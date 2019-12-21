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 Враг применил минометы калибра 120 мм возле Крымского, с начала суток на Донбассе - без потерь, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня шесть раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь по позициям ВСУ в районе Крымского (из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, 12 мин) и Зайцево (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил у Новотроицкого (из станковых противотанковых гранатометов) и дважды вблизи Песков (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 21 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, незаконные вооруженные формирования 20 декабря 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму

Источник: https://censor.net.ua/n3166730
 
 
 Топ комментарии
 
То нас обстрілюють забороненої зброєю, а гаранту ніколи - він на корпоративі.
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Якщо бажають миру, то вороги домовляються! При порушенні домовленостей, коли вороги стріляють - попередні домовленості юридично не існують. Ви кажете, що стріляли із забороненої зброї?
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То нас обстрілюють забороненої зброєю, а гаранту ніколи - він на корпоративі.
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Обмивають газову сдєлку с русскімі товаріщами. Ну, те, що попутно кінули США.
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от кому кому а США точно до етой сделки дела нет, если мы об економике сейчас.
а если Украина, во время войны с кацапней, мышебратается с ней же,
то думаю есть тока один рыжий американец, который "возможно" етому порадуется.
большинству по барабану, те шо вроде меня возмущены....
но то такое....
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Якщо бажають миру, то вороги домовляються! При порушенні домовленостей, коли вороги стріляють - попередні домовленості юридично не існують. Ви кажете, що стріляли із забороненої зброї?
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когда главнокомандующий зеро и не имеет воли то и военные решения у него такие же никакие лапки верх и молчать в тряпочку
А еще обратите внимание каждый день обстрелы по шесть раз и у нас нет потерь только боевые травмы а госпитали поступления то есть информация подается искаженная они понимают что недовольство их импотенцией очень напрягает народ
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"Пєрєміріе", ля, "просто пєрєстать стрєлать" казали вони... Дякувати Богу, що ніхто не загинув. Ось і вилазе на зовні "парижський договорняк" нормандського формату. Газ вже "злили", технічний дефолт маємо і вже живемо за рахунок січня, а "новьіє ліца" корпоративчик на мільон влаштовують... Нормуль! Це ж не "барига", що за свої на Мальдіви раз за п'ять років з'їздив, цим можна, бо вони ж бубочки... Їжте, падлюки зелені, щоб вам повилазило!
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Враг применил минометы калибра 120 мм возле Крымского, с начала суток на Донбассе - без потерь, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9064

В пятницу, 20 декабря, в Днепре приземлился военный вертолет с раненным украинским защитником на борту. За считанные минуты, с сиренами и в сопровождении полиции, автомобиль скорой помощи доставил бойца в областную офтальмологическую больницу, где его ждала длинная и тяжелая ночь в операционной.
"При наблюдении в оптическое устройство боец получил поражение сетчатки глаза - противник использовал лазерное оружие для пресечения осмотра своих позиций. Военнослужащего направили офтальмологию, где сейчас он находится под присмотром опытных медиков. Мы искренне верим в стойкость Героя - он обязательно поправится. Вся Украина тихонько за него молится." - говорится в сообщении
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Нужно просто перестать стрелять... 😎
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