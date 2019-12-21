 "Украинская делегация - молодцы", - вице-премьер РФ Козак похвалил участников газовых переговоров от Украины

Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вчера, когда закончили переговоры (о транзите газа. – Ред.), подписали, я сказал, что мы открыли "форточку возможностей", и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам", - сказал Козак.

Российский вице-премьер предложил сделать все возможное, чтобы "эта форточка стала дверью".

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"У нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно, при наличии политической воли, если не шарахаться из одной крайности в другую, как часто бывает, то можно спокойно найти решения в интересах и российских, и украинских граждан", - заявил Козак, отметив, что "украинская делегация - молодцы".

"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договоренности не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.

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