 Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - сказал Рябошапка.

В пресс-службе ведомства отметили, что под процессуальным руководством прокуратуры разоблачены и ликвидированы игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

"Правоохранителями были изъяты игровые приборы (рулетки, игровые фишки, карты, игровые аппараты), видеорегистраторы, системные компьютерные блоки с интегрированным программным обеспечением, черновая документация, серверы, чеки, денежные средства", - сказано в сообщении.

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Сотрудники и клиенты игорных заведений были допрошены, отметили в ГПУ.

"По каждому эпизоду нарушение Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

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После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.