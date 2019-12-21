 Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Текст указа был обнародован пресс-службой президента, вступает в силу со дня обнародования.
Текст решения СНБО "О безотлагательных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности" предназначен для служебного использования и не обнародуется в открытом доступе.
Але ліпити їхні скульптури з лайна... Чомусь воно якось фу.
🤗
І все... Немає писюна.
А ты где воруешь или просто попрошайничаешь под магазином?
Кибербезопасность - слушай мою команду!
Безотлагательно усилиться! Ать-два!
Вольно...
Все указы этого чувачка... это имитация бурной деятельности... в турборежиме...
Грозит цензуза на censor.net или уже??
🤗
Любая власть не любит критику и сарказм!
Цель любой власти - ВЛАСТЬ!!
ЛОХАМ и НеЛОХАМ достанется, всем...
🤑
За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили СЕБЕ.
3. У міжнародній площині все просто дійшло до лизання дупи *****. Після заяв ***** щодо територіальних претензій до нашої країни НІХТО з вищого керівництва не направив ноту протесту та не став вимагати від ЄС та США санкцій за такого роду заяв. 73% зебілів радійте, ви зробили себе.
4. Висновки: країна входить у стагнацію, зростання економіки змінилося її падінням, багато зарубіжних фірм покинули нашу країну саме через тупу економічну політику зебілів, а вони були основними платниками податків, а тепер прем'єр відкрито включає дурня і розповідає що він тут ні до чого, ПРОСТО бюджет НЕ НАПОВНЮЄТЬСЯ, а я тут НІ ДО ЧОГО. Наступний крок - прикрутити гайки ІТ сектору економіки, але тут кіна не буде, ІТ-спеціалісти просто виїдуть до інших країн і спокійно там працюватимуть, а 73% потомственних
дезебілів будуть СМОКТАТИ.
5. На днях у підземному переході метро зустрів бабусю-жебрачку, яка просила на хлібець. Спитав за кого голосувала, виявляється за зе! Додала, що хто ж міг подумати, що так палучітца!!! Сказав їй, що епоха бідності закінчилася, зе вирішив її кардинально - ЛОХИ МАЮТЬ ЗДОХНУТИ! Бо через них нам життя не буде. (Грошей на хлібець не дав, просто я ПОСЛІДОВНИЙ).
Тепер можете кинути у мене камінь.(с)
Министерство обороны побило рекорд неэффективности. Под руководством Андрея Загороднюка, который до этого возглавлял "проектный офис реформ" (организация существует за гранты), ведомство не смогло потратить около 8 млрд грн (из 17-ти), выделенных на вооружение! Закупки сорваны, тендеры отменяют, а деньги просто вернут в бюджет.
Молодой и амбициозный министр Загороднюк без реального военного опыта, но с имиджем "реформатора", фактически остановил закупки и проведение тендеров. Якобы пытались побороть коррупцию, а в результате из-за неэффективного распределения средств пострадала вся армия.
Договоренности по газу между Украиной и РФ не предусматривают прямые поставки российского газа - Оржель l
"Нафтогаз" продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы - Витренко
Тариф на транспортировку российского газа через украинскую ГТС будет повышен - Оржель
Ви ще не поважаєте владу Зебенського ? - тоді ми йдемо до вас