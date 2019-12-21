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Все про:жилье (659) залог (383) компенсации (293) Антикоррупционный суд (557) Колесников Дмитрий (21)

 Бывшему "оппоблоковцу" Дмитрию Колесникову назначили залог в 750 тыс. гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил экс-народному депутату VIII-го созыва и бывшему министру промышленной политики Дмитрию Колесникову залог в размере 750 тыс. грн. Колесникова подозревают в незаконном получении компенсации за съем жилья в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"21 декабря следователь судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил меру пресечения экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс грн", - сказано в сообщении.

Помимо этого, на Дмитрия Колесникова возложили обязанности сообщать детективам об изменении места своего жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт на хранение детективу.

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Если он нарушит одну из этих обязанностей, суд может применить более жесткую меру пресечения.

Напомним, 17 декабря детективы НАБУ сообщили Дмитрию Колесникову о подозрении. Ему инкриминируют незаконное получение 738 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев".

Источник: https://censor.net.ua/n3166717
 
 
 Топ комментарии
 
А боевому генералу 20 лимонов залог... почувствуйте разницу...
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ЗЕленая чума своих не сдает. А если им попадается доброволец, волонтер или военный, то залог никогда не бывает меньше чем 20 миллионов.
Эта срань ЗЕленая с каждым днем своего правления приближается к тому, как закончил Бандюковичь.
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нормально?
как они... разыгрывают)))) сумму залога хрен их знает!
одним миллионы другим тысченки...
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ноль забыли поставить, а теперь стыдно признаться
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вчера все заведения закрыли, они сами в шоке как теперь разыгрывать
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Того шо рядовий , був би генералом, була б і сума генеральська
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Эта рыговская гнида из Кривого Рога, вот почему такой мини-залог
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А боевому генералу 20 лимонов залог... почувствуйте разницу...
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ты не равняй аферу с жильем и с бронежелетами
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А ты... зебил.. не равняй реальную аферу с жильем... и высосанный из пальца бред.. а скорее всего из другого органа...
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сепарятина,шо ж твой хенерал и его адвокаты,вместе с пособником парашенкой,не смогли доказать невиновность баевого хенерала?
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Чудило номерное, а разве суд уже доказал виновность или, тем более, огласил приговор?
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алень,суд ничего не доказывает.Он выносит приговор.
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ЗЕленая чума своих не сдает. А если им попадается доброволец, волонтер или военный, то залог никогда не бывает меньше чем 20 миллионов.
Эта срань ЗЕленая с каждым днем своего правления приближается к тому, как закончил Бандюковичь.
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Вот это как раз пример разумной работы следствия. "Все знают!" в суде не катит, и обвинения нужно строить только на том, где можно доказать.
Помните Аль Капоне с уклонением от налогов?
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Ну он же не боевой Генерал и не волонтёр...
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а чого так мало ?
з нього можна брати 750 млн гривень.
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А почему в залог не назначить скидочную карту Wallmart или талоны на питание гривен на 100? 30 000 баксов для такого пройдохи это моветон.
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