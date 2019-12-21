 Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - сказал Рябошапка.
В пресс-службе ведомства отметили, что под процессуальным руководством прокуратуры разоблачены и ликвидированы игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.
"Правоохранителями были изъяты игровые приборы (рулетки, игровые фишки, карты, игровые аппараты), видеорегистраторы, системные компьютерные блоки с интегрированным программным обеспечением, черновая документация, серверы, чеки, денежные средства", - сказано в сообщении.
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Сотрудники и клиенты игорных заведений были допрошены, отметили в ГПУ.
"По каждому эпизоду нарушение Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
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После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.
Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.
Одним словом - мафия.
полиция которую мы заслужили...
менты крышуют..., все под ними....
проходимец Дубинский даже на это деньги свои поставил - на спор...
В этом и есть вся сущность слуги народа...
да на каждом углу - и все под ментами ))
Значит, работали совместно....рука руку ....
😲
Они ж годами все это безобразие крышевали вместе с ментами!