 Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил двум спецназовцам ЦСО "А" СБУ и ветерану правоохранительных органов Сергею Кравченко медали "За воинскую службу Украине". Награждение состоялось в соответствии с Указом Президента Украины №741/2019 О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня защитника Украины", - сказано в сообщении.
Сергей Кравченко вместе с украинской контрразведкой в 2014 году предотвратил похищение тяжелой военной техники с ГП "Харьковский бронетанковый завод", отметили в СБУ. Технику хотели украсть и использовать ее для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.
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клоун роздає нагороди спецназівцям !
День рабо́тника о́рганов безопа́сности Росси́йской Федера́ции - профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО России[1]. Отмечается ежегодно, 20 декабря.
Он точно Иван? А с виду Иоанн..
Других награждает))))
Лектор:
- Товарищи депутатьі. Перед вами череп Александра Македонского, где ему 7 лет. А вот этот череп, где ему 25 лет. И, наконец, череп умершего Александра Македонского. Вопросы есть?
- Есть:
Скажите, пожалуйста, как может быть у одного человека три черепа?
- А вы, простите, кто? - спрашивает лектор.
- Дачник.
Вот и идите на - [cesored] отсюда. Это лекция для депутатов СН.»