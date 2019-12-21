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 Политика Украины, Экономика
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 Оператор ГТС Украины и "Газпром" согласовали транзит газа на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, - Оржель. ВИДЕО

Договор о транзите газа между Оператор ГТС Украины и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет.

Об этом сообщил на брифинге глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ.

"Транзит на пять лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые пять лет, - еще на следующие десять лет", – сказал Оржель.

"Первый год – 65 (млрд куб. м – ИФ) и 40 (млрд куб. м – ИФ) в последующие четыре года. То есть 65, 40, 40, 40, 40", - добавил министр.

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20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3166705
 
 
 Топ комментарии
 
Санкции США по П-2 стимулируют рф адекватно воспринимать действительность. Господи, береги Америку.
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Как то не складывается : долг 3 млрд оплатят, транзит возобновили...
Ну не делает параша ничего просто так.
О теневых договоренностях остается только догадываться!
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"Когда все плохо, тогда все правильно.
Когда не совсем плохо, тогда не правильно."

Какая-то странная позиция...
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Не самый плохой вариант. Можно хвалить за такое.
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Хотя, о чём это я, сейчас дежурные петики нам расскажут о зраде.
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Мені здаєтся за таке в Китаї або в Кореї повішали б!!!
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Да, могло быть хуже. А так всего вдвое упадёт прокачка - терпимо.
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Какой терпимо!
Сколько металлолома не дополучит ахметовская металлургия!
Это - зрада чистой воды.
Да, ПЕСсимисты? Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 2626
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Там исков было миллиардов на 10, но наши как всегда сели в лужу и громко пукнули с видом победивших. Я думаю за 5 лет прокачки почти те же деньги.
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Обережно з хвальбою...А то вони тут же всім стадом кинуться виписувати собі преміі...
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а что, была вероятность отказа росии от транзита? и как бы они поставляли газ в Европу?? а вот отказ от суда на 12 млрд. - явный фейл нашей власти. чем обоснован этот отказ?
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чергова "перемога"...... , ще дві-три такі перемоги і народу знову прийдеться розкошелюватись. а скажи хто, було колись по-іншому?!?!чого могла і чого вміла будь-яка влада яку ми обирали за останні 20 років??? лишень там де долучався народ сам, навіть частково, лишень там були які-неякі перемоги. думаю, вже цього літа прийдеться після "перемог" зе-команди долучатись народу за право існувати на цій грішній землі.
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Как то не складывается : долг 3 млрд оплатят, транзит возобновили...
Ну не делает параша ничего просто так.
О теневых договоренностях остается только догадываться!
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"Когда все плохо, тогда все правильно.
Когда не совсем плохо, тогда не правильно."

