 Налоговая в условиях падения поставок начислила за ноябрь на 23,6% больше НДС, чем год назад, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, за ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) составила 21,9 млрд грн. Это почти на 4,2 млрд грн, или на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2018 (17,8 млрд).
Начисления выросли даже при уменьшении объемов поставок – они снизились на 40,4 млрд грн, или на 5%.
"Благодаря эффективным мерам по администрированию, активной борьбе со схемами и качественной аналитической составляющей Государственная налоговая служба увеличивает поступления в бюджет даже при условии уменьшения объемов поставок", - пояснил глава налоговой Сергей Верланов.
По его словам, ГНС выполнит все плановые поступления в бюджет за 2019 год.
"Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!" - отметил Сергей Верланов.
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Це при тому, що ще 3 місяці тому він отримав купу грошей від папєрєдніків і навіть їх хвалив, але був незадоволений темпами росту.
Це при тому, що в його уряді працює минулий міністр фінансів, яка складала попередній бюджет і склала такий же на наступний рік.
42-річний інфант мами Рімми на посаді президента заявляє, що хтось інший винуватий в тому, що його персональна фракція з 250 рил не проголосувала за закон, який зачіпає інтереси міністра, якого призначив сам інфант.
Біомаса вибрала для нас неповносправних керівників держави, які не здатні нести відповідальність бодай за свої власні рішення, маючи повноту можливостей і інструментів для їх реалізації.
І боюся, що за такий вибір біомаси нам прийдеться дорого заплатити.
Владимир Войнович
То есть, если ревальвировать гривну до 8, то мы увеличим уровень жизни близко до Польши.
Ни меняй структуру экономики, не увеличивай эффективность труда, не защищай собственность и собственника. Тупо ревальвируй и рассказывай лохам сказки.
И когда курс грохнется до 35-40, они будут рассказывать нам новые сказки для лохов - потому что откат к более высокому курсу доллара в 2020 году неизбежен..
Ещё раз , откуда такие дэбили берётесь ?
Бананов
Другими совами почти на четверть увеличилась эффективность экономики после ухода мародеров и казнокрадов -- Начисления выросли даже при уменьшении объемов поставок - они снизились на 40,4 млрд грн, или на 5%. Источник: https://censor.net.ua/n31667
Откуда вы дэбили берётесь ?
Все как в России . Они полностью копируют Россию . Может кто-то этому дэбил обьяснить , что в нормальной стране налоговая не стягивает налог , а только смотрит , правильно ли оплачен налог .Источник: https://censor.net.ua/n31667
Откуда вы дэбили берётесь ?
какая разница?
Заступник Генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм за місяць отримав більше ніж 300 тисяч гривень зарплати.