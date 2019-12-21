EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  619  15
Все про:журналистика (2551) телевидение (580)

 "Громадське" начинает борьбу с олигархами под руководством Банковой

С 22 декабря председателем общественной организации "Громадське телебачення" стала Юлия Банковая. Решение было принято Программным советом организации во время ежегодного планового заседания.

Об этом сообщает пресс-служба "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Юлия Банковая – одна из основательниц "Громадського", шеф-редактор и ведущая программы "Нині вже".

До этого организацию 4 года возглавляла Наталья Гуменюк. Теперь она будет исполнять обязанности заместителя главного редактора по партнерству и продолжит свою журналистскую деятельность на "Громадськом".

Читайте также: Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1"

"На Громадськом важные изменения. Большая ответственность (но также и большая честь) работать здесь. Ведь мы строим независимое от олигархов и политиков медиа, которым управляем сами", - прокомментировал назначение Банковой журналист "Громадського" Богдан Кутепов.

Громадське начинает борьбу с олигархами под руководством Банковой 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166709
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уф, а я уж на другую "банковую" подумал и испужался...
 показать весь комментарий
 
 
Аналогічно. тільки не злякався а сміхом ледь не вдавився. Уявив як найвеличніший Зє бореться з олігархами.
 показать весь комментарий
 
 
Логічно, якщо першим попаде під роздачу Каломойський.
 показать весь комментарий
 
 
гы-гы. Вот ещё один карманный борец с ко-ко-ко-коррупцией
"Раньше я думала, что совок это плохо. Но потом, чтоб не гавкала мне в глотку запихнули колбасу по 2.20" (с)
"Громадське" начинает борьбу с олигархами под руководством Банковой - Цензор.НЕТ 184
 показать весь комментарий
 
 
Ну или громадське начинает борьбу с Банковой под руководством олигархов
 показать весь комментарий
 
Порошенко вам покажет кузькину мать.
 показать весь комментарий
 
скорей всего,хотя от жены лысого,которая ленку одевает,всего можно ожидать)))
 показать весь комментарий
 
Вчера у киргиза Шейнина пришла одна дура контуженная вся в колорадке.
 показать весь комментарий
 
нужно их проверить насчет причастности к убийству Шеремета....
явно раскачивают лодку...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх