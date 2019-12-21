 Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Текст указа был обнародован пресс-службой президента, вступает в силу со дня обнародования.

Текст решения СНБО "О безотлагательных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности" предназначен для служебного использования и не обнародуется в открытом доступе.

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