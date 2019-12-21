 Враг применил минометы калибра 120 мм возле Крымского, с начала суток на Донбассе - без потерь, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь по позициям ВСУ в районе Крымского (из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, 12 мин) и Зайцево (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).
Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил у Новотроицкого (из станковых противотанковых гранатометов) и дважды вблизи Песков (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 21 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, незаконные вооруженные формирования 20 декабря 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму
а если Украина, во время войны с кацапней, мышебратается с ней же,
то думаю есть тока один рыжий американец, который "возможно" етому порадуется.
большинству по барабану, те шо вроде меня возмущены....
но то такое....
А еще обратите внимание каждый день обстрелы по шесть раз и у нас нет потерь только боевые травмы а госпитали поступления то есть информация подается искаженная они понимают что недовольство их импотенцией очень напрягает народ
В пятницу, 20 декабря, в Днепре приземлился военный вертолет с раненным украинским защитником на борту. За считанные минуты, с сиренами и в сопровождении полиции, автомобиль скорой помощи доставил бойца в областную офтальмологическую больницу, где его ждала длинная и тяжелая ночь в операционной.
"При наблюдении в оптическое устройство боец получил поражение сетчатки глаза - противник использовал лазерное оружие для пресечения осмотра своих позиций. Военнослужащего направили офтальмологию, где сейчас он находится под присмотром опытных медиков. Мы искренне верим в стойкость Героя - он обязательно поправится. Вся Украина тихонько за него молится." - говорится в сообщении