 Бывшего начальника военного представительства Минобороны подозревают в завладении более чем 4 млн грн средств ГП "Антонов"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Полковник убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП "Антонов" с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения. Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени. Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей. Полученные за ними средства присваивал и использовал на собственные нужды", - сказано в сообщении.

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Бывшему начальнику военного представительства сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно).

Следствие в этом производстве уже закончено, сторона защиты получила доступ к материалам.

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Военная прокуратура Киевского гарнизона также будет добиваться возмещения материального ущерба и подготовила соответствующий гражданский иск, добавили в пресс-службе.