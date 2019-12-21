 Оператор ГТС Украины и "Газпром" согласовали транзит газа на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, - Оржель. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ.
"Транзит на пять лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые пять лет, - еще на следующие десять лет", – сказал Оржель.
"Первый год – 65 (млрд куб. м – ИФ) и 40 (млрд куб. м – ИФ) в последующие четыре года. То есть 65, 40, 40, 40, 40", - добавил министр.
20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа.
Сколько металлолома не дополучит ахметовская металлургия!
Это - зрада чистой воды.
Да, ПЕСсимисты?
Ну не делает параша ничего просто так.
О теневых договоренностях остается только догадываться!
Когда не совсем плохо, тогда не правильно."
Какая-то странная позиция...
Говорят, при вас тоже все было хорошо.
т.е. нас ОПЯТЬ обманывают... как всегда впрочем.
НЕТ договора на прокачку 2021-2024г! НЕТ штрафов в случае не прокачки
Тем более что основная масса доходов от поставок газа и нефти,но при этом есть куча альтернативы кацапскому газу.
Нафига Украине эти 3 млрд.?
Ходили в хвосте и ничего, привыкли уже задних пасти.
Нельзя?
Ну, тогда - гуляй, серя.
Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отзовет оставшиеся иски, - Оржель
Ну й так добре. Європа буде задоволена.
Люблю позитивных людей!
Нет?
Ну, теперь узнаешь.
😁
А то обидешься на ответ..
😁
Хамство так і пре лайном через горлянку!!
Бувай, недолугий провокатор!
😁
😁
😁
😁
конкретно хочет??
Гуляй, недолуге!!
😁
нас НАГЛО ОБМАНЫВАЮТ. неужели не понятно? НАГЛО ОБМАНЫВАЮТ
моё предположение: транзит обнулится уже летом 2020г
Это - цугцванг.
меня поражает безмерная наивность. уже СТОЛЬКО лет вешают лапшу на уши....
цена будет как договорятся. долля российского газа в потреблении ЕС РАСТЁТ
Кто займет юлькино место в камере на этот раз?