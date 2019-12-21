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Все про:налоги (2729) налоговая (806) НДС (309) Верланов Сергей (23)

 Налоговая в условиях падения поставок начислила за ноябрь на 23,6% больше НДС, чем год назад, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

Начисления возросли благодаря эффективным мерам по администрированию и борьбе с коррупционными схемами. ГНС обещает выполнить все плановые поступления в бюджет за 2019 год.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, за ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) составила 21,9 млрд грн. Это почти на 4,2 млрд грн, или на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2018 (17,8 млрд).

Начисления выросли даже при уменьшении объемов поставок – они снизились на 40,4 млрд грн, или на 5%.

"Благодаря эффективным мерам по администрированию, активной борьбе со схемами и качественной аналитической составляющей Государственная налоговая служба увеличивает поступления в бюджет даже при условии уменьшения объемов поставок", - пояснил глава налоговой Сергей Верланов.

Налоговая в условиях падения поставок начислила за ноябрь на 23,6% больше НДС, чем год назад, - Верланов 01

По его словам, ГНС выполнит все плановые поступления в бюджет за 2019 год.

"Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!" - отметил Сергей Верланов.

Также на Цензор.НЕТ: ФОПам-айтишникам РРО не понадобится, - Верланов

Источник: https://censor.net.ua/n3166724
 
 
 Топ комментарии
 
Какие объемы поставок,где нашли этого дебила?все что происходит это - в условиях падения экономики мы с бизнеса содрали коррупционного налога на столько то процентов больше,быдло должно радоваться.
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Тоесть несмотря на то что рабов стало меньше и рабы стали есть меньше с них собрали дань на 24% больше? зашибись какая пэрэмога.
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Какие объемы поставок,где нашли этого дебила?все что происходит это - в условиях падения экономики мы с бизнеса содрали коррупционного налога на столько то процентов больше,быдло должно радоваться.
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Бариги не обідніють. Все рівно вони плятять максимум 10-15 процентів податків, які згідно із законодавством повинні платити.
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Этот налог оплачивает конечный покупатель,среди них барыг почти нет.
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Увеличение очереди на бирже труда за ноябрь - на 26,3 тыс.человек. За октябрь было чуть меньше. "Барыги" отвечают сокращением рабочих мест для люмпена и увеличением нагрузки на социальные фонды для бюджета.
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В следующем году всем лохам поставят кассовые аппараты, и цены вырастут примерно на 30%. Тогда порадуешься, зубожилый. Барыги не обеднеют, а тебе и на туалетную бумагу не будет хватать, будешь лопухами очко тереть
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Бо замість того, щоб нарощувати поставки і оподатковувати об'єми зелена катастрофа робить все для того, щоб поставки припинилися. Що тоді оподатковувати будуть?
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В Украине действуют законы по налогообложению придуманные мразями регионалами и ворами из бпп,зеленое болото пока ничего поменять не смогло.
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35-річний інфант на посаді прем'єра заявляє, що у всьому винуваті папереднікі, які склали неправильний бюджет
Це при тому, що ще 3 місяці тому він отримав купу грошей від папєрєдніків і навіть їх хвалив, але був незадоволений темпами росту.
Це при тому, що в його уряді працює минулий міністр фінансів, яка складала попередній бюджет і склала такий же на наступний рік.
42-річний інфант мами Рімми на посаді президента заявляє, що хтось інший винуватий в тому, що його персональна фракція з 250 рил не проголосувала за закон, який зачіпає інтереси міністра, якого призначив сам інфант.
Біомаса вибрала для нас неповносправних керівників держави, які не здатні нести відповідальність бодай за свої власні рішення, маючи повноту можливостей і інструментів для їх реалізації.
І боюся, що за такий вибір біомаси нам прийдеться дорого заплатити.
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Тоесть несмотря на то что рабов стало меньше и рабы стали есть меньше с них собрали дань на 24% больше? зашибись какая пэрэмога.
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..Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.
Владимир Войнович
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Другими совами почти на четверть увеличилась эффективность экономики после ухода мародеров и казнокрадов.
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Это как чудесный рецепт роста от НБУ - Вы будете смеяться, но придурки из НБУ показали, как сократилась разница между зарплатами в Украине и Польше. То есть в их понимании ревальвация гривны на 15% на 15% увеличила благосостояние украинских трудящихся..

