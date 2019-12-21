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 "Украинская делегация - молодцы", - вице-премьер РФ Козак похвалил участников газовых переговоров от Украины

Подписав договоренности о транзите газа, Украина и Россия открыли "форточку возможностей" для решения самых разных вопросов в будущем.

Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вчера, когда закончили переговоры (о транзите газа. – Ред.), подписали, я сказал, что мы открыли "форточку возможностей", и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам", - сказал Козак.

Российский вице-премьер предложил сделать все возможное, чтобы "эта форточка стала дверью".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд, - Оржель

"У нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно, при наличии политической воли, если не шарахаться из одной крайности в другую, как часто бывает, то можно спокойно найти решения в интересах и российских, и украинских граждан", - заявил Козак, отметив, что "украинская делегация - молодцы".

"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договоренности не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.

Также на Цензор.НЕТ: Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3166727
 
   
 Топ комментарии
 
Если тебя хвалит враг, а вы радуетесь, будьте уверены - вы неизлечимый идиот...
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Слили все позиции, конечно молодцы. С точки зрения кацапов
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"Украинская делегация - молодцы", - вице-премьер РФ Козак
ЛУЧШЕ И НЕ СКАЖЕШЬ про зебилов
...
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порохоботы медленно превращаются, превращаются порохоботы.... в зрадойо-ские мокасины!
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Интересно а все зебилье успеет через ту форточку сипатся... а если стефанчук или юзик первыми полезут да застрянут?
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ты бы о себе озаботился, успеешь ли ты - вот главный вопрос для тебя
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Нет ни причин... ни предпосылок для меня... ни каких..
А вот зеленое стадо то уже их имеет... и не мало...
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Ну так скажи... а то ты сильно упоротый...
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конечно похвлит за уступку 12 миллиардов долларов под неизвестно что..))
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зы, как бы громко ни визжали смердячие порохоботы, а все же их коллеги кацапы визжать намного громче по поводу тотального поражения перед Украиной и сяплят проклятия на голову кремлевско-газпромовских властей намного круче жалки порохоботских пуков в сторону Зеленского "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України - Цензор.НЕТ 8925 "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України - Цензор.НЕТ 8925 "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України - Цензор.НЕТ 8925
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да, это правда - ты сморознул какую то дичь. Можешь мне привести пример, чтоб где-то в свинорашке говорили об "поражении России"?
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Во время войны - слушать новости врага - это зомбирование.
А на их основе делать оценку действий своих бойцов - это зрада.

Это как Берии делать выговоры Штирлицу на основании похвал Мюллера. Штирлиц ведь был на хорошем счету у фашистов!
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Вони зараз зіллються в екстазі. Пуйло теж задоволене. 19 декабря 2019 "Путин ответил на просьбу охарактеризовать Зеленского :"Прошел отбор". "Мир, дружба, кукуруза", з вбивцями українців
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значит на условиях выгодных России договорились
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сколько там коломоша говрил стоит Украинское позитивное отношение. эх, не хочу вас огорчять, это не срусня заплатит а вы сами вместо их, а что? так это по их народу и замислу предусмотренно.
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порохоботы, может Витренке и Коболеву еще премий выдать?
вы же так горячо и страстно поддерживали, и коболева и витренко и их премии...
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Я могу вам свою подарить грамоту,работал в колхозе и председатель колхоза сказал .что с этой грамотой я могу в любом столетии получить продукты колхоза по очень низким ценам.Она мне не нужна могу дать вам грамоту и пол ведра перловки "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України - Цензор.НЕТ 796
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Санкції США є серйозним втручанням у справи ЄС - віце-канцлер Німеччини....германская Фея уже совсем съехала с катушек и подбирается к своему другу кремлёвскому Фюреру по складу ума,так перешагнула Украину ,что засветилась своими репитузами
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там все кацапы счас воют и сыплют проклятия на голову гаспрому и посыпают голову жидким кафном
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Опять еРМАК! Настораживают меня эти "козачьи" похвалы, подвохом попахивают.
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Это будет занятное зрелище... когда жирная жопа стефанчука застрянет в форточке... а все остальное зеленое стадо будет метаться вокруг нее...
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слушай, ты того... ну... того... правильной ориентации будешь?
минимум второй раз мечтаешь о крепко зафиксированной жопе Стефанчука...
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Жопа у этой жирной свиньи большая... на много раз упоминать хватит...
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жениться тебе надо
ну или выйти замуж
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Ну так женись зебилушка... или выйди замуж... я тебе не мешаю...
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Как же вы зелетвари совецкие пенсионеры достали, уже болит палец вас уродов банить, а вы лезете и лезете. Думайте о Боге, год два, и скоро же сдохните, и денег заработанных не нужно будет.
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Через ту "форточку возможностей", яка відкрилась, кацапи маєть надію знов посадити Україну на газову голку.
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...Политолог и блогер Тарас Черновил в своем блоге пишет о том, что который день подряд в сети продолжается обсуждение, на первый взгляд, абсолютно дикого, бескультурного и «ватного» интервью отца шестого президента Украины Александра Зеленского.По словам политолога, напрасно большинство пользователей соцсети обрушилось с критикой на Зеленского, в то время, когда, наоборот, нужно поддержать Зеленского старшего. Он назвал тех, в ком в его сын разочаровался, биомассой. И вряд ли можно сказать, что он не прав или оскорбил кого-то своей оценкой, ведь мудрые вряд ли бы сделали такой выбор 21 апреля.
Черновил отмечает, слова отца Зеленского - лучшая оценка всем тем, кто голосовал за новую власть, от той же «зеленой команды». Только пока их избиратели слепо восхваляют каждый шаг своего кумира, их обзывать нецелесообразно. Когда же уже окончательно разочаруются, то уже можно сказать о них всю правду. Ведь нормальный человек биомассой за полгода не становится, и господин профессор Зеленский об этом тоже знает.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347896-politolog_naprasno_vse_obrushilisj_s_kritikoj_na_ottsa_zelenskogo__gospodin_professor_skazal_pravdu
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...кремль сегодня торжествует, развели лохов ушастых по полной..и с 22 млрд. спрыгнули и условия свои защитили...качаем газ теперь на шару...казак ихонный кланяться велел и виват ермаку нашему кричать...
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Урра! Обдурили кацапів! А як нащот спільні військові навчання провести і Парад пабєди з бєссмєртним полком? Оце буде многоходовочка!
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За 12 лярдов которые Моника простила пуйло ее повесят как Муссолини верх ногами
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Похвала от подлого врага хуже пощечины)). Видать, где то Зе лоханулся.
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Це просто якесь страшне кіно і воно має закінчится! Треба НЕГАЙНО повертати Пороха, поки він ще хоч якось може врятувати Україну!
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кацапи хвалять не суперників, кацапи хвалять холуїв
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