Какая-то странная позиция...
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Санкции США по П-2 стимулируют рф адекватно воспринимать действительность. Господи, береги Америку.
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Украине отзовет все остальные иски - это раз, наверное еще чегото не знаем. У нас исков было где то на 10 миллиардов, плюс Америка вводит санкции ( God bless America), так что выиграна как всегда рашка- говняшка и это факт.
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Тут и догадываться не о чём, варят на медленном огне. 40 млрд. м3 газа в год это минимальная прокачка необходимая для поддержания работоспособности Г.Т.С Украины, без замены старых газопроводов. Через 10-15 лет газопроводы обветшают и пойдут на металлом. В общем finita la commedia.
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Отзыв исков к Газмясу на 16 млрд. Это и есть сдача интересов.
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Европецы успокоились, они видят, что транзит будет. Сейчас все забудут про газовый конфликт, привыкнут к хорошему, а пять лет пролетят незаметно..
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А как бы вам хотелось, Леонид Ильич?
Говорят, при вас тоже все было хорошо.
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Мне бы хотелось, чтобы было как при мне. Когда дурак в россии, на украине и в других странах являлся дураком для всех.
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Немає мови...Правління Брєжнєва (1964-1983) найкращий час за останні сто років для всіх країн від Куріл до Одера...Недавно розмовляв зі знайомим євреєм,який в свій час обдер пів України,пошарудів і в Штатах,і в Європі,доробився і докрався до мільйонів і тепер зі сльозами на очах і з великим зворушенням пригадує,як він у сімдесятих роках був членом комітету комсомолу на одному з львівських підприємств...Так і каже мені - "Валодя,ето самоє лучшеє врємя било у мєня,кагда я бил прастим фабрічним пареньком-камсамольцем"...
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Лабус, надо говорить не "на Украине" а "в Украине". Мы же не говорим "на Латвии". Или ты пацак без гражданства? Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 2293 (без права голоса)
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В ООН представители Украины поднимали сей вопрос и ответ был однозначным: По правилам русского языка правильно говорить НА украине. Вы можете говорить как угодно.
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" согласовали транзит газа на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, - Оржель" - наглая ложь!
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"при условии конкурентных тарифов" т.е. Москва в ЛЮБОЙ момент перекроет газ, сославшись что тариф на прокачку велик. и ВСЁ.
т.е. нас ОПЯТЬ обманывают... как всегда впрочем.
НЕТ договора на прокачку 2021-2024г! НЕТ штрафов в случае не прокачки
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"возможность пролонгации" не гарантує пролонгацію. Негативні наслідки від непідписання транзиту для рашки були б набагато більші.
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для мордовца этот контракт такая же бумажка, как и Будапештский меморандум...... просто сейчас ему деваться некуда.....
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"Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити",- Зеркаль https://censor.net.ua/ua/news/3160912/***************************************************************************************************
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Северный поток зарубили и южный в таком же состоянии.А хочешь не хочешь качать газ нужно!
Тем более что основная масса доходов от поставок газа и нефти,но при этом есть куча альтернативы кацапскому газу.
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Насколько я понимаю 45млрд. куб. ето на грани рентабельности. Интересно еще по какой цене. Здается мне что Зеля просто спокусился на 3 млрд. долларов от Газпрома чтобы дыры залатать а дальше пох.
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Действительно!
Нафига Украине эти 3 млрд.?
Ходили в хвосте и ничего, привыкли уже задних пасти.
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Ну во первых ети 3 млрд не Украина получит а Нафтогаз. Сомневаюсь что мама Коболева даст тебе или мне хоть копейку от етих денег. Хотя ети все деньги по чемтному должны поделить между всеми украинцами так как ето мы все переплачивали всю жизнь за газ.
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"Так, не доставайся же ты ни кому!" (с) Выстрел. Занавес.
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3 млрд - это уже решение суда, в случае невыплаты забираемое зарубежными активами газпрома. а потенциальные 12 млрд мы получается простили за типа "договор на транзит", по которому москва вообще ничего не обязана.
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Они по субботам с утра получают гонорары и новые методички.
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Чего ты квохчешь? Это заслуга Коболева и Витренко Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 1874 Каким боком зебилы к ним?
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Ты называешь Коболева и Витренко тварями, за то что они "нагнули" газпром??? Но кто в таком случае ты??Может, )(уйло, бо на рашке их называют "боевиками Порошенко"
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А можно без пафоса и без порошенко?
Нельзя?
Ну, тогда - гуляй, серя.
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Это называется-"съехал" Ответа нет, а есть переход на личности. Гуляй, Несрал... Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 8703
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На один термін прийшли - такий і термін дії контракту. А далі хоч трава не рости.
Ну й так добре. Європа буде задоволена.
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Уверен, прогресс будет и по другим вопросам. Все в конце концов наладится.
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Молодец!
Люблю позитивных людей!
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Ватопитек иди на митинг за независимость своей страны, сидишь тут
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Порохоботы молчат?!?!? Наверное у Пети ступор, команды нет, гавкать на Трампа, вылизывать Петю, или матом Зеленского крыть.
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Это заслуга Коболева и Витренко, не заметил? Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 48
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Они санкции ввели, или они договорились с Путиным я яйца ему зажали? Или они тормозили все при пете, а сейчас все сделали без них?
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Кац, повторяю, я не знаю, что такое "путин". Если это *****, то так и называй этого гнойного опарыша Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 2517
