено обращение уполномоченному представителю управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что случай Чибирдина постоянно фиксировался в тематических отчетах НААУ по нарушениям прав адвокатов в Украине.
"Нарушение прав адвокатов в Украине, к сожалению, - распространенная практика, а отдельные вопиющие случаи вызывают международный резонанс. Для Национальной ассоциации адвокатов приоритетной задачей является защита профессиональных прав и гарантий каждого адвоката. В данной ситуации мы приложили максимальные усилия для того, чтобы добиться судебного решения о возможности внесения залога и собрали необходимую сумму. НААУ будет внимательно относиться к дальнейшему расследование против адвоката Чибирдина", - прокомментировала эту ситуацию председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова.
А «461тысячных», це ти про $4000 ?
Чи ти з дєдов стукачів приклад береш?
Шото Я про..щелкал..
🤔
А ти лизунчик..
🤗
Тут, какая-то модерская шкура, банит меня -- как дети в школу ходят -- токо без каникул...
...то ли недоросль толстожопый, то ли дочь-невеста -- вся в прыщах?
Я без обидок -- иногда и самому хочется забаниться отсель -- особенно в свете последнего мрака...
Так вот -- сообщаю грубо и официально: Завтра, перед обедом, ко мне прибывает моя Любимая -- из-за вашего Бугра.
...а послезавтра, мы с ней отбываем в средиземноморский корабельный вояж, по самым тёплым местам, барам и пляжам ... -- нам есть о чем пошептаться надосуге... -- мы ж соскучились! -- это у нас регулярно...*)
До 7 января -- я добровольно ухожу в бан! ...и нехай теперь модеры клевещут, шо это они мне всё устроили, а не я им...*)
Всех Наших с Рождеством, НГ, и снова с Рождеством! ...ещё услышимся... *)
Прорвёмся!
Слава Україні!