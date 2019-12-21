 Фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове, жертвами которого стали 13 человек, готовят к обмену с РФ, - активист Горовый

Об этом сообщил активист Руслан Горовый, передает Цензор.НЕТ.

"Есть информация, что в Харьков якобы пришел запрос от Генеральной прокуратуры Украины, чтобы готовили документы для передачи уродов на обмен.

Вот так наши правоохранительные органы "учли" позицию общественных организаций и неравнодушных людей", - написал он.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

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26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, подозреваемых могут включить в списки обмена пленными между Украиной и Россией.

Районный суд 3 сентября 2019 года продлил обвиняемым действие меры пресечения до 1 ноября и отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых об изменении и отмене мер пресечения.