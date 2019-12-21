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Все про:Львов (3581) Нацполиция (10611) правоохранительные органы (717) стрельба (2566)

 Автобус с пассажирами обстреляли во Львове

Неизвестный выстрелил по автобусу из пневматического оружия. Пострадавших нет. Полиция разыскивает стрелка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 21 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что около 7.35 на проспекте Красной Калины во Львове в пассажирский автобус был произведен выстрел", - сказано в сообщении.

На место тут же прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что выстрел выстрел был произведен из пневматического оружия. Шарик попал в боковое окно автобуса.

"Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника, решается вопрос правовой квалификации события", - добавили в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166700
 
 
 Топ комментарии
 
Зависимость от лайков у зебила, видно же)
Куда не зайдешь он в первых рядах пишет пишет какой нить абырвалг
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Зависимость от лайков у зебила, видно же)
Куда не зайдешь он в первых рядах пишет пишет какой нить абырвалг
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А, если бы пульнули из рогатки или плювачки, то заголовок был бы тоже "Обстреляли!!!"?

В страшное время живем - автобусы среди бела дня обстреливают из таких страшных приспособлений...
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Отето событие. А у нас из рогатки фонарь на столбе разбили.
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Новость супер,а у моего соседа кот обосрал подъезд тоже новость.
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21.12.19 12:38 Автобус с пассажирами обстреляли во Львове.
Автобус із пасажирами обстріляли у Львові - Цензор.НЕТ 6433Неизвестный выстрелил по автобусу из пневматического оружия.

Може якось обережніше з заголовками?
А то коли гине українский воїн на фронті, так то: « прєкращеніє самостоятєльной жизнєдєятельності от полученной травми.» А як якесь пяне бидло стрельнуло з пневматика: то: «обстрєлялі автобус» ...
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"На місце відразу прибула слідчо-оперативна група"..) - везёт львовянам.. если полицаи не врут..

у нас недавно на дачах, в Киеве, обнаруженных в пустой даче злоумышленников, вечером обложили пожилые "наблюдатели" и вызвали полицию Авакова - те приехали через полтора часа, когда в абсолютной темноте грабители дач спокойно выскользнули незаметно для активистов-соседей..
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На тому Сихові постійно якісь терористичні акти...То бзднуть в маршрутці,то наригають,а тепер от обстріляли з воздушки...Ще Скрябін дуже так делікатно співав - "Сихів - Сихів в автобусі надихав"...Це добре,що Цензор так за тим усім пильнує...
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