 "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд, - Оржель

Об этом сообщил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ.
"Важный момент: мы регулируем вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако у нас уже есть визия относительно того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о 3 млрд четко определены, а решение о других (арбитражах. - Ред.) будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - сказал он.
"Все решения являются пакетными, то есть мы одновременно выполняем все элементы, о которых мы договорились. На самом деле, это политический документ, предусматривающий шаги от компаний. Компании подпишут договоры на интерконнект - это обязательно. 12,2 млрд - это потенциальный выигрыш в арбитражах, 12,2 - это не то, что мы имеем как 3. 3 - это непосредственно мы можем взять уже до Нового года, потому что это зафиксировано. 12,2 и другие решения будут пересматриваться и урегулироваться", - добавил Оржель.
Читайте на Цензор.НЕТ: Оператор ГТС Украины и "Газпром" согласовали транзит газа на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, - Оржель. ВИДЕО
По словам министра, новый контракт планируют подписать до конца года.
"Мы сделали почти невозможное. Мы за три месяца сделали анбандлинг, мы договорились об объемах транзита, мы обеспечили стабильность на украинском и европейском рынках. Это значит, что Украина надежный партнер, Украина выполняет свои обязательства, Украина обеспечивает энергетическую безопасность в Украину", - подытожил Оржель.
Также на Цензор.НЕТ: Россия выплатит $3 млрд долга перед Нафтогазом деньгами, - Ермак
Миллер когда-то возмущался, что в рашемедиа делают ищ них идиотов. И говорил, что всё строго контролируется
Итак, Украина и Россия пришли к компромиссу в вопросах транзита газа по украинской ГТС.
Подробности сегодня расскажет министр, а пока самая суть контракта и какие козыри использовали игроки за столом переговоров.
Украинская сторона может говорить о том, что получить все было невозможно, но несколько резких ударов по позициям РФ позволили нам выжать максимум из ситуации.
Россиянам сложнее - они выторговали определенные уступки, но в общем и целом производят впечатление побитой собаки. От их амбициозных планов преподать Украине жесткий урок не осталось и мокрого места. Потери не только финансовые, но и политические, а еще имиджевые.
Позиции сторон на старте отличались в принципе.
Украина выиграла 3 миллиарда в суде, в рассмотрении еще иски на 12 миллиардов с неплохими перспективами.
Цель - получить эти деньги и подписать новый договор на 10 лет.
Россия хотела подписать договор на год. Или продлить на год действующий договор, чтобы с 2021 все-таки перевести основные объемы в «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Заставить Украину отказаться от исков вообще. Проигранные 3 миллиарда отдать газом.
Финишная стадия строительства двух обходных газопроводов и поддержка Германии давали россиянам основания верить в неуязвимость своих позиций. Но Украина выложила на стол три козыря. Первый - соглашение с Венгрией о транзите, который отказ РФ из катастрофы преквращал в неприятность. Второй - позиция США по поставкам сжиженного газа и санкции в отношении компаний, связанных с «Северным потоком-2». Третий - теплая зима и большие запасы газа в хранилищах.
По итогу, пришли к следующим соглашениям.
Контракт подписываем новый, не на 10 лет, но и не на год - на пять лет. Это выигрыш Украины, который дает нам время для решения главной задачи - роста внутренней добычи до количества, которое сделает из нас не покупателей газа, а продавцов. Главное не потратить это время бездарно. Цена транзита обсуждается (была самой низкой в Европе). Украина отказывается от исков на 12 миллиардов, а РФ выплачивает три уже проигранных ими деньгами.
На мой взгляд, это уступка Украины.
Деньги сейчас очень нужны правительству, чтобы закрыть дыру в бюджете, которая возникла по их же вине.
В долгосрочной перспективе мы все равно покупаем газ, так что можно было брать и газом.
А отказ от очень перспективных исков на 12 млрд. - неприятно. Думаю, что эту уступку из украинской делегации РФ выжимала вместе с Германией, угрожая полным отказом от переговоров, других причин соглашаться нет.
Выводы простые.
Мы получили отсрочку на пять лет. Не победили Газпром навсегда, а именно получили отсрочку.
Кремль и в дальнейшем будет использовать газ и электроэнергию в качестве дубинки. За пять лет мы просто обязаны нарастить свою добычу, иначе сегодняшняя победа превратиться в поражение.
Три миллиарда деньгами сейчас в обмен на отказ от 12 в перспективе - такой себе результат. Вынужденный, по всей видимости. На мой взгляд, по судам с РФ нужно работать до той стадии, чтобы «Фальшивомонетчики, которые печатали рубли, ушли в минус и не могут отбить себестоимость напечатанных купюр».
Ключевым остается вопрос прямых поставок газа из РФ. Это ловушка.
В первую очередь потому что привязывает нас к РФ очередным поводком и автоматически заставляет Украину 100% платить за газ в ОРДЛО. Собранное там с населения будет потрачено «на нужды республик».
Вот такие компромиссы…
К.Сазонов
"Могла не заплатить" - это не про европейскую судебную и исполнительную системы.
а вот вовочка просраз 12,5 ярдов ***** в карман - но ты про это не волнуешься почему то.
На днях в Украине произошло чрезвычайное происшествие: случилось так, что в стране неожиданно не стало денег.
Ну совсем не стало - бюджет был, да вдруг весь вышел, а правительство и, - даже страшно сказать, - сам "величайший лидер современности" ЗЕ, разводят руками и говорят: "ну, мы не знаем, как это вот так случилось, но вот случилось и всё тут".
Нет денег ни на что: прекращено строительство, осуществлявшееся из государственного и местных бюджетов, заморожено финансирование ремонтов больниц, школ, вузов и детских садов, остановлены закупки лекарств, медоборудования, компьютеров, мебели, канцелярских изделий, даже подготовка олимпийских сборных команд к Олимпиаде в Токио - и та прекращена из-за отсутствия денег.
Бюджет иссяк, государство фактически обанкротилось.
Только пенсии и зарплаты бюджетникам кое-как выплачиваются, но об их повышении - не может быть и речи.
Отложены закупки оборонной продукции, вооружения и экипировки для армии, не оплачивается поставки продуктов для солдат, горючего и запчастей для танков и бронемашин, аптечек для военных медиков, сведены до минимума внешние выплаты.
В отчаянии, креативные самокатчики и диджитализаторы засунули руку в карман бюджета следующего года и пытаются вытащить оттуда хотя бы десять миллиардов гривен.
Они понимают, что это - уголовное преступление, но все равно пытаются, потому что понимают, что завтра страна просто остановится.
По разным оценкам, дыра в бюджете составляет 60-70 миллиардов гривен, и перекрыть до конца года можно не более четверти этой суммы.
Резко упали поступления от таможни и налогов, крупнейшие плательщики налогов резонно смотрят на этот ЗЕлёный шабаш беспросветности, некомпетентности и бездарности и ждут, когда же он достигнет то ли точки кипения, то ли точки определённости.
Зеленский по прежнему боится поставить точки в своих отношениях с Коломойским, и вопросы Приватбанка или компенсации Бене украденных средств, зависли в воздухе до лучших времён.
Авантюра с нормандской встречей и "просто перестать стрелять", как и предсказывали умные люди, рухнула в пропасть и привела к новым требованиям Путина в отношении юго-востока Украины, зловеще ведущим к активной войне и экономической и деловой неопределённости.
Затыкание текущих бюджетных дырок путём привлечения краткосрочных вкладов иностранных валютных спекулянтов под 15-20 процентов, не только резко увеличило внешний долг, но и аномально укрепило курс гривны, соответственно сократив бюджетные поступления.
Папередники (из команды Пороха) оставили этому правительству более 50 миллиардов гривен на казначейских счётах, четвёртый год растущую экономику, сбалансированный бюджет и разумное финансовое управление.
Всего за четыре месяца, все это уничтожено и просрано, извините за мой французский, но иначе нельзя назвать ту дикую экономическую политику, которую проводит правительство Слуг под руководством сына криворожского профессора.
Очевидно, что это правительство обречено в самое короткое время.
Зеленский постарется выпустить пар недовольства через скандальную отставку Гончарука, самого несамостоятельного и одновременно самого приемлемого для Зеленского с точки зрения конкуренции и угрозы его позициям.
