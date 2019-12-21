 Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога - 768 400 гривен - за адвоката Чибирдина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), в октябре 2019 года суд впервые удовлетворил просьбу защитников Чибирдина об альтернативной мере пресечения в виде залога. В начале декабря председатель НААУ объявил открытый сбор средств для залога, необходимого для освобождения адвоката из СИЗО. Пожертвования аккумулировались в Благотворительном фонде помощи адвокатам. Собранных средств было недостаточно, поэтому была задействована помощь Высшей школы адвокатуры, благодаря чему стало возможным внесение залога.

"Дело адвоката Чибирдина с момента его начала находилось в постоянном фокусе внимания Национальной ассоциации адвокатов. О нарушении его профессиональных прав систематически сообщали не только в правоохранительные органы Украины, но и в международные институты. В 2018 году о этой ситуации было направлено обращение уполномоченному представителю управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что случай Чибирдина постоянно фиксировался в тематических отчетах НААУ по нарушениям прав адвокатов в Украине.

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"Нарушение прав адвокатов в Украине, к сожалению, - распространенная практика, а отдельные вопиющие случаи вызывают международный резонанс. Для Национальной ассоциации адвокатов приоритетной задачей является защита профессиональных прав и гарантий каждого адвоката. В данной ситуации мы приложили максимальные усилия для того, чтобы добиться судебного решения о возможности внесения залога и собрали необходимую сумму. НААУ будет внимательно относиться к дальнейшему расследование против адвоката Чибирдина", - прокомментировала эту ситуацию председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова.