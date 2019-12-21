 "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд, - Оржель

Об этом сообщил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ.

"Важный момент: мы регулируем вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако у нас уже есть визия относительно того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о 3 млрд четко определены, а решение о других (арбитражах. - Ред.) будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - сказал он.

"Все решения являются пакетными, то есть мы одновременно выполняем все элементы, о которых мы договорились. На самом деле, это политический документ, предусматривающий шаги от компаний. Компании подпишут договоры на интерконнект - это обязательно. 12,2 млрд - это потенциальный выигрыш в арбитражах, 12,2 - это не то, что мы имеем как 3. 3 - это непосредственно мы можем взять уже до Нового года, потому что это зафиксировано. 12,2 и другие решения будут пересматриваться и урегулироваться", - добавил Оржель.

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По словам министра, новый контракт планируют подписать до конца года.

"Мы сделали почти невозможное. Мы за три месяца сделали анбандлинг, мы договорились об объемах транзита, мы обеспечили стабильность на украинском и европейском рынках. Это значит, что Украина надежный партнер, Украина выполняет свои обязательства, Украина обеспечивает энергетическую безопасность в Украину", - подытожил Оржель.

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