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 Переговоры о транзите газа в формате Оператор ГТС Украины-"Газпром" продолжатся в Вене, - Макогон

После завершения переговоров о транзите газа в Минске, по итогам которых Россия и Украина согласились заключить новый контракт на транзит газа, "Газпром" и Оператор газотранспортной системы Украины поехали продолжать переговоры в Вену.

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске еду в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате Оператор ГТС Украины-"Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей", - сообщил Макогон и пообещал вскоре рассказать детали.

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Отметим, что контракт на транзит газа "Газпром" должен подписать именно с Оператором ГТС - новой компанией, которой с 1 января 2020 года передадут в управление газотранспортную систему от "Нафтогаза". Такая передача состоится из-за того, что Украина ввела европейскую модель рынка газа и провела анбандлинг "Нафтогаза".

Переговоры о транзите газа в формате Оператор ГТС Украины-Газпром продолжатся в Вене, - Макогон 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166693
 
   
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Как витиевато ты пытаешься обставить зелёную оргию в КВЦ "Парковый".
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Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 4818

Вибачте, що в часи закінчення епох бідності, корупції, обману простих людей і торгівлі на крові приніс вам велику вугільну зраду. Просто це стосується кожного з нас. Тому прошу РЕПОСТ.
Як ви знаєте, в нас залишилась всього одна державна теплова генеруюча компанія - Центренерго (Вуглегірська ТЕС, Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС). В 2018 р. вона працювала на українському вугіллі (марки Д,Г - 3,6 млн. тонн) і трохи імпортувала американського вугілля (марки А,П - 0,3 млн. т) для Трипільської ТЕС, яка технологічно не може спалювати тільки марки ДГ. Слід нагадати, що наші східні ТЕС були спроектовані переважно на антрацит, що добувався на Донбасі. Зараз антрацитові шахти знаходяться на окупованій території, тому нам прийшлося в 2015-2018 рр. терміново змінювати технології на ТЕС та паралельно імпортувати дефіцитні марки вугілля. В січні-червні 2018 року для Центренерго прибули 4 судна з американським вугіллям - «WOOLLOOMOOLOO», «PENEY», «LORD BYRON», «NORD MISSOURI». А потім цілий рік Центренерго працювала тільки на українському вугіллі. Аж поки мудрий нарід не «скинув владу ненависних бариг» і не зажадав радикальних змін.
Якщо прийняти за точку відліку кінець травня (інавгурація), зміни справді відбувались в турборежимі. В червні «нові обличчя» господарським оком оглянули свої володіння, а вже в липні на Центренерго зайшли ефективні менеджери Коломойського і Ко (КоКо). Гешефт вигідний з усіх боків і покликаний частково компенсувати моральні травми КоКо від «підлої націоналізації» ПриватБанку. З однієї сторони, можна продавати мудрому нарідові вугілля втридорога (куди там Роттердаму+), з іншої сторони, купувати задешево електроенергію для феросплавних заводів КоКо - Запорізького і Нікопольського. І почала державна компанія Центренерго грузнути в щомісячних збитках (так буває, коли купуєш дорого і продаєш дешево). І потекли на Центренерго з серпня вугільні потоки з РФ та ОРДЛО (ось те все червоне звідти) через торгові прокладки КоКо. Загалом баланс вугілля Центренерго в 4 кварталі 2019 р.:
- 350 тис. тонн на місяць - антрацит з ОРДЛО і російські марки ДГ
- 350 тис. тонн на місяць - вугілля ДГ українських шахт 300 тис. т (200 тис. т на Вуглегірську ТЕС, 50 тис. т - на Змієвську ТЕС і 50 тис. т на Трипільську ТЕС) та 50 тис т марки А,П з США (по 1 судну в жовтні, листопаді, грудні на Трипільську ТЕС).
50 : 50, все «по-чесному»
Але не все так погано. Відомий енергетичний експерт Герус вже рве на собі сорочку і терміново скликає позачергові засідання ВР! Патріоти під проводом Семенченка і Парасюка оголосили безстрокову блокаду прикордонних з/д станцій, а також з/д гілок електростанцій! Шустер готує резонансну програму «Кто они, торговцы на крови?»! Пані Мосійчук несамовито волає з кожного телевізора про зраду національних інтересів, з ностальгією згадуючи часи Роттердаму+! Бігусу стало соромно від фантазій про висотоміри на $300 тис і він готує серію викривальних випусків про вугільну зраду на $400 мільйонів!
І чиновники теж не можуть ігнорувати хвилю громадянського невдоволення! Залишимо в спокої президента, він і в більш значущих справах не має часу і здібностей розібратися. Прем'єр-міністр Гончарук вже дав по шапкам всім міністрам і окремо доручення МВС прийняти невідкладні заходи і відкласти відкладні. Міністр енергетики Оржель пообіцяв оперативно відреагувати на отримані сигнали, виправдовуючись тим, що в нього надто багато державних генеруючих компаній - за всіма не вслідкуєш. Міністр фінансів Маркарова несподівано виявила діру у доходах бюджету і поставила руба питання про покращення фінансового стану Центренерго (це дивіденди завтра і гарна ціна при приватизації післязавтра). Пан Нєфьодов нарешті розібрався з останнім бусиком брендових речей на Раві-Руській і вже несеться на східний кордон! Просто 350 тис. тонн вугілля на місяць - це всього 100 вантажних потягів або 3,3 потяга на день. Не дивно, що не помітили - виправляться.
Все буде добре!
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На Мальдивах не планируется потом продолжать?
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А в Кремль когда ..докладатыся Путину...задание выполнено шеф!!!?????
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Да успокойся ты уже с этими Мальдивами. Уже более полугода зеленая плесень рулит Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 1744
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У вас, шоколадников, у всех такая бурная реакция на упоминание о Мальдивах?
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А чего бурная? Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 2806 Просто сейчас это уже не актуально. В трЄндЄ зелЬЙОная плесень Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 2806
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Скрепохрень, что опять Петька тебе с утра в споднее насрал?))
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Nu da vsio verno GTS dolzen podpisat po tranzitu kontrakt,tolko bojus sto nebudet tex 3 miliardov evro,polovina togo nebudet.
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Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 4818

Вибачте, що в часи закінчення епох бідності, корупції, обману простих людей і торгівлі на крові приніс вам велику вугільну зраду. Просто це стосується кожного з нас. Тому прошу РЕПОСТ.
Як ви знаєте, в нас залишилась всього одна державна теплова генеруюча компанія - Центренерго (Вуглегірська ТЕС, Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС). В 2018 р. вона працювала на українському вугіллі (марки Д,Г - 3,6 млн. тонн) і трохи імпортувала американського вугілля (марки А,П - 0,3 млн. т) для Трипільської ТЕС, яка технологічно не може спалювати тільки марки ДГ. Слід нагадати, що наші східні ТЕС були спроектовані переважно на антрацит, що добувався на Донбасі. Зараз антрацитові шахти знаходяться на окупованій території, тому нам прийшлося в 2015-2018 рр. терміново змінювати технології на ТЕС та паралельно імпортувати дефіцитні марки вугілля. В січні-червні 2018 року для Центренерго прибули 4 судна з американським вугіллям - «WOOLLOOMOOLOO», «PENEY», «LORD BYRON», «NORD MISSOURI». А потім цілий рік Центренерго працювала тільки на українському вугіллі. Аж поки мудрий нарід не «скинув владу ненависних бариг» і не зажадав радикальних змін.
Якщо прийняти за точку відліку кінець травня (інавгурація), зміни справді відбувались в турборежимі. В червні «нові обличчя» господарським оком оглянули свої володіння, а вже в липні на Центренерго зайшли ефективні менеджери Коломойського і Ко (КоКо). Гешефт вигідний з усіх боків і покликаний частково компенсувати моральні травми КоКо від «підлої націоналізації» ПриватБанку. З однієї сторони, можна продавати мудрому нарідові вугілля втридорога (куди там Роттердаму+), з іншої сторони, купувати задешево електроенергію для феросплавних заводів КоКо - Запорізького і Нікопольського. І почала державна компанія Центренерго грузнути в щомісячних збитках (так буває, коли купуєш дорого і продаєш дешево). І потекли на Центренерго з серпня вугільні потоки з РФ та ОРДЛО (ось те все червоне звідти) через торгові прокладки КоКо. Загалом баланс вугілля Центренерго в 4 кварталі 2019 р.:
- 350 тис. тонн на місяць - антрацит з ОРДЛО і російські марки ДГ
- 350 тис. тонн на місяць - вугілля ДГ українських шахт 300 тис. т (200 тис. т на Вуглегірську ТЕС, 50 тис. т - на Змієвську ТЕС і 50 тис. т на Трипільську ТЕС) та 50 тис т марки А,П з США (по 1 судну в жовтні, листопаді, грудні на Трипільську ТЕС).
50 : 50, все «по-чесному»
Але не все так погано. Відомий енергетичний експерт Герус вже рве на собі сорочку і терміново скликає позачергові засідання ВР! Патріоти під проводом Семенченка і Парасюка оголосили безстрокову блокаду прикордонних з/д станцій, а також з/д гілок електростанцій! Шустер готує резонансну програму «Кто они, торговцы на крови?»! Пані Мосійчук несамовито волає з кожного телевізора про зраду національних інтересів, з ностальгією згадуючи часи Роттердаму+! Бігусу стало соромно від фантазій про висотоміри на $300 тис і він готує серію викривальних випусків про вугільну зраду на $400 мільйонів!
І чиновники теж не можуть ігнорувати хвилю громадянського невдоволення! Залишимо в спокої президента, він і в більш значущих справах не має часу і здібностей розібратися. Прем'єр-міністр Гончарук вже дав по шапкам всім міністрам і окремо доручення МВС прийняти невідкладні заходи і відкласти відкладні. Міністр енергетики Оржель пообіцяв оперативно відреагувати на отримані сигнали, виправдовуючись тим, що в нього надто багато державних генеруючих компаній - за всіма не вслідкуєш. Міністр фінансів Маркарова несподівано виявила діру у доходах бюджету і поставила руба питання про покращення фінансового стану Центренерго (це дивіденди завтра і гарна ціна при приватизації післязавтра). Пан Нєфьодов нарешті розібрався з останнім бусиком брендових речей на Раві-Руській і вже несеться на східний кордон! Просто 350 тис. тонн вугілля на місяць - це всього 100 вантажних потягів або 3,3 потяга на день. Не дивно, що не помітили - виправляться.
Все буде добре!
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Россияне возмущены корпоративом партии Зеленского: "Празднуют конец СП - 2,сволочи!".
Думаю петюшки поросенкофермы на все 100% поддержат своих соседей из козлофермы.Может я ошибаюсь?
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Как витиевато ты пытаешься обставить зелёную оргию в КВЦ "Парковый".
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Він кацап. А кацапи всі під VPNом на Цензор заходять бо на козлостані цей сайт заборонений.
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мамочки!, - вам подарок от вашего Слуги.... Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 3837




Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

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￼ Заборона звільняти вагітних жінок і жінок,які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника більше не діятиме для держслужбовець.
Рада проголосувала.
А службовиці любили Зе

Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 699
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шо вы радуетесь лохи? это для вас баранов вас розводят как котят .кацапы как строили так и будут строить а с 1 апреля розорвут этот договор не впервой
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