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Все про:Одесса (5850) пожар (3869) Гончарук_Алексей (410)

 Комиссия Кабмина назвала основную версию пожара в одесском колледже: возгорание бытового электрооборудования

Правительственная комиссия назвала основную версию пожара в одесском колледже в результате которого погибли 16 человек и пострадали более 30 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная версия пожара - возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. Отсюда пожар распространился на другие этажи, а люди не могли эвакуироваться, так как один из выходов был закрыт", - написал он.

По словам Гончарука, это произошло из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требования пожарной безопасности, предусмотренные законодательством: "Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования".

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Премьер также отметил, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным в том числе и из-за ряда пробелов в законодательстве.

"Министерство образования и науки является основателем колледжа, но не имело полномочий профинансировать противопожарные мероприятия. Из-за моратория на проверки, который действовал почти 4 года, ГСЧС не проводила проверки этого учебного заведения с 2014 года (зданию колледжа 105 лет!). И за неустранения выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный - 170 грн", - рассказал Гончарук.

Таким образом, правительственная комиссия рекомендует:
- разработать законопроекты по усилению административной ответственности за нарушение пожарной безопасности;
- внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательства предусматривать в бюджетах всех уровней обязательные отчисления на мероприятия противопожарной безопасности;
- ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности;
- внедрить проверку состояния содержания зданий (путей эвакуации, средств пожаротушения, содержание электросетей и т.п.) на законодательном уровне, а также проверку соблюдения пожарной безопасности в учебных заведениях, дополнительных инструктажей, внеплановых тренировок по эвакуации.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Комиссия Кабмина назвала основную версию пожара в одесском колледже: возгорание бытового электрооборудования 01
Комиссия Кабмина назвала основную версию пожара в одесском колледже: возгорание бытового электрооборудования 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166694
 
 
 Топ комментарии
 
Основная версия пожара - нищета и убогость наших учебных заведений .
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А то що згорів архів земельного кадастру Одеської області то то фігня....
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Удлинитель скорее, часто загораются от обогревателя. Уже знаю 2 случая, в обоих успели ковры потушить.
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Удлинитель скорее, часто загораются от обогревателя. Уже знаю 2 случая, в обоих успели ковры потушить.
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ага обогревались турбиной от самолета)))
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Да обычный обогреватель, 10А удлинители со временем загораются, сам в шоке что такое возможно, а их на каждом углу продают и они дешевые.
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а прідахранітєлі на автомати нє памєнялі??? Нікакой елєктрік нє поставіт вам автомат "с запасом" большим чєм может проводка
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Да это все демагогия, в розетку включенный тонкий провод не учитывается электриком, провод только до розетки и он как правило не меньше 16 А, потому что все розетки идут стандартно до 16 ампер.
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праільна - згорить пєрєноска, а проводка - нє
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Китайские удлинители. Изоляция провода вроде толстая, а внутри проводок не то что 10А, а и 5 не выдержит.
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одноврємєнно всє удлінітєлі на етаже вспихнулі?
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Удлинитель, и сама проводка. Если здание старое то там проводка слабая. Ну и да обычные бытовые удлинители не рассчитаны на обогреватель.
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всьо на ліцо: умисєл, возможность, отпєчаткі і слєди ДНК
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Жаль только , что погибших это не вернёт. Главного пожарника, кстати, уволили уже.
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"Главного пожарника, кстати, уволили уже." - во как строго.
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По поводу отчислений на пожарную безопасность,ЧТОБЫ было все правильно,и денежки не НЕ терялись,отвечать за это долже ГЛАВА РГА( штрафы в отношении него,если что) и ЗАМеститель - Ответственный за эту безопасность. Ответственный проверяет все вся,а Глава РГА контролирует,по городам также,а за ними Пожарные проверяют, сделанную ими работу,как в нормальных странах.А так откаты,растраты,и отмазки...
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КОМІСІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ!!! КАРЛ!!! Сподіваюся, головою комі іх був сам Гончарук! Якщо ні, то ця аомічюсфя-нелегітимна !. Офуєть, чим Кабмін займає ься - всі на яихздах по реґіоеюнах у складі комісій. Тому не дивно, що внутрішній дефолт у державі. І запитання: А нафуя пожежна охорона?
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нє, ну ви попробуйте розпалити костьор навіть в суху теплу погоду! Ну не вірю я шо само мобою вмить запалав увесь поверх.
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Основная версия пожара - нищета и убогость наших учебных заведений .
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Убогость мозгов у людей, вот основная причина пожара.
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Распущенность, безответственность, безнаказанность, наплевательское отношение к окружающим. Это наша реальность. Последствия: пожары, автокатострофы, убийства, брошенные дети, война. И это надолго.
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Всё верно . Когда всё нищее , то и результат выборов соответственный .
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а шо лічно ти сдєлал шоп сдєлать нашу рєальность луччє???
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А то що згорів архів земельного кадастру Одеської області то то фігня....
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люди не могли эвакуироваться, так как один из выходов был закрыт Источник: https://censor.net.ua/n3166694
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будь-які двері мона відкрити коли смажить дупу
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Если есть чем, это во первых.
А во вторых, если задымление коридора пошло, то долго не поломаешь дверь, тем более женщинам.
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Короче виноваты законы, а не чиновники которые не топят, и там вынудеждены были использовать обогреватели.
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обогрєватєль мог работать токмо у дірєктора і йєго сєкрєтуткі. Дєтям такойє нєпозволітєльно
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Ни один закон, чиновник или пожарник не остановит придурка который пхает в розетку что попало и не думает о последствиях.
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Ну это в смысле что проверок не было. А в самом колледже естесвенно же про пожарную безопасность никто не слышал.
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в Одесі такі барбекю увійшли в традицію. Влітку засмажили відпочиваючих у тому хостелі, шо в трамвайному депі прилаштували
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Трамвайному депі??? Коротко, а сміятись можна довго.
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Во всём виновата экономия на отоплении. Это самое главное зло. Люди греются. И как правило чем попало. В каждой комнате обогревалка. При такой концентрации вероятность пожара взлетает. Ведь обогреватели, даже вроде неплохие в конце концов всё равно ломаются.
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