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 Мужчина стрелял из травмата на пр. Курбаса в столице, двое ранены

В Святошинском районе столицы злоумышленник во время конфликта с двумя мужчинами открыл огонь из травматического пистолета. У одного из пострадавших - ранения глаза, обеих ног и грудной клетки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате происшествия 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте", - сказано в сообщении.

Нарушителя задержали на месте. Это житель столицы. Ему 49 лет, и ранее у него не было проблем с законом.

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"У мужчины, на которого указали свидетели, мы обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте мы обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу", - рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

Производство ведут по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3166725
 
 
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Надеюсь, один из раненых - "стрелок"... Не спилил мушку...
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Не нужно спешить называть его злоумышленником.
Вполне возможно, что он ветеран или волонтер, а те двое - корреспонденты.
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Невиновен,в Киеве можно стрелять даже боевыми - это закон паршивинского.
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Такі от вони - нинішні реалії життя....... "дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги.
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А сколько в Лахте доплачивают типа "за знание украинского языка"?
Тоже хочу стать кремлеботом, я порядочная скотина!
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Порядочная в смысле изрядная или я что-то неправильно понял?
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Как обычно только громкие заголовки... Сути 0. Подробностей 0. Как дело было никто не знает, но это не проблема, сейчас эксперты все пояснят
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почему то часто из травмата попадают именно в глаз, а из рогатки тока в него.
карма какая то....
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"Нарушителя" задержали на месте! Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено - Цензор.НЕТ 5773Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено - Цензор.НЕТ 5773Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено - Цензор.НЕТ 5773Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено - Цензор.НЕТ 5773 - ну фсе, планктон может спать спокойно.
В этой стране если достал - сразу "нарушитель"
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