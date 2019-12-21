 Оператор ГТС Украины и "Газпром" согласовали транзит газа на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, - Оржель. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ.

"Транзит на пять лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые пять лет, - еще на следующие десять лет", – сказал Оржель.

"Первый год – 65 (млрд куб. м – ИФ) и 40 (млрд куб. м – ИФ) в последующие четыре года. То есть 65, 40, 40, 40, 40", - добавил министр.

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20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа.