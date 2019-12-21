 Автобус с пассажирами обстреляли во Львове

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Сегодня, 21 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что около 7.35 на проспекте Красной Калины во Львове в пассажирский автобус был произведен выстрел", - сказано в сообщении.
На место тут же прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что выстрел выстрел был произведен из пневматического оружия. Шарик попал в боковое окно автобуса.
"Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника, решается вопрос правовой квалификации события", - добавили в полиции.
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Куда не зайдешь он в первых рядах пишет пишет какой нить абырвалг
В страшное время живем - автобусы среди бела дня обстреливают из таких страшных приспособлений...
Неизвестный выстрелил по автобусу из пневматического оружия.
Може якось обережніше з заголовками?
А то коли гине українский воїн на фронті, так то: « прєкращеніє самостоятєльной жизнєдєятельності от полученной травми.» А як якесь пяне бидло стрельнуло з пневматика: то: «обстрєлялі автобус» ...
у нас недавно на дачах, в Киеве, обнаруженных в пустой даче злоумышленников, вечером обложили пожилые "наблюдатели" и вызвали полицию Авакова - те приехали через полтора часа, когда в абсолютной темноте грабители дач спокойно выскользнули незаметно для активистов-соседей..