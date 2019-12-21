 Санкции против "Северного потока-2" начинают действовать немедленно, - минфин США

Об этом сказано в сообщении подразделения минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
Раздел о санкциях, касающихся российского газотранспортного проекта "Северный поток-2", вступил в силу сразу же после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны (NDAA) на 2020 год, отметили в минфине США.
"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или ниже уровня моря для строительства "Северного потока-2" или "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", - говорится в сообщении.
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При этом в минфине сообщили, что могут быть сделаны исключения "для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал подписание закона об оборонном бюджете, предусматривающего санкции против "Северного потока-2", "лучшим новогодним подарком".
Швейцарская компания Allseas, привлеченная к прокладке трубопровода для "Северного потока-2", уже временно остановила участие в строительстве.
Сейчас карла начнет как истеричное дитяте падать на пол и сучить ногами. Вот Украину не зря он вспомнил позавчера, убивец.
Палучі фашист гранату!
силанемощь Сибири" продажа ниже себестоимости..
😂
которые конечно же вам на пользу...
МЕЧТЫ ЗДУВАЮТСЯ!))))
А ощипаной курице РФ от них только лутше!))))))))
Во-первых, формулировки стали строже и конкретнее по сравнению с законом о «санкциях против противников Америки», принятым в августе 2017 года (CAATSA). Если тогда конгресс объявлял, что администрация может (may) вводить санкции против российских экспортных газопроводов, то теперь она уже обязана (shall) их ввести.
Во-вторых, если ранее упомянутые в CAATSA санкции могли вводиться только по согласованию с европейскими союзниками Соединенных Штатов (а Германия ни за что не дала бы своего согласия на наказание участников своего любимого «Северного потока 2»), то в новом законе подобные оговорки отсутствуют.
И в-третьих, - и это самое главное - закон предписывает подвергнуть санкциям за действия в прошедшем времени, то есть те суда, которые не «участвуют», а «участвовали» в прокладке «Северного потока 2» и «Турецкого потока», а также лиц, которые предоставляли эти суда для строительства каждого из этих трубопроводов или организовали «обманные или структурированные транзакции» для предоставления судов-трубоукладчиков под указанные проекты. Фактически, закон имеет обратную силу. Надо сразу сказать, что участие в работах по ремонту и обслуживанию указанных газопроводов санкциям не подвергается. Никак не затрагивается и Германия, которой «Северный поток 2» фактически бесплатно дарит статус стратегического узла Европы по реализации российского природного газа.
Остается понять, как долго будет действовать положение о санкциях. Закон разъясняет и это. Его действие прекратится либо через 5 лет, либо в тот день, когда президент США проинформирует комитеты Конгресса о создании гарантий следующего: минимизирована способность правительства Российской Федерации использовать проект в качестве инструмента принуждения и политического давления, то есть обеспечено разделение производства и передачи энергоносителя так, чтобы организации, принадлежащие российскому правительству или контролируемые им, не контролировали транспортировку по трубопроводу. Кроме того, президент должен доказать конгрессу, что проект не ведет к сокращению транспортировки российского энергоносителя более чем на 25% от объема прокачки по сетям других стран, в особенности Украины, в 2018 году.
Тем не менее лазейка для того, чтобы избежать санкций, у владельцев судов-трубоукладчиков имеется. Читаем текст закона дальше. Оказывается, президенту США предоставляется право не вводить санкции, если они в течение 30 дней после вступления закона в силу предпримут реальные действия для прекращения работ по проектам. Это несколько противоречит положению закона об «обратной силе» и открывает широкое поле деятельности для юристов, которым, возможно, придется договариваться с госдепартаментом США о возможном исключении их клиентов из санкционных списков.
Интересно, что компании, вложившие деньги в «Северный поток 2», то есть Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall формально не подпадают под действие санкций. Мишенью стали компании, предоставившие для прокладки морских участков суда-трубоукладчики - в первую очередь швейцарская AllSeas Group SA. Однако при желании их тоже можно обвинить в «обманных и структурированных транзакциях», которые привели к аренде таких судов через финансирование проекта. Этим объясняются недавние тревожные заявления представителей OMV и Shell по поводу санкций. Руководство фирм фактически подтвердило, что участие в «Северном потоке 2» может быть прекращено, если администрация США распространит действие этого закона на компании, обеспечивающие финансирование проекта. В любом случае, статус участников и степень воздействия на них объявленных санкций будет проясняться путем их консультаций с американским Госдепартаментом, а также будущих действий Белого дома в рамках нового законодательства.
2. а за 2 месяца трубу как раз и достроят
а санкции ТОЛЬКО на НОВУЮ стройку трубы. т.е. как раз ПОСЛЕ завершения укладки труб на нужной глубине.
ох. уже 5 лет вешают лапшу про санкции..
МВФ оценил ущерб российской экономике от падения цен на нефть и санкций
Санкции замедляли российскую экономику в среднем на 0,2 процентного пункта (п.п.) ежегодно с 2014 по 2018 год
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D4946E0804D3
а нам 5 лет!!!!! втирали, что санкции вернут Крым, вернут Донбасс, свергнут тирана, уничтожат монстра, принесут мир, навсегда отобьют охоту оккупировать...
Крым - это НЕ 0,2% ВВП! это чуть-чуть больше + экономия 5-8 млрд дол валюты ежегодно, что НЕ 0,2% импорта! Анексия Крыма - ОЧЕНЬ выгодная операция!
Контрсанкции увеличили с.х производство почти в 2 раза! это в 30 раз больше чем 0,2% ВВП
Санкции - отличная отмазка для московской власти, теперь грабёж колоний можно списать на санкции: это проклятые пиндосы делают вас нищими, а не налоги и поборы Москвы.