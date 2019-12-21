 Переговоры о транзите газа в формате Оператор ГТС Украины-"Газпром" продолжатся в Вене, - Макогон

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске еду в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате Оператор ГТС Украины-"Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей", - сообщил Макогон и пообещал вскоре рассказать детали.

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Отметим, что контракт на транзит газа "Газпром" должен подписать именно с Оператором ГТС - новой компанией, которой с 1 января 2020 года передадут в управление газотранспортную систему от "Нафтогаза". Такая передача состоится из-за того, что Украина ввела европейскую модель рынка газа и провела анбандлинг "Нафтогаза".