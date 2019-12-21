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Все про:космос (615) США (15940) Трамп (2705)

 Трамп объявил о создании Космических войск

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск. Их возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Об этом американский лидер заявил во время церемонии подписания военного бюджета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется "Космические силы"", - сказал Трамп.

"На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности американское превосходство в космосе абсолютно необходимо. Мы лидируем, но недостаточно, но очень скоро мы будем лидировать. Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать высшие позиции", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2"

Президент США также заявил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят $40 миллионов. В состав Космических сил войдут около 16 000 военнослужащих и гражданских лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3166726
 
   
 Топ комментарии
 
тю.. путин говорит у них уже давно космические войска есть, даже мультики показывал
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Мир ненадо - достаточно загасить одну Козломордию.
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Все оружие применяемое на Земле фактически не применимо космосе, что имеется под космическими войсками не понятно, это скорее всего кабинетные воины с компом подключенным к спутнику.
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Главное чтоб наши чиновники не догадались "создать" *Межгалактические войска*..., а то снова деньги выделят на хлопушку и успешно "освоят")))
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