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Ты знаешь, что руський мат запрещен?
Нет?
Ну, теперь узнаешь.
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Оржель НАГЛО СОЛГАЛ! нет договора на прокачку, потому что НЕТ штрафом за отсутствие транзита!!!!
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Вірить договорам з козломордими-себе не уважать. Припекло-от і підписали, через пару років шось на ринку поміняєтьця- ті гандони перекрутять все по своєму.
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интересны условия расторжения пролонгации на след. 10 лет? Нужно понимать,что СП2 в любом случае в течении этих ближ.5лет достроят и РФ начнёт "гнуть пальцы и пузырить сопли"- у Украины есть 5 лет для работы, иначе получится "никогда такого не было и вот опять" только вот аргументов таких уже не будет из-за СП2
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"Возможность пролонгации..." зовсім не гарантує пролонгацію. На жаль.
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Перемога А газ через дюсельдорф + будем получать. И после этого будут говорить что людина це разумна истота. Может быть.Только не население Украины. У них что газ, что землю забирай даже не поворухнутся. Мне здается что мы ждуны в овечьей шкуре.Кто не уехал.
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Прахосмокты слюнявят методуху, не?
😁
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Зебилы тут не при чем. Коболев и Витренко - из команды Пороха! Что там в зебильной методичке по этому поводу?
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А ты "лох" или "НЕлох"??
А то обидешься на ответ..
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Нелох- это еврей-наркоман, играющий членом на рояле. Не?
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Пшлонах, идиот мордовский, за тупость у вас же штрафуют, не?
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Кацапчика знудило!!!
Хамство так і пре лайном через горлянку!!
Бувай, недолугий провокатор!
😁
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Нулевки-зебилы простили гавнораше 12,5 млрд долларов. Ничего, да? Хавайте, идиоты. Простили уже принятые в суды иски на 12,5 млрд!!! И ты, идиот, это одобряешь? Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 310
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Відповіді вище ще раз прочитай і гуляй!!
😁
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Как насчет подаренных 12,5 млрд? Украина не получит законные 12,5 млрд. долларов!Отвечай, безмозглый!
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Интеллектуальный ответ, думать не пробовал?
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А шо, ручка, потерявшая интеллект чемодана,
конкретно хочет??
Гуляй, недолуге!!
😁
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і е дивно, шо кацапи погодилися. Знають шо інших варінтів просто нема. Швейцарська трубопрокладочна контора під тиском санкцій вже призупинила свою діяльність.
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на самом деле Москва будет качать ПОКА не достроит Северный поток 2.... там разные даты. к след сезону достроит. и тогда транзит ОБНУЛИТ. и ВСЁ. и никаких претензий! потому что нет штрафов за отсутствие транзита!
нас НАГЛО ОБМАНЫВАЮТ. неужели не понятно? НАГЛО ОБМАНЫВАЮТ
моё предположение: транзит обнулится уже летом 2020г
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Нас обманывает ЕС в который мы так стремимся?
Это - цугцванг.
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Миша, тебе в мордовских болотах не объяснили, что даже в случае постройки СП2 он сможет прокачивать только 50% необходимого ЕС газа. Чисто технически. Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 7835 Грустно, да?
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Простые цифры: транзит через Украину сейчас - примерно 90 млрд кубов. В 2020 году сразу будет первая нитка Турецкого потока (ее санкции никак не остановят, она готова), а СП-2 минимум полгода не заработает, поэтому 65 млрд кубов через Украину (аккурат -15 млрд, что Турция покупала через Украину). С 2021 года - по 40 млрд кубов уже с расчетом на работу СП-2 (одна нитка или обе с прицелом на рост потребления газа в Германии в связи с отказом от угля и, в перспективе, атомной энергетики).
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Россиянам не дадут быть монополистами поставок газа на запад,будут давать газ на условиях которые им предъявят.Может северный поток и запрацюет но на таких условиях что газ за копейки давать будут.
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мечтать не вредно. пока уже 28 лет... факты говорят противоположное Вашим словам: "Может северный поток и запрацюет но на таких условиях что газ за копейки давать будут."
меня поражает безмерная наивность. уже СТОЛЬКО лет вешают лапшу на уши....
цена будет как договорятся. долля российского газа в потреблении ЕС РАСТЁТ
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И отказались от иска на 12 лярдов.мрази зелеНые
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Это 45 в год?! При возможности около 400!
Кто займет юлькино место в камере на этот раз?
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For the art of the possible is the art of diplomacy/ Ибо искусство дипломатии есть искусство возможного.Порошенко&Тимошенко&... все равно будут кричать о зраде. Они еще более озлобленно станут проявлять свою враждебность любому успеху Украины без Порошенко&Тимошенко&... ! Такая себе злая и жестокая свекровь, живущая под одной крыше с молодыми... в нашей украинской и без того Кайдашевой семье. - Кума, а шо в тебе смердить? - Та то ж невістка! - Так вона ж полі!? - Так отож !
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Зелебобики визжат. Напоминаю,кацапня иск за "долг януковоща" и не думает отзывать. Сумма-3млрд$. Говорят,все козыри у них. Какое совпадение. И с чем остаёмся? С пятилетним договором на грани рентабельности,которым кацапня в любой момент может жопу подтереть. Браво.
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порохососы! какая то "зрада" у вас не убедительная))))))))))))))))))))))))))
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Да какая же зрада? Это перемога зебилов - простить ********* 12,5 млрд долларов. Да, зебильчик? Перемога? Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 3275 Бараны вы, даже использовать готовые иски не можете Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 1603
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Если завтра Зеленский примет капитуляцию России, порохоботы разорутся что не под тем углом подпись поставил и мы все умрем без вора и мародера.
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подписал ,позорник транзит 45 лярдов кубов газа в год по украинской трубе,которая прокачивала порядка 130-150 лярдов...вот и взул Украину и ее народ , на 12 лярдов за 5 лет ,,он их "не лохов процентных" сделали
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