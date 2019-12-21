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Все про:Азовское море (1382) Керченский пролив (359) Россия (74607) Керченский мост (136)

 Оккупанты готовятся пустить поезд по Керченскому мосту: в Азовском проливе перекрыли движение судов

Министерство транспорта страны-агрессора на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу. Это связано с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту. Ожидают, что в торжествах в честь запуска поезда примет участие Путин.

Информация об этом размещена на сайте Министерства транспорта России, сообщает Цензор.НЕТ.

"В период с 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ. Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста", - сказано в сообщении.

Российское информагентство "Интерфакс" анонсирует, что на следующей неделе по Керченскому мосту будет запущено железнодорожное сообщение. "Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин", - отмечают в агентстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это п#здец": в оккупированном Крыму проведут слушания "международного общественного трибунала" по инциденту в Керченском проливе

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, В августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов: при входе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.

В конце ноября 2018 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

Также на Цензор.НЕТ: "Сидят и пьют чай", - начальник администрации портов Украины в Мариуполе Барский рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе

Источник: https://censor.net.ua/n3166722
 
   
 Топ комментарии
 
ще більше свиней в Крим понаїде..
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да там 5 машин проезжает в час, хотя может через профсоюз будут билеты на паровоз впаривать как с путёвками на засраные базы.
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да там 5 машин проезжает в час, хотя может через профсоюз будут билеты на паровоз впаривать как с путёвками на засраные базы.
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заехать свинсобаки паровозом могут, но вот тикать им из крыма придется вплавь. Ибо грядет время ответа русни за преступления.
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А кстаті, а шо там з «Ліпєцкой фабрікой» ?

Путін вже всю сою захамнячіл?
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Цікаво, які ставки у букмекерських конторах, хто знає?
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Нахрена те ставки.
Вернер фон Браун посмотрел и сказал, не тратьте материалы, все равно развалится и немцы сделали канатную дорогу.
В 1944 году из немецких материалов соорудили мост и Сталин приехал по нему на Ялтинскую конференцию.
Вскоре мост развалился.
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Климат изменился. Вот будет настоящий ледоход, тогда и посмотрим. Время работает на Украину! Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 7540
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Там і без льоду при збільшеному перевантаженні деформації почнуться.
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срален не мог проехать по дороге которую построили немецкие инжинеры т.к. она была подвесная и служила для переправки на крым боеприпасов и материалов. А дорогу эту смыл ледоход из азовского моря. Потом русня просто не смогла эту канатную дорогу восстановить.
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Да..да ГазПром никада не выплвтит деньги хахлам! Скорее метеорит снесет Кремль....ко-ко-ко!)))))

А сейчас...?
Миль пардон...дайте реквизиты расчетного счетика...или вам наличкой в Киев привезти?))))))
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Это точно.Как и мост.
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Да, но это не точно... Зорян і Шкіряк ті ще троляки! Ви попкорном затарились?)))
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ледохода хорошего не было, а так по всем законам физики то шо построено на болоте должно заволиться.
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Они его не по физике строили...а по велению деда Ху!)))))
Доказывать лишне хромосомным...шо против ветра дзюрить))))
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бояться падение Путина вместе с крымским мостом? чего больше всего боишься то обязательно произойдет.
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Україні міст потрібен для зв'зку з Кубанню
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Пока 2 поезда в день туда и 2 обратно, Москва и Питер.
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А теперь Пукин будет тепловозом рулить? Шоб он провалился!
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Ні! Під час випробувань х-ло буде на баржі під мостом. Тому протоку закрили, чотири дні на то, щоб його з дна відколупати.
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И по "гусепроводу" прогон гусей запретят(наверно).
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Вот и цель неплохая для испытания наших Стугн и Корсаров, или хотя бы Вильхи. А потом можно было бы сказать:
-а что случилось с мостиком?
-он упал))
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Это правильно, как же 500тыс навезенных свинорусов драпать будут🤔🤔🤔после деоккупации☝️☝️☝️
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Сразу после Донбасса будете за Крым воевать?
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Рабам )(уйла нет ни ответа ни прощения на украинской земле ☝️☝️☝️
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интересно что возить в этих поездах будут??
наверное воду
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Раз перекрыли движение судов - значит не уверены в конструкции моста - и это правильно Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 8981
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«Поезд дальше нє пойдєт. Просьба освободіть вагон».
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радує ступінь довіри окупантів до міцності мосту
ги
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партия даст команду і никуда не денутся.
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Хоть бы всё удачно прошло и поезд рухнул с моста в воду.
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это неудачно. удачно - рухнул вместе с мостом в воду
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Купил попкорн, жду с нетерпением, желательно, чтобы эшелон был с танками. Урон должен быть максимальным.
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Не поедет, это не КАМАЗ вести, если только не оборудовали катапультой с самолёта и памперсами.
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А кримчани точно хочуть повернення Криму до складу України?
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а кого це хвилює і хто такі "кримчани"? це така нація?
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Так вот на чем тролли Сколково ездят. А Ольгино на чем?
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Смотрел карту погоды в керченском проливе на 25 число . Возможен лёгкий дождик и лёгкий ветерок . Нажаль .
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Наверно и шлагбаум поставили?А то не равен час.
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Шо там судов. Чайки стремаются летать, закупились попкорном и сидят, ждут на посмотреть...
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Vіtаuskаs @Vitauskas_A ФОТОФАКТ.

