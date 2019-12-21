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 Фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове, жертвами которого стали 13 человек, готовят к обмену с РФ, - активист Горовый

Обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека, могут выдать в РФ в рамках обмена.

Об этом сообщил активист Руслан Горовый, передает Цензор.НЕТ.

"Есть информация, что в Харьков якобы пришел запрос от Генеральной прокуратуры Украины, чтобы готовили документы для передачи уродов на обмен.

Вот так наши правоохранительные органы "учли" позицию общественных организаций и неравнодушных людей", - написал он.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

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26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, подозреваемых могут включить в списки обмена пленными между Украиной и Россией.

Районный суд 3 сентября 2019 года продлил обвиняемым действие меры пресечения до 1 ноября и отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых об изменении и отмене мер пресечения.

Фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове, жертвами которого стали 13 человек, готовят к обмену с РФ, - активист Горовый 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166714
 
   
 Топ комментарии
 
меняем террористов и боевиков на простых граждан Украины , которых наловила ФСБ
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Конституция Украины:

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Те ублюдки - граждане другого государства или кое-кто нарушает Конституцию Украины???
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Конституция Украины:

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Те ублюдки - граждане другого государства или кое-кто нарушает Конституцию Украины???
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Я не уверен что это граждане Украины. Гражданин ни когда не подымит оружие против своей Страны или Родины, как кому больше нравится.
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Почему молчал, когда Порошенко лишил гражданства Саакашвили?
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Михо подсунул туфту, что ему и припомнили.
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Ацих уродів ніхто не виганяє, вони згоду дають... Кацапи вимивають з України всіх свідків які можуть свідчити в трибуналі про те як кацапська агентура наймала підарасів для проведення терактів та розв'язувала війну.
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Я это всё прекрасно понимаю. НО! Если к этому вопросу подходить формально: Конституция - закон прямого действия. Там нигде не написано что "выдавать своих граждан можно в случае их согласия".
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Та я тоже все розумію, але ж ми маємо справу з кацапською ордою, а які формальності з ними можуть бути? Нехай краще якісь нормальні хлопці вернуться до своїх родин, а ці виродки нехай їдуть до виродків. Ну відсидять вони тут років по 10, їх треба одягати, годувати, гріти та т.і. А наші хлопці у кацапні на підвалі гнити?
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меняем террористов и боевиков на простых граждан Украины , которых наловила ФСБ
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Это ещё в лучшем случае. Среди тех кого выдаёт ФСБ Украине обычно процентов 10 откровенных сепаров....
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родственникам погибших предлагаю уйти в запой.....
Только что этой новостью их и их достоинство втоптали в грязь...
Или..
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Та их достоинство с 22 апреля 2015 года втаптывают в грязь, когда обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Почему до сих пор тянут кота за хвост и не присудили им пожизненное?
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то всё фигня! "Простому наріду" кинули кость пожевать
Фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове, жертвами которого стали 13 человек, готовят к обмену с РФ, - активист Горовый - Цензор.НЕТ 2330
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Е*ануться, туфли гнутся (и сандали поспадали)
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Та, Рашкє наловити людей на обмін цих вбивць, не проблема.
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а что их ловить?
сколько миллионов в оккупации - а зелёные гниды засирают мозги хернёй всякой...
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Там вони зате героями будуть... І розповідатимуть, як мужньо пішли на страшні борошна в бандерівському гестапо - щоб помститися фошистам, як ді(л)ди!
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Все по и ху ! Нет в Украине ничего , ни власти , ни здорового общества. Все деградировало ниже плинтуса. Американцы ещё когда запретили своим гражданам посещать Кубу ? Зачем они это сделали ? Не затем , что бы потом своих граждан не обменивать ? И Америка не была в состоянии войны с Кубой. А тут полный дебелизм , Путин ловит простих граждан , и меняет их на террористов . Почему ещё граждане Украины едут в Росиии ?
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Почему не запретит гражданам Украине ездить в Россию ? А если кто после этого поедет , то только на свою ответственность . Менять их на террористов никто не будет .
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Ты представляешь какой поднимется вой среди "граждан". Ето же добрая половина електората Зеленского.
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Когда американцы запрещали своим гражданам ехать на Кубу , то никто не спрашивал про вой. Кого будете потом менять , когда закончатся террористы ?
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Дело в том, что в Америке живут в подавляющем большинстве американцы. В Украине же, как минимум, 73% хохлов. Так што к их "мнению" нужно прислушываться.
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Слушно.Брати щось на зразок підписки,що тей хто виїзджає в мордор-робить все на свій страх і ризик.А як інакше?
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Один Вова- попросив.... Другий Вова- "здєлал!!!
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И агент Медведчук бегает как собачка за палкой то к одному Вове,то к другому. Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий - Цензор.НЕТ 9348
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Предлагаю этих троих уродов обменять на одного Зелю. Зеля пусть едет в парашу, а эти трое сгниют в тюрьме пожизненно.
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Кого будете потом менять , когда закончатся ?
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Пагана новина,погана.Як вчинити?Там гинуть невинні,а з іншої сторони тут ніяк не засудять вбивць і терористів.Цуцванг якийсь.
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так і будемо міняти терористів-убивць на озабочєних *******?
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все говно стекает в кацапстан..., вышака у нас нет, а кормить эту мразь у меня нет никакого желания.....
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Це типу ВІДДАЮТЬ НА ПАрАШУ НА ПЕРЕПІДГОТОВКУ, щоб вони повернулись і більш "професіонально" повбивали харків'ян чи ще когось в наступній ході. ТВАРЮКИ!!!
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А говорили, что террористам и убийцам амнистии не будет.
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убийцы, военные преступники и прочее это те кто близок россии или кто выполнял команду убивать украинцев на их земле
заложники, гражданские, военнослужащие с другой стороны
так кто фашисты? хотя это уже давно ни к чему спрашивать всё ясно и так
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Поздравляю 73% зебилодов! Ви зробили це разом!
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Украинский дипломат рассказал о масштабной сети агентов Кремля в ООН... а сколько их в центре и на юго востоке Украины это не сосчитать, похоже юго восточную часть Украины готовят к сдаче,это может случиться любым утром,сегодня в одной стране живём,а завтра уже в империи умом непонятного образования.
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ВСЕХ наших нужно освободить ПО ЛЮБОМУ
Хоть Чекатило отпустить.
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А вы уверены что сидят виновные? Вон Аваков даже известным патриотам сомнительные дела шьет. А кто знает скольких дурачков он или СБУ назначили "террористами". Ведь никого это никогда не волновало.
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