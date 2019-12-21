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Все про:ГПУ (9553) игорный бизнес (312) правоохранительные органы (717) Рябошапка Руслан (227)

 Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка

Глава ГПУ пообещал, что "роль прокуратуры на этом направлении будет жесткой и безапелляционной".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - сказал Рябошапка.

В пресс-службе ведомства отметили, что под процессуальным руководством прокуратуры разоблачены и ликвидированы игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

"Правоохранителями были изъяты игровые приборы (рулетки, игровые фишки, карты, игровые аппараты), видеорегистраторы, системные компьютерные блоки с интегрированным программным обеспечением, черновая документация, серверы, чеки, денежные средства", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук

Сотрудники и клиенты игорных заведений были допрошены, отметили в ГПУ.

"По каждому эпизоду нарушение Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Также на Цензор.НЕТ: Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3166706
 
   
 Топ комментарии
 
Рябошапка прыгнула на Авакова. ЗЕ-команда начала пожирать друг друга необычайно быстро.
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Учитывая, что Аваков был министром и при поросе...
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Рябошапка прыгнула на Авакова. ЗЕ-команда начала пожирать друг друга необычайно быстро.
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Учитывая, что Аваков был министром и при поросе...
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аваков из партии,которая тогда была в раде ,поэтому он министром был понятно почему)а вот зечмо авакяна за подтасовки на выборах взял...
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Аваков всегда работал только на свой карман, и особенно с этими игровыми автоматами. Ты там совсем ошалело, соевое, что уже его пытаешься обелить Авакова?
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так пусть твоя,зебанат, шобла попробует только рыпнуться теперь против авакяна - вот начнется веселуха,менты всю зебанатную заразу затопчат)))
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А шо, педиотина, сильно твоя шоколадная шайка смогла что-то с Аваковым сделать?Твой максимум-вонять тут на форуме, карбонарий ты сетевой)))
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на авакяне настаивал НФ,как на представителе своей партии,зебанат) а вот с какого зечмо его оставило... Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5194
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Да ладно. это он про своих. Сколько знаю прокурорские всю жизнь на нем сидели. А теперь их Аваков подвинул , так визг подняли.
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Август 2019.
Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.
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Аваков против игорного бизнеса, пчела против меда
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Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка
Одним словом - мафия.

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Проституция ,игорный бизнес ,наркотики . КоЗе ностра ))
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возможно и торговля оружием..... Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1369
полиция которую мы заслужили...
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За продажу оружия террористам "маленьким копчик массируют"(С)
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Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать/ А пианист ещё с Коломойским за президентство не рассчитался-недоговаривает владелец диплома университета Соломона.
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это и про наркоту и проституцию верно....
менты крышуют..., все под ними....
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Рябошапке конец, а Арсен Аваков станет премьер министром...
проходимец Дубинский даже на это деньги свои поставил - на спор...
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Це впевнений крок в бік громадянської
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Хтось тут сказав шо на ньому люмініва шапка. Так і є.
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Игорный бизнес невозможно победить , его можно только возглавить .
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Начат слив Авакяна)
В этом и есть вся сущность слуги народа...
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Vladimir Longer - неа..., это последнее слово Рябошапки.., перед его сливом...
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авакян зелебоб на раз два три сольет,причем сразу всю шоблу)))так что зря они так...
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Хтож відмовиться від сотень мільйонів просто так... Там ще добра бійня за це бабло буде.
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Это какой-то трэш)) авакова подсиживают те , кого он привел к власти 😁😁😁
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я чтото пропустил - у нас авкакинская диктатура ри ментов да? ))
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а в киеве типа нема да?
да на каждом углу - и все под ментами ))
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А шо слабо вам по походці оприділити хазяїна цього бізнесу?
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Ну, а по Закону прокуратура осуществляет контроль за полицией!
Значит, работали совместно....рука руку ....
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давайте оперировать фактами, а факт пока только один- закрытие игорных залов. Все остальное ваши предположения и домыслы, оставьте их себе.
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Це ж треба таке ляпнути , ніяких "панятій" . Облом перед лохами .
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А где ж они харчеватца то будут??
😲
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Ну, так начни со своих прокуроров!
Они ж годами все это безобразие крышевали вместе с ментами!
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Генпрокурор має виносити звинувчення, а не натякати. Мабуть Рябошапка щось переплутав
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Ай не магу.... цинізм цієї гнилої влади зашкалює. Сабаков, головний хто кришує це все дає команду закрити)))). Згадайте таке саме, 2015, 2016...як цей подонок вже давав вказівки. Зелений не ганьбис не пробивай дно дна. Прибери цього злочинця Сабакова. Одразу протести закінчиться і закриються салони.
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Сейчас мусора с плакатами выйдут на протесты под Банковую и будут перекрывать дорогиГральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 702
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народ сегодня та же просьба... отзовитесь у кого в городе закрыли игровые автоматы..... знаю что таких будет 0.......

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Сегодня не показатель. Умный по-любому затихариться, прикрыв свое заведение/ния на пару дней. Показательно будет во вторник. Вряд ли больше нужно времени для "решалова" на любом уровне. Даи по любому поводу.
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без боя эти притоны не закрываются.... г. Глухов работают до сих пор работают только запускают по звонку на телефон....
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Рябошапка, ты когда откроешь дело по зверскому убийству Романа Беспалого террористами из ОПГ "ЛДНР" ?
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Вот блин, такие заявления уже бесят. Ну знаешь ты, кто за этим стоит - напиши заявление в полицию, сцыкотно - молчи, а так как в лужу перднул - звука много, а смысла никакого.
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"Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка" - это он на Авакова намекает?
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Да здравствует, самый справедливый прокурор в мире!)
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ой бл я!вот это откровения!где он вообще был до прихода в генпрокуроры?
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"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Самокритика похвальна
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