То есть, если ревальвировать гривну до 8, то мы увеличим уровень жизни близко до Польши.
Ни меняй структуру экономики, не увеличивай эффективность труда, не защищай собственность и собственника. Тупо ревальвируй и рассказывай лохам сказки.
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чего тебя это удивляет? Гонтарева с Петей завышала курс бакса. Скоро у нас будет курс 4, зарплата по 4000 баксов.
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Ты заметил мощный рост экономики ? Но откуда тогда дыра в бюджете на 80 млрд ? Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 4385
И когда курс грохнется до 35-40, они будут рассказывать нам новые сказки для лохов - потому что откат к более высокому курсу доллара в 2020 году неизбежен..
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ключевое слово РОСТ! Главное что нет падения как при Порошенко.
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Яка ефективність праці? Бариги будуть завжди платити копійки, а ж поки їх не посадять на вила.
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на 23,6% больше НДС, чем год назад
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А можно списочек счастливцев? Беня обогнал ахметку или нет?
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Все как в России . Они полностью копируют Россию . Может кто-то этому дэбил обьяснить , что в нормальной стране налоговая не стягивает налог , а только смотрит , правильно ли оплачен налог .
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сам дебил, есть разница?
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В том , что в нормальных странах при уменьшении поставок на 40,4 млрд гри или на 5 % начисление не может вырости на 23,6 % больше . Там не ограблять последние
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Бананов .

Ещё раз , откуда такие дэбили берётесь ?
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при уменьшении поставок на 40,4 млрд гри? Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 9635
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Игорь Д
Другими совами почти на четверть увеличилась эффективность экономики после ухода мародеров и казнокрадов -- Начисления выросли даже при уменьшении объемов поставок - они снизились на 40,4 млрд грн, или на 5%. Источник: https://censor.net.ua/n31667

Откуда вы дэбили берётесь ?
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Danis Nilsen
Все как в России . Они полностью копируют Россию . Может кто-то этому дэбил обьяснить , что в нормальной стране налоговая не стягивает налог , а только смотрит , правильно ли оплачен налог .Источник: https://censor.net.ua/n31667

Откуда вы дэбили берётесь ?
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А теперь объясни что написал . Сам себя в дэбилную ситуацию и загнал , потому что логически не объяснишь
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"что в нормальной стране налоговая не стягивает налог , а только смотрит"

какая разница?
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"Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!" - отметил Сергей Верланов. Источник: https://censor.net.ua/n3166724-- в этом . Ты так и не понял в чем смысл, да ? И разницу не понял ?
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ну и как это отличается в других странах? Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 6787
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Налоговая в условиях падения поставок начислила за ноябрь на 23,6% больше НДС, чем год назад, - Верланов - Цензор.НЕТ 7637Віталій Барабаненко‏ @baraban088 18 ч.18 часов назад
Заступник Генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм за місяць отримав більше ніж 300 тисяч гривень зарплати.


Налоговая в условиях падения поставок начислила за ноябрь на 23,6% больше НДС, чем год назад, - Верланов - Цензор.НЕТ 6852
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NDS uvelicelsia izza povysenyje zarplat i povysenija cen na produkti.Tut necego obcego netu s borboj protiv korupciji
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Увеличение НДС - показатель увеличения ПРИБЫЛИ предприятий и ничего более.
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NDS ja kak ponimaju idios v magazin pokupajes xleb,moloko i drugoje vot tam polucajes cek v niom napisano skolko NDS v tom cysle.Vot u liudej bolse deneg oni mogut kupit bolse i bolse tem samim zaplatyt NDS
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Да , он дэбил , ему не объяснишь. Зелёное он говно
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покупаешь хлеб, молоко и другое из тоже ПРИБЫЛИ!
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Vot dopustim zarobacani zagranice vysylajet dengi domoj 7 miliardov evro,vot teper s etix deneg toze platistia NDS jesli rodnyje ix s etix deneg pokupajet doma v magazinax xleb ili televizor dopustim.Vot cej eto uspex?turisty toze jesli ix bolse toze pokupaja platyt NDS,gostinocax platyt sto zyvut i t.d
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Чувак ти реально дебіл. Пиши краще про котиків - економіка не твоє
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Я от чесно так і не вкурив про який "об`єм поставок" воно чеше. Що це взагалі за термін такий для податкової.
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Очередная лапша на уши для безмозглого зебилья...
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скоро все задушать а зелохи корпоратив будуть грати за 55 лямів
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