Жители Кировской области спешат
домой смотреть пресс-конференцию своего горячо любимого президента, чтобы
узнать: сколько мостов и дорог модернизировала и построила на Кубе и в Африке
их великая сверхдержава.
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Они каждый раз будут судоходство перекрывать как по нему поезд идти будет?) Ну оно логично конечно, свои гыгнут то такое, а вот иностранцы на барже пострадают - очередной суд в Гааге. Им еще за боинг распедаливать не один год.)
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Ну им же нужно показать хоть какой-то "рост достижений". 🤯
Народ надо чем-то кормить... 🤕
🥴🤣
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Ну Петя рельсовый автобус в аэропорт с помпой пустил. Что на какой-то крупнейший мост в Европе?
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Вот гиперлуп - это тема!
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Я бы посоветовал пускать, как на сортировке, отдельными вагонами! В первом Путина отправить!
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Там уклон переменный, при чем, внезапно - будут того х-йла по всему мосту ловить...
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Тю! А що в міцності мосту немає впевненості, що аж судоплавство перекривають?
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Да поезда по нему ещё летом ходили. Вероятно надо сделать ещё какие то работы в фарватере.
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Ага - могилки разметить.
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какие в жопу поезда ??? там даже фуры груженые не ездят....
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Валерій Ананьєв
19 декабря в 09:06 ·

Війна росії з Україною точиться не лише на Донбасі та в Криму. Вона точиться в головах наших співвітчизників. Війна за думки та почуття людей на цьому етапі в десятки разів важливіша. Кожне сказане українське слово, кожен фільм, кожна книга, кожна українська пісня, кожен правдивий історичний нарис як камінчик до камінчику формують дорогу до становлення України як держави та перемоги у цій війні.
Ворог це також розуміє і робить усе, щоб українське зникало, щоб ми, як нація, перестали існувати.

«В Украине начало работу издательство «Альпіна Паблішер», которое является дочерней компанией российской издательской группы Альпина… За минувшие два месяца Альпіна Паблішер уже успела издать в Украине книги «Все хреново» Марка Мэнсона… Соотношение изданий на украинском и русском языках будет определяться в соответствии с актуальным спросом и украинским законодательством… Официальным дистрибьютором и партнером Альпiна Паблiшер стал книжный онлайн-магазин Yakaboo…» (28 листопада «Бізнес НВ»)
Це якийсь дурний сон? Таке враження, що за останні півроку десь відкрилася клоака, звідки пролізли таргани усіх мастей та забарвлень.
«Видавництво Старого Лева» мало не з'їли за продаж прав на публікацію в росії ДВОХ (!) книжок. А тут ціле російське видавництво спокійно заходить на ринок України, збирається визначати мову «в саатвєтствії с актуальним спросам», спокійно проплачує реліз у «НВ», бере собі в партнери НАЙБІЛЬШИЙ (!) інтернет-магазин України, і всі мовчать. Я побачив цю новину випадково, але мовчати не збираюсь.
Не знаю, як при поточній владі досягти заборони «Сватів» та «Битви екстрасенсів», що перетворюють моїх співвітчизників на аморфну масу, але в даному випадку маю декілька пропозицій.
1. Закликаю всіх небайдужих при купівлі книжок уважно дивитися, хто їх видав. Чи бува не стаєш ти мимоволі спонсором часточки російської пропагандистської машини під назвою « Видавництво Альпіна Паблішер Україна »?
2. Завтра я звернусь до дистриб'ютора, який займається розповсюдженням мого роману «Сліди на дорозі», з проханням відкликати з продажу ту частину накладу, яка продається через Yakaboo до моменту прояснення ситуації.
3. Як звичайний споживач, вимагаю від Yakaboo пояснити, яку роль найбільший інтернет-магазин книжок відіграє в цій історії, і що значить «партнер»? Ви в долі?
4. Закликаю всіх небайдужих бойкотувати сайт Yakaboo до прояснення ситуації. В Україні є багато альтернатив.
5. Прошу своїх знайомих, друзів, журналістів та блогерів звернути увагу на цю ситуації та надати їй широкого розголосу.
6. Пропоную компанії Альпіна згорнути свій «бізнес-проект» та йти додому торгувати українофобами прєлєпіним та лук'яненко.
Буду вдячний всім за активну позицію в протидії російському інфопродукту у вигляді репостів, коментарів та лайків.
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Чтоб с путярой этот поезд провалился на дно и его не достали
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оператор поездов тут же попадет под санкции
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