Ну, в общем, это естественно - никчемный человек всегда выбирает ещё более никчемного, чтобы обезопасить себя от возможных посягательств на власть.
И тут наступает самое интересное.
Кто же наследует этой группе недоучившийся недорослей?
В прессе появилось несколько кандидатур, но со всей определённостью можно сказать только одно - будущим премьер-министром не станет тот, кто действительно сможет проводить самостоятельную экономическую политику, и чьи реформы послужат делу укрепления финансового и экономического положения страны и, в конечном итоге, приведут к повышению конкурентоспособности Украины в современном быстро меняющемся мире.
Такие люди есть.
Но вот желания и политической воли назначить их на ключевые позиции - не было и не будет.
Не будет до тех пор, пока наш "мудрий нарід" будет голосовать за негодяев, популистов и демагогов, какими бы лозунгами немедленного счастья для всех они бы не прикрывались, какую бы маску они не носили, какую бы глупость они не говорили про диджитализацию, компьютеризацию, оцифрование и другую белиберду.
Кстати, на авантюру, которая называется "страна в смартфоне", правительство наскребло около 100 миллионов гривен из бюджета. Это тоже уголовное дело, между прочим.
Учитывая мешанину в головах "мудрого наріда", я бы и копейки не поставила на изменение ситуации в обозримом будущем.
Даже в Аваковской букмекерской конторе "Космолот".
И.Аниловская
35 000 грн за пляшку віскі: меню та ціни корпоративу "Слуги народу". "Кінець епохи бідності"
20 грудня народні депутати Слуги народу відзначили новорічний корпоратив у КВЦ Парковий.
Опубліковано меню закладу.
Салати - від 100 грн до 350 грн, гарячі страви - від 200 до 1850 грн.
Коктейлі коштуватимуть від 200 до 1 500 грн, горілка - від 1 000 до 3 000 грн за пляшку, а віскі - від 1 610 до 35 000 грн за пляшку.
Раніше заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, щоноворічний корпоратив для партії Слуга народу обійдеться близько 1 000 000 гривень.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20191220-35-tys-grn-za-plyashku-viski-menyu-ta-tsiny-korporatyvu-slugy-narodu/?fbclid=IwAR34UsRICxznjOjr1bYgvV-Bz5GM8mZr56JxYGjxiwTZu0RaS0vru0FXkjY
идиоты ".
Пpo це poзпoвіла начальниця фінансoвoгo упpавління міськpади Любoв Бoчкoва, пеpедає UA: Кpoпивницький.
Гpoші були виділені на сoціальнo-екoнoмічний poзвитoк. Чеpез це міська pада не мoже заплатити за oбладнання, яке oтpимала лікаpня швидкoї дoпoмoги. Йoгo ваpтість - шість мільйoнів гpивень.
Oбладнання збеpігають у кopoбці в oпеpаційнoму відділенні лікаpні та у кабінеті стаpшoї медсестpи. Завезли йoгo майже півтopа місяці тoму - poзпoвідає заступник гoлoвнoгo лікаpя Валеpій Заpемба:
12 веpесня в лікаpні була пpoведена тендеpна пpoцедуpа на закупівлю ********* oбладнання для викoнання малoінвазивних лапаpoскoпічних втpучань в хіpуpгії, тpавматoлoгії і уpoлoгії. Данoгo oбладнання в Кіpoвoгpадській oбласті немає.
Нoве oбладнання німецькoгo виpoбництва.
Але кopистуватися ним у лікаpні не мoжуть, бo Кабмін забpав гpoші, які були виділені - гoвopить Любoв Бoчкoва:
Дo бюджету міста Кpoпивницькoгo у 2019 poці булo залученo стo шістдесят мільйoнів гpивень субвенції на сoцекoнoмpoзвитoк.
Pазoм з тим, 4 гpудня булo пpийнятo poзпopядження Кабміну щoдo зменшення oбсягу субвенції для Кpoпивницькoгo на oдинадцять з пoлoвинoю мільoйнів гpивень. Ми пoгoдились зі зменшенням, pазoм із тим, пpoблемним залишається питання oплати медoбладнання, яке oтpимала лікаpня швидкoї медичнoї дoпoмoги.