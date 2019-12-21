 "Украинская делегация - молодцы", - вице-премьер РФ Козак похвалил участников газовых переговоров от Украины

Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы вчера, когда закончили переговоры (о транзите газа. – Ред.), подписали, я сказал, что мы открыли "форточку возможностей", и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам", - сказал Козак.
Российский вице-премьер предложил сделать все возможное, чтобы "эта форточка стала дверью".
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"У нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно, при наличии политической воли, если не шарахаться из одной крайности в другую, как часто бывает, то можно спокойно найти решения в интересах и российских, и украинских граждан", - заявил Козак, отметив, что "украинская делегация - молодцы".
"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договоренности не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.
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А вот зеленое стадо то уже их имеет... и не мало...
А на их основе делать оценку действий своих бойцов - это зрада.
Это как Берии делать выговоры Штирлицу на основании похвал Мюллера. Штирлиц ведь был на хорошем счету у фашистов!
вы же так горячо и страстно поддерживали, и коболева и витренко и их премии...
минимум второй раз мечтаешь о крепко зафиксированной жопе Стефанчука...
ну или выйти замуж
Черновил отмечает, слова отца Зеленского - лучшая оценка всем тем, кто голосовал за новую власть, от той же «зеленой команды». Только пока их избиратели слепо восхваляют каждый шаг своего кумира, их обзывать нецелесообразно. Когда же уже окончательно разочаруются, то уже можно сказать о них всю правду. Ведь нормальный человек биомассой за полгода не становится, и господин профессор Зеленский об этом тоже знает.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347896-politolog_naprasno_vse_obrushilisj_s_kritikoj_na_ottsa_zelenskogo__gospodin_professor_skazal_pravdu
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