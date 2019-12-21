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 С начала суток - 2 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Противник обстреливал защитников Украины из гранатометов и пулеметов в районе Зайцевого и Новотроицкого.

Об этом сообщил на ежедневном брифинге в пресс-центре Минобороны Украины спикер ведомства Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды.

"Вблизи Зайцева на Луганском направлении около 7 часов утра начался обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил по станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, который длился 45 минут", - сказал он.

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"На Донецком направлении также утром из станковых противотанковых гранатометов противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Новотроицкого", - добавил Праута.

По информации Минобороны, потерь с нашей стороны нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3166713
 
 
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