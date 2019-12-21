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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4081) СНБО (3333) кибербезопасность (373)

 Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 923/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 декабря 2019 года о мерах, направленных на усиление кибербезопасности государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Текст указа был обнародован пресс-службой президента, вступает в силу со дня обнародования.

Текст решения СНБО "О безотлагательных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности" предназначен для служебного использования и не обнародуется в открытом доступе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166716
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко вернулся на машине времени в прошлое, и забрал у тебя конхфету.. это гИнацид!
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Початок пошуку «фєрм порохоботов»?
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І це піся корпоративу? Добре, що хоч перегаром не спалив! Бідненька бубочка! А де заяви стосовно висловлювань путлера про Україну? Чи "торговьіх партнеров" перед НР не треба злити? Чи тих заяв ми будемо чекати стільки ж, скільки чекаємо вибачень за "порноактрису", "синьора-голодомора", "термос" та "ебонітові паличкі"?
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и запугивания,поэтому и секретный
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честным людям бояться нечего,а тем кто пишет комментарии за деньги и извращает действительность,в интересах Порошенко есть над чем задуматься
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а что факты есть?а 12 лярдов простить оккупанту это правильно? и еще-Порошенко интерпол ищет?или суд был какой?"извращает действительность,в интересах Порошенко" а кто извращает действительность в интересах Зеленского?это как? Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 9950
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Удивительно но на Рассии точно так же говорят)
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Вранье это фундамент кремлевской банды
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Как и вранье порохоботов - они с одного теста "слеплены". По одной схеме.
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Ви маєте повне право на неприязнь до політичних опонентів, звичайно.
Але ліпити їхні скульптури з лайна... Чомусь воно якось фу.
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эта субстанция то что размазывают порохоботы целыми днями не стесняясь
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А ещё чтоб ЗЕботы подбаивались и писали что надо.
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Так, зебені намагаюцця застрашити реальних патріотів та гумористів, які не є родичами тов.пєтросяна та кварталистів з кривого рогу та алчевську!) Убогіє ви, квартальщєкі! Вас ось-ось не буде. А Україна залишицця НАЗАВЖДИ!)
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И создание фермы "зеботов" которые будут хвалить вождя Зе. Тут не нужна уже никакая капитуляция они начали "русский мир" внутри Украины создавать.
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Порошенко вернулся на машине времени в прошлое, и забрал у тебя конхфету.. это гИнацид!
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Супер! Портнов з Трубою вже знають? Терміново повідомить! До НР не так багато лишилось, а в них вже фантазія здохла Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 405
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лол, государственное бюро расследований теперь занимается камерами видеонаблюдения)) без единой жалобы посетилелей, и за немалые бюджетные средства. ору))
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Ага. І множество інтімних фото ігроков на піаніно.
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Придурок, камеры в таких местах ставятся для сохранности имущества посетителей!
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А раптом зі зливного отвору щупальце за писюна - ЦАП! - а потім СМИК!
І все... Немає писюна.
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Именно в раздевалке тупые зебилы и пытаются обворовывать посетителей!
А ты где воруешь или просто попрошайничаешь под магазином?
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Так можно написать про каждый ресторан, кафе, гостиницу. Я уж молчу про аэропорт. Там Порошенко тоже собирал информацию? Ну не дебилы?
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Щось кража вентиляції нагадує русняви методи кражи унітазів та ношених трусів Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 8420 Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 8402
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А стратегию мониторинга состава желудочно-кишечных газов?
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Сеня свою стену строил - из рабицы, Зеля свою - виртуальную. Но есть и общее - обе оттягивают на себя немало бабла и на выходе тоже, примерно, одинаково.
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І це піся корпоративу? Добре, що хоч перегаром не спалив! Бідненька бубочка! А де заяви стосовно висловлювань путлера про Україну? Чи "торговьіх партнеров" перед НР не треба злити? Чи тих заяв ми будемо чекати стільки ж, скільки чекаємо вибачень за "порноактрису", "синьора-голодомора", "термос" та "********* паличкі"?
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Р-равняйсь! Смир-р-рно!
Кибербезопасность - слушай мою команду!
Безотлагательно усилиться! Ать-два!
Вольно...
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Не-не. Там между ать-два и вольно куча бабла должна куда-то провалиться.
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Рюкзаквесхпереиграл. Завалил закон по игорному бизнесу. Закрыл на сутки 0.01% подпольных казино, попиарился по ящику и продолжил пилить игорный янтарный бизнес.

Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 5591
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а "нелоху в смартфоні" випадково дубілет "випадково" не забув пояснити що використання "*******" та інших "... веїв" може (і призведе) до втрати конфідеційної інформації на користь "третіх" країн ...чи він думає що поставив "пароль" і "захищений" ?
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Мобильному интернету в селах он уже полгода как приказал летать... а он как ползал... так и продолжает ползать..
Все указы этого чувачка... это имитация бурной деятельности... в турборежиме...
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накат понятен,волонтеры,участники АТО,теперь соцмережи-обижают вову,и вообще как сказала одна "слуга" многовато свободы слова
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ТаДа...Прахоботам здесь раздолье..
Грозит цензуза на censor.net или уже??
🤗
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Очень удачный год для пианиста -виртуоза и 73%.Лузеры -маразматики-воры скоро будут мочиться на свои ботинки.
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Ойц! Толька не нада киздеть!
Любая власть не любит критику и сарказм!
Цель любой власти - ВЛАСТЬ!!
ЛОХАМ и НеЛОХАМ достанется, всем...
🤑
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Баксєг Гаррієвіч Скрєпніков, сподіваюся, шо ти так само,як і я радієш, шо зебільні потвори не ********** критику та сарказм. Тому, що влада їхня вже майже на кнопці "STOP!"). А ти ж нєлох!) Зміниш погоняло та й продасиш себе комусь наступному.)
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Порохоботи це як протомолекула із серіалу "Простір", будуть будувати Рошен не дивлячись ні на що, навіть якщо всіх власників пересаджають. Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 2492
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"А что такое "Кибербезопасность"?" спросил роялист, подписывая закон.....
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Сьогодні можна сміливо підвести підсумки роботи зільоної команди у трьох іпостасях - законотворчій, управлінській та міжнародній.
За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:

1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили СЕБЕ.

3. У міжнародній площині все просто дійшло до лизання дупи *****. Після заяв ***** щодо територіальних претензій до нашої країни НІХТО з вищого керівництва не направив ноту протесту та не став вимагати від ЄС та США санкцій за такого роду заяв. 73% зебілів радійте, ви зробили себе.

4. Висновки: країна входить у стагнацію, зростання економіки змінилося її падінням, багато зарубіжних фірм покинули нашу країну саме через тупу економічну політику зебілів, а вони були основними платниками податків, а тепер прем'єр відкрито включає дурня і розповідає що він тут ні до чого, ПРОСТО бюджет НЕ НАПОВНЮЄТЬСЯ, а я тут НІ ДО ЧОГО. Наступний крок - прикрутити гайки ІТ сектору економіки, але тут кіна не буде, ІТ-спеціалісти просто виїдуть до інших країн і спокійно там працюватимуть, а 73% потомственних де зебілів будуть СМОКТАТИ.

5. На днях у підземному переході метро зустрів бабусю-жебрачку, яка просила на хлібець. Спитав за кого голосувала, виявляється за зе! Додала, що хто ж міг подумати, що так палучітца!!! Сказав їй, що епоха бідності закінчилася, зе вирішив її кардинально - ЛОХИ МАЮТЬ ЗДОХНУТИ! Бо через них нам життя не буде. (Грошей на хлібець не дав, просто я ПОСЛІДОВНИЙ).
Тепер можете кинути у мене камінь.(с)
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А мы сможем как кацапы полностью отключиться от мирового Интернета и не потерять работоспособность своего сегмента, в том числе финансового?
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Министр обороны лишил украинскую армию миллиардов и работает в пользу разведки РФ?

Министерство обороны побило рекорд неэффективности. Под руководством Андрея Загороднюка, который до этого возглавлял "проектный офис реформ" (организация существует за гранты), ведомство не смогло потратить около 8 млрд грн (из 17-ти), выделенных на вооружение! Закупки сорваны, тендеры отменяют, а деньги просто вернут в бюджет.
Молодой и амбициозный министр Загороднюк без реального военного опыта, но с имиджем "реформатора", фактически остановил закупки и проведение тендеров. Якобы пытались побороть коррупцию, а в результате из-за неэффективного распределения средств пострадала вся армия.

Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 103
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не смогли раздерибанить (освоить) позорники.на липовые броники к примеру
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Ну все хлопчики і дівчата дотринділись ми своїми постами на форумах

Ви ще не поважаєте владу Зебенського ? - тоді ми йдемо до вас
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