 Мужчина стрелял из травмата на пр. Курбаса в столице, двое ранены

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате происшествия 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте", - сказано в сообщении.

Нарушителя задержали на месте. Это житель столицы. Ему 49 лет, и ранее у него не было проблем с законом.

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"У мужчины, на которого указали свидетели, мы обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте мы обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу", - рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

Производство ведут по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.