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Все про:Минобороны (6182) мошенничество (762) правоохранительные органы (717) Военная прокуратура (819) ГП Антонов (1)

 Бывшего начальника военного представительства Минобороны подозревают в завладении более чем 4 млн грн средств ГП "Антонов"

По версии военной прокуратуры, экс-начальник 615 Военного представительства Министерства обороны с 2009 по 2017 год завладел более чем 4 млн гривен ГП "Антонов".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Полковник убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП "Антонов" с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения. Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени. Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей. Полученные за ними средства присваивал и использовал на собственные нужды", - сказано в сообщении.

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Бывшему начальнику военного представительства сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно).

Следствие в этом производстве уже закончено, сторона защиты получила доступ к материалам.

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Военная прокуратура Киевского гарнизона также будет добиваться возмещения материального ущерба и подготовила соответствующий гражданский иск, добавили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3166728
 
   
 Топ комментарии
 
Нівєрюяусьоврьоті!
При 🐷 ніхто і нічо не вкрав!!
🤑
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А за этого сывочолый гэтьман залог внесет? Порохоферма за его свободу взывать на "Цензоре" будет?
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Ты порохофоб, при Нём такого не было!Ты огенд крЫмля, шататель будко-лодки и вообще если не хрю-хрю, то пустые!
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Нівєрюяусьоврьоті!
При 🐷 ніхто і нічо не вкрав!!
🤑
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Ты порохофоб, при Нём такого не было!Ты огенд крЫмля, шататель будко-лодки и вообще если не хрю-хрю, то пустые!
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Зебилы лелеют образ врага. Это не Путин - это Порошенко.
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А почему бы одному благородному дону не пойти в спам благодаря другому благородному дону?
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А что, Путин деребанил украинскую казну?
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А как же быть с Вакарчуком? Тимошенко? Вы там от Путина отвлекаете внимание обдрачивая Порошенко, который был лучше Зеленского.
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???
Нульовкам вибачу..тільки Вам...))
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Просто кожен начальник прагне зібради декілька десятків мільйонів баксів із власного високого крісла. Таке життя. А колари партій ,така єрунда.
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Настоящий полковник. А если посадят,то?"Полковнику никто не пишет?"
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Ага, щас, умный какого, метр кирпича насквозь. Миномёт от Пашинского надо давать.
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Она вообще думала, что Горловка это такой вид минета (с) мультик от Ирены Карпы про Штепу Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5312
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Я о Т.Чорноволихе..
Када она палучили лейтенанта артиллерии, то узнала,
шо миномет енто не миньет и не миньон..))
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Саперскую лопату!!
Нюю, заточить..))
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А за этого сывочолый гэтьман залог внесет? Порохоферма за его свободу взывать на "Цензоре" будет?
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Ха. Встречный вопрос: сколько соевые с ботофермы внесут за сивочолого?Вангую: ни-фи-га!
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Це дуже добре.
Потрібно виводити підбарижників на чисту воду.
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не дали жить пацану по-новому как бпп и розен...ти)))) Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5393 Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5393
печаль бяда Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 2018
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Кстати, а где петюнины?Чего такая подозрительная тишина в их рядах?Один Максимка дизайнер намалевался и всьо.
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А шо дають?
Макарони!
А бациллу?
Бацилла тільки в Бога та в начальства! (c) Митець Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 4332
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Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей./ Военпред прост как редиска и незатейлив как грабли-сажай нехочу.Это не Коломойский с 5,5 млрд ворованных долларов и даже не Герус: Андрій Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход. Владельцу диплома университета Соломона даже попиариться не на чем.
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Всім відомо, що начальник при Питру Аліксєйовичу красти не міг!! Бу у нього руки одрубані!!! Ето палітічєскоє пріслєдованіє!!!
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