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 Руководство ГП "Безопасность" подозревают в госизмене и завладении чужим имуществом, - САП

По согласованию с прокурорами САП детективы НАБУ при участии работников СБУ сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года директор ГП "Безопасность", действуя умышленно и из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Они договорились содействовать участию иностранной компании Gray Fox Logistics (США) в исполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину "полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП".

"При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет", - сообщается в релизе.

В дальнейшем директор ГП "Безопасность" во исполнение государственного оборонного заказа обеспечило заключение контракта между Gray Fox Logistics и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

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Как выяснило следствие, в результате таких действий Gray Fox Logistics в мае 2018 года получило от ГАХК "Артем" предоплату в сумме $8,29 млн (на время совершения преступления - 217,27 млн грн), однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила.

Таким образом, была сорвана реализация согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки для неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами критической номенклатуры.

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Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с декабря 2019 года вместе со следователями СБУ в рамках общей следственной группы. Следователи СБУ собрали доказательства для сообщения должностному лицу ГП "Безопасность" в государственной измене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях и признаки завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Поэтому детективами по согласованию с прокурором сообщено должностному лицу об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Действия лица квалифицированы по части 2 статьи 28, части 1 статьи 111, части 5 статьи 191 УК Украины (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; государственная измена; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Руководство ГП Безопасность подозревают в госизмене и завладении чужим имуществом, - САП 01
Руководство ГП Безопасность подозревают в госизмене и завладении чужим имуществом, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166702
 
   
 Топ комментарии
 
Там де і всі свинарчуки, під дахом великого петра.
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"Громадянська війна" в Україні - це війна між НАБУ і САП.
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де ж ви раніше були, такі відчайдушно патріотично налаштовані?
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Там де і всі свинарчуки, під дахом великого петра.
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Так все ж так орали , когда уберут доктор смерть ? Убрали , не жалуйтесь
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Lera это бот свинофермы имени пороха-Медведчука
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Год создания:
2016Тип бизнеса:
Малый бизнес, малый недостаток бизнеса
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А где написано, что фирма фиктивная? В заявлении прокуратуры сказано, что фирма не в состоянии выполнить контракт и это было известно заранее - она не имеет никакого отношения к оборонке.
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Скрин оригинала сообщения САП посмотри.
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Ок, принимается.
Ну фиктивные предприятия тоже официально зарегистрированы и даже могут вести некоторую хозяйственную деятельность. Фиктивность, наверное, в том, что предприятие сие чье-то "свое" и не имело никаких возможностей для выполнения контракта.
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"Громадянська війна" в Україні - це війна між НАБУ і САП.
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Добре що у вас всі вірять в свою Державу . Вам би наших всіх хто у владі , то попали б транзитом прямо до тюряги , але не до влади .
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При 🐷 такого не могло бути!
😁
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Короче,отмыли деньги. Но в этом и американцы должны были участвовать. К ним есть претензии?
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Насколько я понимаю, по американским законам ответственность за совершение таких преступлений должны по полной нести и американские граждане независимо от того в какой стране они были совершены.
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Я вас прошу.
Это фирма-посредник.
Сама ничего не производит, найдут исполнителя и все поставят.
Ну, деньгами, конечно, попользовались, но найдут тысячу оправданий.
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Ключевые слова здесь - отмывание денег и коррупция, для США такие преступления экстерриториальны и их не забывают.
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Отмывание и коррупция, это нечто другое.
Вот, Когда Клинтон тратила на свои выборы 7 лярдов украинских денег - это отмывание и коррупция.
Здесь - несвоевременное исполнение заказа из-за форсмажора, например полной загруженности мощностей конечного исполнителя другими заказами.
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Щас повылазят ******* и начнут из этого ворья героев лепить
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До боли знакомая история. Помнится в 2014 году на одном из предприятий нас тоже пытались привлечь к поставке оборудования и один из замов (который был там представителем одного из концернов) положил листик и сказал, чтоб ему написали слева стоимость станка, а справа откат. Не буду делать из себя ангела, но вынужден был отказаться от хорошего заказа с неплохим профитом. Причина была не в откате, а в том, что люди хотели покупать станки еще не имея технологии и не понимая производственного процесса. Искать на жопу приключения не было желания. Хотя я уверен, что кто-то согласился.
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нічого в цій країні не міняється, одна звіздьож, лишень перед Новим Роком чуть підсуєтились, запустили імітатори. при цьому корупція набирає ще грандіозніших масштабів, тому що передноворічний кіпіш переслідує виключно дві мети, перша - Вовочці треба хоч якоїсь локшини під йолочку для 45% з 73%, і банально прилякати корупціонерів, щоб ставки хабарів після новорічних свят зросли. усьо. тепер точно знаю, нічого іншого і не могло бути, проте і бути так не може.
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Рейтинг падает и Падает). Настало время ещё более очешуительных историй для зелёного планктона.
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