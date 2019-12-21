 Налоговая в условиях падения поставок начислила за ноябрь на 23,6% больше НДС, чем год назад, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, за ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) составила 21,9 млрд грн. Это почти на 4,2 млрд грн, или на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2018 (17,8 млрд).

Начисления выросли даже при уменьшении объемов поставок – они снизились на 40,4 млрд грн, или на 5%.

"Благодаря эффективным мерам по администрированию, активной борьбе со схемами и качественной аналитической составляющей Государственная налоговая служба увеличивает поступления в бюджет даже при условии уменьшения объемов поставок", - пояснил глава налоговой Сергей Верланов.

По его словам, ГНС выполнит все плановые поступления в бюджет за 2019 год.

"Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!" - отметил Сергей Верланов.

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