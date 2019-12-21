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 Усиление санкций против "Северного потока-2" - общая воля республиканцев и демократов США, - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк приветствует решение Соединенных Штатов усилить санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Видим общую волю республиканцев и демократов. Это также знак для всех - когда действуем вместе, тогда мы в безопасности", - отметил Яценюк.

Политик напомнил, что правительство Украины, которое он возглавлял в 2014-2016 годах, было главным инициатором масштабных международных усилий для противодействия планам России провести газовую оккупацию Европы.

"Очень важно, чтобы нынешнее правительство сумело соблюсти нашей грамотной политики и действовал строго в пользу национальных интересов", - подчеркнул Яценюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2"

"Сомнительные компромиссы с Москвой приносят только вред, убытки и позор. Действуйте, как действовали мы. Не идите на уступки врагу. Держите позиции, и мы победим", - подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Усиление санкций против Северного потока-2 - общая воля республиканцев и демократов США, - Яценюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166697
 
 
 Топ комментарии
 
Это тебе Сеня не Великую Стену строить.. Усиление санкций против "Северного потока-2" - общая воля республиканцев и демократов США, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9495
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Петяботы: ваш многолетний союзник Яйценюк - предатель или лучший премьер (после Гнойсмана), что в методичках пишут?
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сєня, "лідєр партії інородний хронт з 2% рейтингу", а ти яким боком до рішення про санкції?
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Это тебе Сеня не Великую Стену строить.. Усиление санкций против "Северного потока-2" - общая воля республиканцев и демократов США, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9495
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Да уж... Ідея була прекрасна і необхідна. Але виконання від уряду Сєні руку дуже рівняння...
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По газу договорились на 5 лет, 2020-й - 65 млрд. транзит, 2021-2024 - по 40 млрд. Газпром отдаст 3 млрд. Зеленскому а Украина отказывается от всех остальных претензий к Газпрому- Согласованный и подписанный обеими сторонами протокол
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Почему мы , умные (каждый третий с высшим образованием) , не ленивые , красивые , здоровые не можем построить своё красивое государство ?
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Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков.
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A как распрекрасное государство построить, если ВОРОВСКАЯ составляющая , в обществе ,доминирует? Пока был московский ошейник, особо воровать не давали...Как только ошейник спал, основной инстинкт воспылал по полной..."Маемо,що маемо"...
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Петяботы: ваш многолетний союзник Яйценюк - предатель или лучший премьер (после Гнойсмана), что в методичках пишут?
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Так Петро злив Сєню. Петрові влади було все мало. Хотів ще Пускова злити, але не вийшло і на виборах прилетіла " отвєтка" від НФ.
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сєня, "лідєр партії інородний хронт з 2% рейтингу", а ти яким боком до рішення про санкції?
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Операция "Труба". Как Народный фронт "купил" победу на выборах
"Страна" публикует очередную главу из книги Александра Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе"
https://strana.ua/articles/special/136724-operatsija-truba-kak-narodnyj-front-kupil-vybory-a-potom-stal-zhertvoj-poroshenko.html
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это у Сени был забор..... теперь ждем Стену.....
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Это просто показуха (ну типа мы пытались). СП-2 всё-равно достроят и все это знают, и республиканцы, и демократы, и Яценюк.
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Общая воля не только демократов и республиканцев, но и лично моя воля тоже. Так што это мы втроём, с демократами и республиканцами США, решили казламордых кацапов сделать нищими голодранцами...
Не, ну а шо ??? Посилення санкцій проти "Північного потоку-2" - спільна воля республіканців і демократів США, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1676
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Сеня все более и более становиццо похож на дедушку Ленина.....
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