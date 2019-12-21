 Санкции против "Северного потока-2" начинают действовать немедленно, - минфин США

Об этом сказано в сообщении подразделения минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Раздел о санкциях, касающихся российского газотранспортного проекта "Северный поток-2", вступил в силу сразу же после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны (NDAA) на 2020 год, отметили в минфине США.

"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или ниже уровня моря для строительства "Северного потока-2" или "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Лучший новогодний подарок": Коболев о санкциях США против "Северного потока-2". ФОТО

При этом в минфине сообщили, что могут быть сделаны исключения "для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Также на Цензор.НЕТ: Усиление санкций против "Северного потока-2" - общая воля республиканцев и демократов США, - Яценюк

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал подписание закона об оборонном бюджете, предусматривающего санкции против "Северного потока-2", "лучшим новогодним подарком".

Швейцарская компания Allseas, привлеченная к прокладке трубопровода для "Северного потока-2", уже временно остановила участие в строительстве.