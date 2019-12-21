 Оккупанты готовятся пустить поезд по Керченскому мосту: в Азовском проливе перекрыли движение судов

Информация об этом размещена на сайте Министерства транспорта России, сообщает Цензор.НЕТ.
"В период с 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ. Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста", - сказано в сообщении.
Российское информагентство "Интерфакс" анонсирует, что на следующей неделе по Керченскому мосту будет запущено железнодорожное сообщение. "Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин", - отмечают в агентстве.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, В августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов: при входе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.
В конце ноября 2018 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.
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Путін вже всю сою захамнячіл?
Вернер фон Браун посмотрел и сказал, не тратьте материалы, все равно развалится и немцы сделали канатную дорогу.
В 1944 году из немецких материалов соорудили мост и Сталин приехал по нему на Ялтинскую конференцию.
Вскоре мост развалился.
А сейчас...?
Миль пардон...дайте реквизиты расчетного счетика...или вам наличкой в Киев привезти?))))))
Доказывать лишне хромосомным...шо против ветра дзюрить))))
-а что случилось с мостиком?
-он упал))
наверное воду
ги
.
Жители Кировской области спешат
домой смотреть пресс-конференцию своего горячо любимого президента, чтобы
узнать: сколько мостов и дорог модернизировала и построила на Кубе и в Африке
их великая сверхдержава.
Franak ViačorkaПодлинная учетная запись @franakviacorka 19 ч.19 часов назад
Belarus partisans https://twitter.com/i/status/1208124733625163776
Народ надо чем-то кормить... 🤕
🥴🤣
19 декабря в 09:06 ·
Війна росії з Україною точиться не лише на Донбасі та в Криму. Вона точиться в головах наших співвітчизників. Війна за думки та почуття людей на цьому етапі в десятки разів важливіша. Кожне сказане українське слово, кожен фільм, кожна книга, кожна українська пісня, кожен правдивий історичний нарис як камінчик до камінчику формують дорогу до становлення України як держави та перемоги у цій війні.
Ворог це також розуміє і робить усе, щоб українське зникало, щоб ми, як нація, перестали існувати.
«В Украине начало работу издательство «Альпіна Паблішер», которое является дочерней компанией российской издательской группы Альпина… За минувшие два месяца Альпіна Паблішер уже успела издать в Украине книги «Все хреново» Марка Мэнсона… Соотношение изданий на украинском и русском языках будет определяться в соответствии с актуальным спросом и украинским законодательством… Официальным дистрибьютором и партнером Альпiна Паблiшер стал книжный онлайн-магазин Yakaboo…» (28 листопада «Бізнес НВ»)
Це якийсь дурний сон? Таке враження, що за останні півроку десь відкрилася клоака, звідки пролізли таргани усіх мастей та забарвлень.
«Видавництво Старого Лева» мало не з'їли за продаж прав на публікацію в росії ДВОХ (!) книжок. А тут ціле російське видавництво спокійно заходить на ринок України, збирається визначати мову «в саатвєтствії с актуальним спросам», спокійно проплачує реліз у «НВ», бере собі в партнери НАЙБІЛЬШИЙ (!) інтернет-магазин України, і всі мовчать. Я побачив цю новину випадково, але мовчати не збираюсь.
Не знаю, як при поточній владі досягти заборони «Сватів» та «Битви екстрасенсів», що перетворюють моїх співвітчизників на аморфну масу, але в даному випадку маю декілька пропозицій.
1. Закликаю всіх небайдужих при купівлі книжок уважно дивитися, хто їх видав. Чи бува не стаєш ти мимоволі спонсором часточки російської пропагандистської машини під назвою « Видавництво Альпіна Паблішер Україна »?
2. Завтра я звернусь до дистриб'ютора, який займається розповсюдженням мого роману «Сліди на дорозі», з проханням відкликати з продажу ту частину накладу, яка продається через Yakaboo до моменту прояснення ситуації.
3. Як звичайний споживач, вимагаю від Yakaboo пояснити, яку роль найбільший інтернет-магазин книжок відіграє в цій історії, і що значить «партнер»? Ви в долі?
4. Закликаю всіх небайдужих бойкотувати сайт Yakaboo до прояснення ситуації. В Україні є багато альтернатив.
5. Прошу своїх знайомих, друзів, журналістів та блогерів звернути увагу на цю ситуації та надати їй широкого розголосу.
6. Пропоную компанії Альпіна згорнути свій «бізнес-проект» та йти додому торгувати українофобами прєлєпіним та лук'яненко.
Буду вдячний всім за активну позицію в протидії російському інфопродукту у вигляді репостів, коментарів та лайків.