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Все про:награда (1221) СБУ (14176) Баканов Иван (99)

 Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану. ФОТО

Двое спецназовцев ЦСО "А" СБУ и ветеран правоохранительных органов получили медали "За воинскую службу Украине".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил двум спецназовцам ЦСО "А" СБУ и ветерану правоохранительных органов Сергею Кравченко медали "За воинскую службу Украине". Награждение состоялось в соответствии с Указом Президента Украины №741/2019 О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня защитника Украины", - сказано в сообщении.

Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану 01

Сергей Кравченко вместе с украинской контрразведкой в 2014 году предотвратил похищение тяжелой военной техники с ГП "Харьковский бронетанковый завод", отметили в СБУ. Технику хотели украсть и использовать ее для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3166720
 
   
 Топ комментарии
 
хто такий баканов ???
клоун роздає нагороди спецназівцям !
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Баканов, по-моему, даже срочную не служил. Или он трускавецкий универ закончил? Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану - Цензор.НЕТ 1883
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"Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил двум спецназовцам...

Он точно Иван? А с виду Иоанн.. Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану - Цензор.НЕТ 9572
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хто такий баканов ???
клоун роздає нагороди спецназівцям !
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Таке от совпадєніє...
День рабо́тника о́рганов безопа́сности Росси́йской Федера́ции - профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО России[1]. Отмечается ежегодно, 20 декабря.
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"Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил двум спецназовцам...

Он точно Иван? А с виду Иоанн.. Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану - Цензор.НЕТ 9572
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С зеркалом разговариваешь, остряк кухонный?
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С одними чертами разбирается...
Других награждает))))
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Во имя Игрь...Валерича...и солнцеликого ЗЕлеПута))))
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Баканов, по-моему, даже срочную не служил. Или он трускавецкий универ закончил? Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану - Цензор.НЕТ 1883
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«Трускавец. Лекция для слушателей партии СН.
Лектор:
- Товарищи депутатьі. Перед вами череп Александра Македонского, где ему 7 лет. А вот этот череп, где ему 25 лет. И, наконец, череп умершего Александра Македонского. Вопросы есть?
- Есть:
Скажите, пожалуйста, как может быть у одного человека три черепа?
- А вы, простите, кто? - спрашивает лектор.
- Дачник.
Вот и идите на - [cesored] отсюда. Это лекция для депутатов СН.»
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Интересно а " свыня " награды будет вручать . Подсвинок 1 , Подсвинок 2 . ?
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Технику хотели украсть(но не продать а) использовать ее для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе./ А, фигуранты Шереметгейта, догадается понятливый читатель. Так вот за что наградили волкодавов -скорохватов.
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Цуркис старший и два цуркиса младших,наградил своих корешей.
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Могли бы наградить сослуживца, Сирык Константина Николаевича
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День Захисника Вітчизни у нас 14 октября, не? Награждение ко дню чекиста - 20 декабря? Или я чего-то не понимаю?
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